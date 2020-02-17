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Матч звёзд Единой лига ВТБ 2020, обзор, результаты, фото

Матч звёзд Единой лига ВТБ 2020
Игорь Брагин
Фридзон всё ещё лучший стрелок Единой лиги. А Швед сделал легионерам царский подарок
Сборная России в Матче звёзд могла одержать победу по всем статьям. Но сделала праздник радостным для всех.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Зал славы — 2020

Звёздный уик-энд Единой лиги ВТБ начался ещё в субботу. Нет, игровых событий не было, зато произошла приятная церемония по включению в Зал славы пятерых достойных кандидатов.

Ими стали: экс-защитник ЦСКА Джей Ар Холден в составе красно-синих стал первым чемпионом лиги (завоевав титул MVP финала), защитник Александр Кудрявцев (самый результативный белорусский игрок в истории лиги), президент ЦСКА Андрей Ватутин (самый титулованный менеджер лиги), президент УНИКСа Евгений Богачёв (5-кратный призёр Единой лиги, трёхкратный финалист) и ещё одна легенда — массажист ЦСКА Аскер Барчо.

Фото: vtb-league.com

Семейный вечер

Трогательной и по-настоящему милой оказалась церемония представления игроков. Подавляющее большинство из них выходили на площадку в сопровождении своих близких – детей, жён и даже родителей. Оригинальные подводки Ивана Урганта дополнили семейный антураж вечера. Думается, ряд американских легионеров, которые живут в Европе без своих родных, здорово об этом пожалели.

Фото: vtb-league.com

Первые 30 минут

Сценарий вечера был вполне логичен. Ещё до игры наставник российской сборной Евгений Пашутин рассказал, что по традиции в подобных матчах первые три четверти отводятся для того, чтобы баскетболисты максимально проявили себя. На протяжении 30 минут игроки старались вовсю, здесь были и зрелищные данки, и эффектные передачи. Последними особенно отметился Дмитрий Кулагин, который получил возможность вновь поиграть в одной команде со своим тёзкой Хвостовым.

Фото: vtb-league.com

Ну а заключительная четверть – настоящий баскетбол, с оглядкой лишь на нежелание получить травму. Так оно, собственно, и получилось. Звёзды обеих команд старались показать лучшие качества и наиграли на весьма внушительный хайлайт.

Фото: vtb-league.com

Снайперы

Так вот о логичности. После первой четверти состоялся конкурс дальнобойщиков. Виталий Фридзон первым вышел на паркет и набрал 16 очков в первом раунде. Защитник «Пармы» Максим Григорьев и Малькольм Хилл из «Астаны» выступили не столь удачно. Виталию смог бросить вызов лишь представитель «Цмоки-Минск» Бранко Миркович, который уверенно провёл первый раунд.

Фото: vtb-league.com

Фото: vtb-league.com

В финале Бранко в своей попытке набрал 19 очков, и звёзды мира принялись бурно праздновать. Напрасно! Лучший стрелок лиги устроил настоящее шоу, оформив классический баззер-биттер, сравняв счёт последним «мани-боллом». Это стало серьёзным психологическим ударом для Мирковича, который в блице сумел оформить лишь 4 балла с двух установок. И тут Фридзон расчехлил свои пистолеты и досрочно (уже на первой установке) защитил свой титул.

Фото: vtb-league.com

Новинка

В одном из рекламных тайм-аутов был представлен новый конкурс, который может стать частью и следующего Матча звёзд. Название звучное – Дуэль. Самый распространённый и доступный даже для дворового баскетбола: мяч и два соперника. Битва один на один. Сошлись Макс Григорьев и Кайл Виналес. Россиянин старался показать яркий и остроумный баскетбол, пару раз эффектно пробросил мяч между ног соперника. Кайл же показал прагматичную игру, не стесняясь бросать из-за дуги. Виналис в итоге и одержал первую историческую победу в новом конкурсе, набрав искомые 5 очков, которые были добавлены звёздам мира в общую копилку.

Фото: vtb-league.com

Слэм-данки

Традиционно самый зрелищный конкурс состоялся между третьей и четвёртой четвертями матча. Отличный разогрев перед развязкой главного события. Как и в конкурсе дальнобойщиков, призовой фонд составил 500 тыс. рублей. Как говорится, не на корову играли. Сражались за победу Остин Холлинс («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Александр Петенёв («Автодор»), Максим Марчук («Астана»).

Фото: vtb-league.com

В финале, для многих неожиданно, оказались 19-летний Плетенёв и матёрый данкер Холлинс. Остин во время выступления в Германии становился королём этой дисциплины. Но в финале членов жюри больше впечатлили попытки Александра! Неожиданная, но приятная для болельщиков сборной России победа.

Фото: vtb-league.com

Благородство Шведа и прагматизм мировых звёзд

Не обманулись в своих ожиданиях болельщики, собравшиеся на трибунах. Финальная часть матча получилась яркой, конкурентной и интригующей. Концовка четвёртого игрового отрезка получилась невероятно упорной. Россияне разбазарили 10-очковое преимущество, но перед последней атакой, на которую оставалось чуть более 4 секунд, вышли с отставанием в один балл. Решающий бросок доверили Шведу, но соперники совершили фол.

Фото: vtb-league.com

У Алексея было три попытки с линии штрафных. Первый бросок был безупречен, а затем лидер российской сборной демонстративно смазал дважды и подарил фанатам ещё 5 минут классного баскетбола. И тут звёзды мира своего уже не упустили, одержав волевую, по сути, победу. Но благородство Шведа организаторами было вознаграждено. Защитник «Химок» и сборной России стал вполне заслуженным MVP матча.

Фото: vtb-league.com

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