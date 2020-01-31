Даша могла бы стать «девушкой Бонда». Русская красавица – будущее нашего баскетбола

Летом 2017 женская молодёжка сотворила настоящую сенсацию, обыграв в финале чемпионата мира главного фаворита — сборную США. Тот успех не был случайным. В нашей команде были два лидера — Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые и набрали в той игре в сумме 59 очков из 86 командных. Но Россия победила именно командой.

Две минуты до конца важнейшего матча. Мяч достаётся защитнику «Спарты энд К» Дарье Курильчук. Она решается на дальний бросок с сопротивлением и попадает. Пожалуй, переломный момент, когда стало понятно — наши девчонки своего не упустят.

Даша в том матче провела на паркете солидные 32 минут, набрав 11 очков. Для сравнения: Вадеева и Мусина отыграли по 33 минуты. Спустя несколько лет баскетболистка будет вспоминать тот матч как лучшую игру в жизни и самый незабываемый момент в карьере.

Дарья Курильчук начала заниматься баскетболом во втором классе, а её первым тренером стала мама. Вообще, изначально она ходила на танцы и гимнастику, но в семье, где оба родителя живут баскетболом, сложно сойти с «пути истинного». Мама начала тренировать, папа продолжил.

После переезда из родной Самары в Москву карьера Даши продолжилась в подмосковной «Спарте энд К». Защитница прошла чуть ли не все стадии: от детских команд «Спарты» до главной. Сейчас она играет в Премьер-лиге и Еврокубке, набирая в среднем по 5 очков за матч.

Эффектная внешность, вкупе с отличными баскетбольными результатами наверняка притягивает внимание многих поклонников лучшей игры с мячом. Даша отлично справляется с популярностью и после победного чемпионата мира снялась в промо-ролике подмосковных «Химок» вместе с Алексеем Шведом.

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В середине февраля (14-го, если захотите поздравить) Дарья будет праздновать свой 22 день рождения. Она профессионально занимается баскетболом, которому предана с самого детства, но в социальных сетях можно увидеть её и в обычной жизни.

Баскетболистка не торопится замуж. Сама признаётся, что пока этого «нет в планах». Но после добавляет: «Никто не зовёт».

Фото: instagram.com/dariakurilchuk

Как и многие спортсменки, Даша любит путешествовать. Спортивные переезды — это одно, но туристические совсем другое. Ближайшими целями защитницы являются Исландия и Франция. По словам спортсменки, в первом случае её привлекает красивая природа, а во втором — столица и кофе с круассанами.

Фото: instagram.com/dariakurilchuk

«Инстаграм» Даши — отдельная история. Тут нечего много описывать, достаточно приложить несколько фотографий. Возникает резонный вопрос — а вы уже посмотрели расписание ближайших матчей команды Курильчук?

Фото: instagram.com/dariakurilchuk

Фото: instagram.com/dariakurilchuk