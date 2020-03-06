ЦСКА взял убедительный реванш. «Пао» был показательно унижен в столице Греции

Греки трижды подряд обыгрывали «армейцев» в Евролиге. Но в Афинах действующий чемпион рассчитался за всё.

«Панатинаикос» как-то незаметно стал особенным специалистом по ЦСКА. Греческую команду вряд ли можно назвать суперклубом, скорее крепким середняком, но именно ей удаётся три раза подряд обыгрывать российского гранда.

Последняя «осечка» ЦСКА получилась крайне обидной. Помимо того, что парни Димитриса Итудиса уступили в овертайме перенесённый в Калининград домашний матч, так это поражение стало для них первым в первой же игре 2020 года.

Действующий чемпион ведёт борьбу за преимущество своей площадки в плей-офф, а значит неважных матчей для него попросту нет. В Афины к счастью для красно-синих уже полетел Дэниэл Хэкетт, пропускавший предыдущую игру против «Зенита».

Ещё на тренировке перед матчем игроки и сотрудники «армейской» команды столкнулись с людьми в масках. Арену обрабатывали специальным раствором, но в Греции пока не запрещают болельщикам приходить на матч.

ЦСКА с первой четверти обозначил свои серьёзные намерения. Несмотря на непростую домашнюю победу над «Зенитом» и последующий перелёт, именно красно-синие выглядели свежее оппонента. Это не замедлило сказаться на разнице. Майк Джеймс и компания за первые 10 минут настреляли 32 очка, а главным действующим персонажем стал Кайл Хайнс. Именно капитан «выжигал» паркет на обеих сторонах площадки, забивая мячи на любой вкус. Греки сподобились на 22 набранных балла, но вряд ли это преимущество могло расслабить кого-то из гостей.

Даже Клайберн не помог. ЦСКА в третий раз кряду проиграл «Панатинаикосу» Калатес может гастролировать с лекциями о том, как нервировать Джеймса и разбираться с «армейцами».

Рик Питино в перерыве нашёл слова, которые смогли затронуть души своих подопечных. Вторая четверть предсказуемо началась с активности «Пао» в нападении. Вуюкас дважды продавил Боломбоя в «усах»: сначала забил, а после заставил соперника сфолить. В эти же минуты «армейская» атака немного забуксовала. Хиллиарда накрыли во время попытки пробраться под кольцо, после чего американец что-то не поделил с Папапетру. Итог конфликта — обоюдные технические «успокоительные» от арбитров.

Очень вовремя в середине второй десятиминутки ЦСКА рванул вперёд. Серия взаимных ошибок приводила к броскам гостей, которые с удовольствием реализовывали Войтманн, Халлиард и Хэкетт. 14-очковый перевес москвичей заставил трибуны завестись, но всё, на что хватило «зелёных» — сравнять счёт по итогам отдельно взятой второй четверти. В раздевалку команда Итудиса отправлялась с двузначным преимуществом в счёте.

Вторая половина не внесла существенного перелома в игру. ЦСКА в любой расстановке смотрелся предпочтительнее хозяев, да ещё и попадал с куда более высоким процентом. Особенно издали.

Могло показаться, что ЦСКА мог добить соперника уже в третьей четверти, когда разница начала балансировать в районе 15 очков. Но к чести москвичей, они решили не поддаваться эмоциям, а побеждать методично и рационально.

В конце концов именно методичность и последовательность помогли «проснуться» Косте Куфосу. Греческий центровой, проводящий первый год в Евролиге после переезда из НБА, наконец-то несколько раз от души вколотил сверху и отдал парочку классных передач под данки Курбанова и Сант-Роса.

Окончательно хребет «Пао» был сломлен Майком Джеймсом в середине заключительной четверти. «Армейский» малыш в своём стиле отпрыгнул от соперника и вонзил трёхочковую бомбу. Разница перевалила за «тридцатку». Питино уже не собирался сопротивляться.