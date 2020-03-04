Экс-игроку сборной России не дают возглавить клуб НБА. Потому что Бекки – женщина

Многолетний рулевой «Сан-Антонио» Грег Попович пропустил встречу с «Шарлотт Хорнетс» по личным причинам. Его обязанности в этой игре исполнил Тим Данкан. Стартовал Данкан с победы, хотя она получилась непростой. В составе «Сан-Антонио» 21 очко набрал Деджонте Мюррей, Демар Дерозан оформил дабл-дабл (12 очков, 10 передач). У «Шарлотт» 20 баллов на счету Терри Розира, 19 очков записал себе в актив Пи Джей Вашингтон. «Сан-Антонио» (26-34) занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и на четыре победы отстаёт от 8-го «Мемфиса». Помимо «Гризлизз» «Спёрс» ждёт непростое соперничество за место в плей-офф с «Портлендом», «Сакраменто» и «Нью-Орлеаном».

Тот факт, что во время отсутствия Поповича на пост главного тренера решили выбрать Тима Данкана, выглядит совсем не случайным. Можно с уверенностью сказать, что «Спёрс» видят в Данкане наследника Грега на тренерском мостике. Попович вскоре уйдёт на пенсию. По слухам, это может случиться уже после Олимпиады-2020 в Токио.



43-летний Тим Данкан присоединился к тренерскому штабу «Сан-Антонио» перед стартом нынешнего сезона. Он завершил карьеру в 2016 году. Отыграл в форме «Сан-Антонио» 19 сезонов, в течение которых выиграл пять титулов чемпиона НБА, две награды MVP сезона и три MVP финала. Данкан — рекордсмен франшизы «Спёрс» по набранным очкам (26 496), подборам (15 091), блок-шотам (3020) и сыгранным матчам (1392). Дольше Данкана в одной команде играли только Дирк Новицки (21 год в «Даллас Маверикс») и Коби Брайант (20 лет в «Лос-Анджелес Лейкерс»).



Проще говоря, Тим Данкан — настоящий символ «Сан-Антонио». Однако все его заслуги касаются игровой карьеры, а на тренерском поприще Тим имеет минимальный опыт. В матче против «Шарлотт» ассистентами Данкана были Бэкки Хэммон, Уилл Харди и Чип Энгелланд.



Хэммон работает в тренерском штабе «Спёрс» с 2014 года, Энгелланд присоединился к команде в 2005-м, а Харди стал помощником в июле прошлого года. Хэммон долгое время называли главным претендентом на то, чтобы сменить Поповича на посту главного тренера «Спёрс», но приход Данкана всё перевернул. Стало ясно, что Бэкки пост главного тренера наверняка не светит.



Дело не только в заслугах Данкана перед организацией «Сан-Антонио». Дискриминация по половому признаку всё-таки имеет место, хотя официально об этом, конечно же, никто не скажет. С одной стороны, «Спёрс» и так внесли большую лепту в «женское движение», позволив Хэммон выполнять функции ассистента. С другой, роль рулевого ей попросту не доверяют, что и доказал случай с Данканом. Также можно вспомнить плей-офф-2018, когда Попович был вынужден покинуть расположение команды из-за смерти жены. Тогда обязанности главного тренера в серии против «Голден Стэйт Уорриорз» исполнял ассистент Этторе Мессина.



Мессина пришёл в команду в 2014 году, в одно время с Хэммон. Но именно ему дали руководство, хотя сугубо из соображений современных веяний и стремления к «женской» революции можно было дать порулить Бэкки. Результат от этого вряд ли бы пострадал, учитывая итоговое поражение «Сан-Антонио» в серии против «Голден Стэйт». Мессина летом 2019 года покинул «Спёрс», решив вернуться в Евролигу и приняв пост главного тренера «Милана». Можно не сомневаться, что, будь он сейчас в команде, ему был бы отдан приоритет перед Бэкки. Возможно, Данкан выполнял бы обязанности главного тренера во время отсутствия Поповича, но если нет, то это делал бы Мессина, а не Хэммон.

