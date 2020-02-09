Мори опять хитрее всех. «Хьюстон» готовит громкий трансфер центра?

В НБА закончился дедлайн обменов. Однако возможность усилиться для клубов лиги еще остается. Выкупленные контракты и свободные агенты сейчас являются целью многих контендеров лиги. Кто из известных игроков может быть доступен на рынке?

Айзея Томас

«Лос-Анджелес Клипперс» уже официально отчислил Томаса. В ближайшие дни он выйдет с рынка отказов и сможет подписать контракт с новым клубом. Томас начинал сезон в составе «Вашингтон Уизардс». Перед дедлайном он стал частью трехстороннего обмена между «Клипперс», «Уизардс» и «Нью-Йорк Никс», главным итогом которого стал переезд форварда Маркуса Морриса в Лос-Анджелес.



«Клипперс» изначально не рассчитывали на Томаса, хотя в этом сезоне ему удалось более-менее реанимировать карьеру. Он провел за «Вашингтон» 40 матчей, набирая в среднем 12,2 очка, 3,7 передачи и 1,7 подбора при солидной точности трёхочковых 41,3%. Томас не является доминирующей силой времён выступления в «Бостон Селтикс», когда он был претендентом на MVP, включался в сборную сезона и дважды вызывался на Матч звёзд. Тем не менее, Айзея — сильный скорер для скамейки какого-то контендера.



«Лейкерс» сейчас активно мониторят рынок в поисках усиления. Однако переезд Айзеи в эту команду маловероятен. Томас не сработался с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2017/2018. Тогда контракт разыгрывающего перед дедлайном сбросили именно в «Лейкерс», где дела у него тоже не заладились. Сейчас уже сам Леброн играет в «Лейкерс» и вряд ли он захочет видеть Томаса в своей команде.



Самый логичный претендент на Томаса — «Филадельфия». «Сиксерс» выменяли из «Голден Стэйт» Гленна Робинсона и Алека Бёркса, но этой команде все ещё не помешает усиление атакующей мощи скамейки. Томас неплохо бросает из-за дуги, что вдвойне важно для «Филадельфии». Хотя также не стоит исключать, что Айзея просидит до конца сезона без клуба. Все-таки его история травм и отсутствие эффективности в защите вызывают беспокойство у клубов лиги.

Реджи Джексон пока думает над тем, стоит ли ему согласиться на выкуп контракта или доиграть сезон в «Детройт Пистонс». В услугах игрока, в случае доступности на рынке, заинтересованы «Клипперс» и «Лейкерс».



29-летний разыгрывающий набирает в среднем 15,8 очка, 4,8 передачи и 3,1 подбора при точности трёхочковых 40,3%. Контракт Джексона с «Пистонс» на $ 18,1 млн истекает летом. «Детройт» с головой уходит в перестройку после обмена Андре Драммонда. «Пистонс» не станут задерживать Реджи, который не вписывается в их долгосрочные планы.



У Джексона есть время до 1 марта, чтобы решить свою судьбу. Всё-таки вероятность того, что он согласится на выкуп приличная. Контендеры Лос-Анджелеса действительно заинтересованы в нём для усиления второго звена. В 2012 году Джексон в составе «Оклахома-Сити Тандер» добирался до финала в НБА в команде с Кевином Дюрантом, Расселом Уэстбруком и Джеймсом Харденом. Тогда выиграть титул не удалось — на пути встали «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. В «Лейкерс» или «Клипперс» Джексон получит возможность получить перстень уже в этом сезоне. Это лучший вариант, чем бессмысленно проводить остаток чемпионата в «сливающем» «Детройте».

Тристан Томпсон

«Кливленд» перед дедлайном достаточно неожиданно выменял из «Детройта» Андре Драммонда. Переход Драммонда делает не целесообразным пребывание в «Кавальерс» Тристана Томпсона, у которого истекает контракт на $ 18,5 млн.



