Уэйд пошатнул свой авторитет. Легенда НБА лицемерит и жульничает

В последнее время легендарный игрок НБА Дуэйн Уэйд начал часто фигурировать в СМИ, причём с не очень хорошей стороны. Бывший игрок НБА и трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что его 12-летний сын Зайон стал дочерью Зайей. Мальчик заявил, что он трансгендер, и попросил называть его женским именем. Можно относиться к этому по-разному, но личная жизнь остаётся личной жизнью. Но и с баскетбольной точки зрения Уэйн зарекомендовал себя не лучшим образом и пошатнул свой авторитет.

Легенда баскетбола Дуэйн Уэйд рассказал, как его 12-летний сын стал дочерью

Началось всё с данк-контеста на Матче звёзд НБА в Чикаго. Конкурс судили пять известных личностей: экс-звёзды НБА Дуэйн Уэйд и Скотти Пиппен, легенда WNBA Кэндис Паркер, рэпер Коммон и исполнитель роли Чёрной Пантеры в одноименном фильме актёр Чедвик Боузман.



В финальном раунде на победу претендовали Деррик Джонс («Майами») и Аарон Гордон («Орландо»). Оба игрока были очень хороши. Коммон сказал, что судьи заранее договорились разделить победу между ними, но в финальном голосовании «кто-то поступил неправильно». Рэпер не стал раскрывать имя «нарушителя», хотя определить его не составило труда. С преимуществом в один балл победил Джонс. Гордон после этого сказал, что больше никогда не будет участвовать в конкурсе данков.



«У меня точно есть определённые мысли на этот счёт. Конечно, я слегка раздражён и разочарован. Но всё нормально, правда всё нормально. Надо идти дальше, потому что это уже в прошлом. Думаю, эта тема будет обсуждаться годами, что хорошо. Но в то же время это уже в прошлом», – заявил Гордон.

Как позже выяснилось, «лишнее» очко Джонс получил от бывшего одноклубника по «Майами» Дуэйна Уэйда, который нарушил договорённость судей. Журналист Роб Пирес провёл собственное расследование. Все судьи, за исключением Уэйда, поставили Джонсу и Гордону одинаковые оценки.

ВИДЕО

Перед Звёздным уик-эндом практически все авторитетные букмекерские конторы США не давали линию на конкурс данков, поскольку судьи — знаменитости, которые не попадают под регулирование НБА. В том числе в отношении ставок. Если говорить простыми словами, судьи могут руководствоваться личными интересами. Речь может идти не только о жажде материальной наживы, а и о персональных симпатиях, как в случае с Уэйдом. Такую логику букмекеров можно понять, потому что Дуэйн, по сути, сам определил победителя конкурса.



При этом Уэйд в довольно циничной манере заявил, что Гордон не будет переживать из-за поражения в финале конкурса данков.



«Аарон Гордон не лишится сна из-за того, что не выиграл конкурс данков. Он один из лучших игроков в НБА, одна из молодых звёзд этой лиги. Это шоу, на котором судьи должны определить победителя. Жаль, что так произошло, но нам пришлось это сделать», – цитирует Уэйда Complex Sports.

Уэйд сразу же снял с себя личную ответственность и переложил её на весь коллектив судей, между которыми существовала предварительная договоренность по голосованию. Кроме того, Дуэйн неуважительно высказался в отношении самого Гордона, которого уже не первый раз «грабят» на данк контестах. Аарон участвовал в конкурсах по броскам сверху в 2016 и 2017 годах. Тогда победу отдали Заку Лавину и Гленну Робинсону, что тоже выглядело достаточно спорным решением.



При этом Уэйд обижается, когда ущемляются лично его интересы. Дуэйн продолжил раздавать интервью после скандала на данк-контесте. В комментарии ESPN он раскритиковал решение президента «Хит» Пэта Райли отпустить его из команды в качестве свободного агента в 2016 году.



«Никогда не стану думать, что Райли поступил правильно по отношению ко мне. Но, опять же, ничего не происходит просто так. Рад, что получил возможность сыграть за «Чикаго», команду из моего родного города. Ситуация развернулась так, что я об этом никогда не забуду? Конечно, да», – отметил Уэйд.



Уэйд позже вернулся в «Майами» и завершил карьеру в этой команде. Скоро «Хит» выведут его №3 из обращения. Даже если у Дуэйна остались какие-то обиды на Райли, делиться ими с общественностью не было необходимости. Особенно после конкурса данков. Да и повод обижаться у Дуэйна не такой уж обоснованный. НБА — это бизнес, где игроки получают огромные зарплаты, а каждый клуб преследует свои интересы. В 2016 году Уэйд просто не вписывался в перестраивавшуюся команду «Хит». Уэйд получил хороший контракт в«Чикаго». Вряд ли он «лишился сна» из-за того, что «Майами» решил не продлевать с ним сотрудничество.



Дуэйн Уэйд — бесспорная легенда НБА и образец для подражания для подрастающего поколения игроков. Тем не менее Дуэйн в последнее время отчасти пошатнул свой авторитет и заставил пересмотреть отношение к нему как к личности.