Недоверие к Хэммон вызвало волну негодования в среде баскетбольной общественности.



«Я понимаю, что сегодня Тим Данкан был исполняющим обязанности главного тренера, потому что он проводил скаутинг «Шарлотт». Моё разочарование заключается в том, что я просто хочу, чтобы Бэкки Хэммон получила возможность, которую она заслуживает после проделанной усердной работы. Я хочу видеть её в роли главного тренера. Точка», — написала в «Твиттере» обозреватель WNBA из The Athletic Линдси Д’Арканджело.

Адвокат Чак Муди, писатель Денис Фрохман и спортивный журналист Эрик Адельсон выразили аналогичное мнение.



«Серьёзный вопрос: почему не Бекки Хэммон?» — лаконично отметил Адельсон.

«Мне нравится Грег Попович. Действительно нравится. Но он отдал мяч не тому. Правильный выбор — Бэкки Хэммон. Можно было сотворить историю, поскольку она является самым достойным тренером», — написал Муди.

«Неприятные ощущения, поскольку Бэкки Хэммон не получила такой возможности. Она это заслужила. Я не знаю, чем обусловлено это решение, но она была помощницей главного тренера в течение шести лет и является легендой баскетбола. Надеюсь, её скоро представят в качестве главного тренера», — пишет Фрохман.

«Тим Данкан был ассистентом около 12 минут и уже успел обойти Бэкки Хэммон в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера? Это полная хрень», — возмущается пользователь «Твиттера» с ником sawley.



Очевидно, что Бэкки Хэммон, вероятно, рано или поздно станет первой женщиной — главным тренером в истории НБА. Только случится это не в «Сан-Антонио», где место Поповича уже забронировано для Данкана. Бывшей баскетболистке сборной России Хэммон придётся уезжать из Техаса, чтобы возглавить клуб лиги. Бэкки наверняка это осознала. Она была не против возглавить проблемную организацию «Нью-Йорк Никс» в ходе этого сезона, но в итоге до трудоустройства дело так и не дошло. «Никс» сочли, что пока не готовы принимать революционное решение с назначением женщины, и заменили Дэвида Физдэйла на Майка Миллера. Хэммон за неимением лучших вариантов пришлось продолжить работу на посту ассистента Поповича в «Спёрс». Теперь Бэкки будет ждать свой шанс в межсезонье.



«Скоро Поп вернётся. Я буду рад передать ему бразды правления. По правде говоря, я не должен был быть в кресле «большого мальчика». У нас есть Бэкки Хэммон, Уилл Харди и Митч Джонсон. Митч готовил нас к игре, Бэкки и Уилл управляли всеми комбинациями, а я был единственным, кто просто стоял и кричал на игроков, говорил бессмысленные вещи. Мы сделали это как комитет тренеров. Любой мог быть на этом месте, мы бы сделали всё то же самое», — цитирует Данкана San Antonio Express News.

Данкан как будто признаётся, что его нынешний уровень квалификации недостаточен для выполнения роли главного тренера. Тим обладал высочайшим игровым интеллектом на площадке, так что по мере получения опыта он однозначно сделает прогресс в данном аспекте и познает много нюансов работы тренера. Пока же Попович ещё не на пенсии и Тим может подучиться в качестве ассистента.



Система «Сан-Антонио» подготовила многих известных специалистов, которые работали вместе с Поповичем и научились у него тренерской мудрости. Сейчас все они занимают пост главного тренера. Майк Буденхольцер («Милуоки»), Джеймс Боррего («Шарлотт»), Бретт Браун («Филадельфия»), Этторе Мессина («Милан») работали в структуре «Сан-Антонио» в эпоху Грега, Стив Керр («Голден Стэйт») и Монти Уильямс («Финикс») выступали под руководством Поповича в качестве игроков.



Скоро в самостоятельное плавание отправится и Бэкки Хэммон. Случится это в другой организации за пределами Сан-Антонио, как и со всеми вышеупомянутыми специалистами. Всё же Данкан более очевидная кандидатура в качестве преемника Поповича, как бы несправедливо это ни выглядело со стороны.