«Кливленд» хотел обменять Томпсона перед дедлайном, но получить за него драфт-пик не смог. В итоге выкуп контракта выглядит логичным вариантом. Томпсон набирает в среднем 11,9 очка и 10,4 подбора в этом сезоне. Да, канадец — классический «большой» без навыков игры на периметре. Такие исполнители постепенно теряют актуальность. Тем не менее игроки со средним дабл-даблом за сезон на дороге не валяются. Не стоит забывать и про солидное резюме Тристана. Томпсон — 4-й номер драфта-2011 и чемпион НБА 2016 года. Его вклад в титул был весьма заметным. Он очень помог «Кавальерс» своими подборами в нападении. После подписания дорогого контракта он откровенно сдал, но ключевой навык не растерял. В этом сезоне Томпсон собирает 4,1 подбора под чужим щитом. Это третий результат в НБА после Андре Драммонда (4,7) и Клинта Капелы (4,3).

«Хьюстон» вёл переговоры с «Кливлендом» по Томпсону перед дедлайном, но договориться не смог. «Рокетс» — самый вероятный вариант продолжения карьеры Тристана в случае выкупа контракта. «Рокетс» вообще остались без классических центровых после обмена Капелы. Номинальным пятым номером в стартовом составе числится 196-сантиметровый Пи Джей Таккер. Клуб из Техаса совершит интересный маневр, если заменит дорогой долгосрочный контракт Капелы на «минималку» Томпсона, хотя оба игрока очень похожи по функционалу и выдают сходную статистику.



«Клипперс» — тоже один из вариантов для Томпсона. Клуб из Лос-Анджелеса после отчисления Айзеи Томаса имеет два свободных места в заявке. Одно из них предназначено для игрока задней линии, а второе — для «большого».

31-летний Коллисон неожиданно заверил карьеру в межсезонье-2019, решив посвятить жизнь религиозной деятельности. Похоже, разыгрывающий соскучился по игре и устал от религии.



Коллисон примет решение по возобновлению карьеры на следующей неделе. Вариантов трудоустройства у него всего два — клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс». Даррен имеет право перебирать. За 10 лет карьеры в НБА он ни разу не опускался ниже двухзначной отметки средней результативности за сезон. Он провёл в лиге 518 матчей, набирая в среднем 12,5 очка, 5,0 передачи, 2,7 подбора и 1,2 перехвата. «Клипперс» обставили «Лейкерс» в борьбе за Маркуса Морриса и теперь попытаются повторить этот же номер с Коллисоном.

Достойны упоминания

Джей Ар Смит (свободный агент), Эван Тёрнер («Миннесота»), Тайлер Джонсон («Финикс»), Йоги Феррелл («Сакраменто»), Брэндон Найт, Джон Хенсон (оба «Детройт»), Кортни Ли («Даллас»), Мэттью Деллаведова («Кливленд»), Тадж Гибсон, Уэйн Эллингтон (оба «Нью-Йорк»), Майкл Кидд-Гилкрист, Марвин Уильямс (оба «Шарлотт»), Соломон Хилл («Майами»)



Это группа весьма посредственных исполнителей, из которых больше 5 очков в этом сезоне набирают только Гибсон (5,9), Джонсон (5,7) и Хилл (5,7). Джей Ар Смит не играл больше года. Он пройдет просмотр в «Лейкерс». Леброн Джеймс даёт шанс бэкс-одноклубнику по «Кливленду», не смотря на фатальный ляп Джей Ара в серии финала НБА-2018 против «Голден Стэйт». Бывшие вторые номера драфта Уильямс и Кидд-Гилкрист уже отчислены из «Шарлотт» и предварительно договорились о переходе в «Милуоки» и «Даллас» соответственно. Найт и Хенсон не нужны «Детройту», который выменял их из «Кливленда» исключительно ради сброса контракта Драммонда. Еще один неудавшийся бывший второй номер драфта Тёрнер не задержится в «Миннесоте». Его связывают с переходом в «Бостон», где он в последний раз в карьере осиливал 10+ очков за сезон в 2016 году. Феррелл, Деллаведова, Гибсон и Эллинтон для своих нынешних клубов тоже никакой ценности не представляют.