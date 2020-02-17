Фридзон всё ещё лучший стрелок Единой лиги. А Швед сделал легионерам царский подарок

Сборная России в Матче звёзд могла одержать победу по всем статьям. Но сделала праздник радостным для всех.

Зал славы — 2020

Звёздный уик-энд Единой лиги ВТБ начался ещё в субботу. Нет, игровых событий не было, зато произошла приятная церемония по включению в Зал славы пятерых достойных кандидатов.

Ими стали: экс-защитник ЦСКА Джей Ар Холден в составе красно-синих стал первым чемпионом лиги (завоевав титул MVP финала), защитник Александр Кудрявцев (самый результативный белорусский игрок в истории лиги), президент ЦСКА Андрей Ватутин (самый титулованный менеджер лиги), президент УНИКСа Евгений Богачёв (5-кратный призёр Единой лиги, трёхкратный финалист) и ещё одна легенда — массажист ЦСКА Аскер Барчо.

Семейный вечер

Трогательной и по-настоящему милой оказалась церемония представления игроков. Подавляющее большинство из них выходили на площадку в сопровождении своих близких – детей, жён и даже родителей. Оригинальные подводки Ивана Урганта дополнили семейный антураж вечера. Думается, ряд американских легионеров, которые живут в Европе без своих родных, здорово об этом пожалели.

Первые 30 минут

Сценарий вечера был вполне логичен. Ещё до игры наставник российской сборной Евгений Пашутин рассказал, что по традиции в подобных матчах первые три четверти отводятся для того, чтобы баскетболисты максимально проявили себя. На протяжении 30 минут игроки старались вовсю, здесь были и зрелищные данки, и эффектные передачи. Последними особенно отметился Дмитрий Кулагин, который получил возможность вновь поиграть в одной команде со своим тёзкой Хвостовым.

Ну а заключительная четверть – настоящий баскетбол, с оглядкой лишь на нежелание получить травму. Так оно, собственно, и получилось. Звёзды обеих команд старались показать лучшие качества и наиграли на весьма внушительный хайлайт.

Снайперы

Так вот о логичности. После первой четверти состоялся конкурс дальнобойщиков. Виталий Фридзон первым вышел на паркет и набрал 16 очков в первом раунде. Защитник «Пармы» Максим Григорьев и Малькольм Хилл из «Астаны» выступили не столь удачно. Виталию смог бросить вызов лишь представитель «Цмоки-Минск» Бранко Миркович, который уверенно провёл первый раунд.

В финале Бранко в своей попытке набрал 19 очков, и звёзды мира принялись бурно праздновать. Напрасно! Лучший стрелок лиги устроил настоящее шоу, оформив классический баззер-биттер, сравняв счёт последним «мани-боллом». Это стало серьёзным психологическим ударом для Мирковича, который в блице сумел оформить лишь 4 балла с двух установок. И тут Фридзон расчехлил свои пистолеты и досрочно (уже на первой установке) защитил свой титул.

Новинка

В одном из рекламных тайм-аутов был представлен новый конкурс, который может стать частью и следующего Матча звёзд. Название звучное – Дуэль. Самый распространённый и доступный даже для дворового баскетбола: мяч и два соперника. Битва один на один. Сошлись Макс Григорьев и Кайл Виналес. Россиянин старался показать яркий и остроумный баскетбол, пару раз эффектно пробросил мяч между ног соперника. Кайл же показал прагматичную игру, не стесняясь бросать из-за дуги. Виналис в итоге и одержал первую историческую победу в новом конкурсе, набрав искомые 5 очков, которые были добавлены звёздам мира в общую копилку.

Слэм-данки

Традиционно самый зрелищный конкурс состоялся между третьей и четвёртой четвертями матча. Отличный разогрев перед развязкой главного события. Как и в конкурсе дальнобойщиков, призовой фонд составил 500 тыс. рублей. Как говорится, не на корову играли. Сражались за победу Остин Холлинс («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Александр Петенёв («Автодор»), Максим Марчук («Астана»).

В финале, для многих неожиданно, оказались 19-летний Плетенёв и матёрый данкер Холлинс. Остин во время выступления в Германии становился королём этой дисциплины. Но в финале членов жюри больше впечатлили попытки Александра! Неожиданная, но приятная для болельщиков сборной России победа.

Благородство Шведа и прагматизм мировых звёзд

Не обманулись в своих ожиданиях болельщики, собравшиеся на трибунах. Финальная часть матча получилась яркой, конкурентной и интригующей. Концовка четвёртого игрового отрезка получилась невероятно упорной. Россияне разбазарили 10-очковое преимущество, но перед последней атакой, на которую оставалось чуть более 4 секунд, вышли с отставанием в один балл. Решающий бросок доверили Шведу, но соперники совершили фол.

Фото: vtb-league.com

У Алексея было три попытки с линии штрафных. Первый бросок был безупречен, а затем лидер российской сборной демонстративно смазал дважды и подарил фанатам ещё 5 минут классного баскетбола. И тут звёзды мира своего уже не упустили, одержав волевую, по сути, победу. Но благородство Шведа организаторами было вознаграждено. Защитник «Химок» и сборной России стал вполне заслуженным MVP матча.