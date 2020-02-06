Игуодала 4 месяца филонил и ругался с партнёрами. Как 36-летнему ветерану дали $ 30 млн?

«Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит» провели обмен. Форвард Андре Игуодала из «Гриззлиз» перешёл в «Хит», а в обратном направлении последовал свингмен Джастис Уинслоу. Игуодала сразу же заключил с «Майами» новый двухлетний контракт на $ 30 млн. На второй год действует опция команды. Обмен ещё не оформлен окончательно. В ближайшее время в сделку может быть включён форвард «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари.

36-летний Игуодала — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и MVP финала лиги 2015 года. В межсезонье-2019 «Голден Стэйт» вынуждено сбросил дорогой контракт ветерана на $ 18 млн в «Мемфис». Андре не горел желанием выступать за «Гриззлиз». «Мемфис» тоже не рассматривал Игуодалу как фундаментально важную часть будущего команды, но просто так отпускать не собирался. На Игуодалу был большой спрос среди контендентов лиги, так что «Гриззлиз» резонно рассчитывали получить что-то ценное взамен. Сумма контракта Андре стала основной помехой для заключения сделки, так что ситуация затянулась почти до завершения дедлайна.

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Игуодала в этом сезоне не сыграл ни одного матча за «Гриззлиз». Он договорился с клубом об индивидуальном режиме тренировок. Одноклубники из «Мемфиса» не слишком тепло приняли поведение ветерана. «Гриззлиз» превзошли все ожидания и находятся в зоне плей-офф Западной конференции, но это Игуодалу не переубедило. Он не хотел выступать в форме этой команды.



«Мне смешно от этой ситуации. Парень числится в заявке, но не хочет играть за нашу команду. С нетерпением жду момента, когда мы обменяем его, а потом сыграем против его новой команды и покажем, что «Гриззлиз» собой представляют», – заявил защитник «Мемфиса» Диллон Брукс.



Брукса поддержал новичок Джа Морант, который сделал репост его высказывания на своей странице в «Твиттере», а также лайкнул запись с оскорблением Игуодалы, которую в максимально цензурной форме можно перевести как «Катись к чёрту, Игуодала».

За Игуодалу вступился бывший одноклубник по «Уорриорз» Стефен Карри. Разыгрывающий выложил в «Инстаграме» фото Игуодалы после завоевания третьего титула и призвал игроков «Мемфиса» замолчать.

Морант ответил на пост Карри публикацией фото Кевина Дюранта с наградой MVP финала НБА. Джа явно намекнул на то, что «Голден Стэйт» не смог бы выиграть титулы без перехода Дюранта.

В итоге все стороны остались довольны. Брукс за рьяную защиту чести «Мемфиса» получил 3-летнее продление контракта на $ 35 млн. Игуодала обеспечил себе финансовую стабильность в последние годы карьеры. Всё-таки двухлетнее соглашение на $ 30 млн для 36-летнего баскетболиста — очень выгодная сделка, даже если клуб решит не активировать опцию на второй год контракта. «Лейкерс», «Клипперс» и «Хьюстон» не могли сделать Андре такое предложение, хотя в этих клубах у него были лучшие шансы выиграть ещё один титул.



Андре заинтригован переездом во Флориду, где его напарником станёт известный своим конкурентным характером Джимми Батлер.

«Джимми Батлера очень уважают за страсть и упорную работу, которые он привносит в игру. Его темперамент и ценности действительно соответствуют идентичности «Хит». Батлер передаёт эти качества молодым игрокам «Майами», которые меня очень впечатляют. Чувствую, что могу оказать большое влияние на этих парней. Я большой поклонник игры Бэма Адебайо. Очень жду возможности сыграть с ним. Слышал о нём последние пару лет. Помогу ему стать лучше. Очень рад этой возможности», — прокомментировал переход в «Хит» Игуодала.

Морант и Брукс напоследок не удержались от колкости, припомнив Игуодале нежелание выходить на паркет.



«Всё закончилось. Мы будем играть с баскетболистами, которые выходят на площадку. Мы делаем свою работу», — отметил Морант.

«Нам нужно двигаться дальше. Мы все ещё должны выполнять свою работу. Вы знаете, у нас теперь есть хороший игрок Джастис Уинслоу. Он нам нужен. Он действительно хочет играть с нами и считает, что мы хороши», — заявил Брукс.



Сотрудничество «Мемфиса» и Игуодалы не сложилось. В любом случае «Гриззлиз» без компенсации за ветерана не остались.



23-летний Джастис Уинслоу — перспективный «3 and D» игрок, который точно пригодится «Мемфису» в стремлениях выйти в плей-офф. В свою очередь, Игуодала тоже очень скоро покажет себя в деле и постарается помочь «Майами» выиграть гонку с «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» за второе место в Восточной конференции. Приятно осознавать, что простой именитого ветерана без игровой практики подошёл к концу.