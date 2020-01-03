Даже Клайберн не помог. ЦСКА в третий раз кряду проиграл «Панатинаикосу»

Калатес может гастролировать с лекциями о том, как нервировать Джеймса и разбираться с «армейцами».

«Армейцы» шикарно завершили 2019 год, одержав 3 знаковые победы над «Црвеной Звездой», «Анадолу Эфесом» и «Олимпией». Итальянцы на старте сезона устроили неожиданный треш-ток в адрес Майка Джеймса, с которым по совершенно надуманным причинам расстались минувшим летом. Малыш держал удар, не реагируя на нападки, сохранил лицо, а партнёры помогли добыть важную викторию.

Хэкетт побил рекорд, а «армейский» Малыш ответил на обвинения в эгоизме Итальянец из ЦСКА «расстрелял» кольцо «Милана», а Джеймс, которого Мессина выгнал с формулировкой «единоличник», раздал 11 передач

И эмоциональный фон от очередного противостояния, уже в новом, 2020-м году, снижать никто не собирался. Наставника ЦСКА Димитриса Итудиса слишком много связывает с греческой дружиной, в которой он провёл более дюжины лет. В нынешнем составе «Панатинаикоса» осталось лишь двое баскетболистов, которые работали с Димитрисом — Ян Вуюкас и Ник Калатес. С последним у тренера случилась тёплая встреча перед матчем.

На лишним будет напомнить о том, что именно Ник принёс грекам победу в предыдущей очной встрече команд. Потеря Клайберна, который был абсолютным лидером команды в чемпионский сезон, поначалу изрядно напугала болельщиков ЦСКА и прилично озадачила руководство клуба.

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Но склонности к истерикам за ЦСКА замечено не было и ранее. Итудис наладил игру, и команда поднялась к последнему туру первого круга поднялась в топ-4 турнирной таблицы. К слову, Уилл восстанавливается после травмы по индивидуальному плану, но пропустить такой матч он позволить себе не мог. Клайберн по своей инициативе прилетел в Калининград, что говорит о шикарной атмосфере внутри команды и отношению к ней самого игрока.

«Армейцы» стартовали двумя бомбами, но затем эмоции захлестнули и гостям удался рывок – 11:00. Запредельную активность в атаке проявлял Джеймс, которому достаточно было набрать 4 ассиста, чтобы перевалить за гроссмейстерскую отметку в 500 результативных передач в Евролиге. Сначала он заработал фол, затем дважды классными передачами снабжал под кольцо Хайнса. Но суеты в его действиях также хватало, если бы не отчаянно сражавшийся на обоих концах площадки Кайл, разрыв в счёте к перерыву был бы более скромный.

Вторую четверть из стартовой пятёрки начал только Хайнс. И за полторы минуты хозяева паркета пропустили рывок соперника – 0:6. Итудитс незамедлительно отреагировал на это тайм-аутом, после которого Стрелниекс (7 очков) и дальнобойщик Курбанов ситуацию на какое-то время выправили. Но желание, в первую очередь Джеймса, сыграть эффектно перед забитыми до отказа трибунами «Янтарного» давали грекам слишком много шансов.

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На большой перерыв команды ушли с преимуществом «Панатинаикоса» — 49:45. Если коротко, то достаточно назвать один статистический показатель, который привёл к такому промежуточному итогу: 9 потерь у ЦСКА, против 3 – у гостей. Ну и очень странный процент попадания со средней дистанции – 42,9. Результативность Малыша (1/4), Вороцевича и Боломбоя (по 0/2) из краски не позволяли команде комфортно отрываться в счёте. Итудис активно перетряхивал состав, но к большому перерыву ситуация была тревожная.

Поход в раздевалку должного позитивного воздействия на «армейцев» не возымел. Нелепые потери и полное доминирование гостей под щитом привели к тому, что в какой-то момент разрыв в счёте достиг 11 очков. В погоню Итудис бросил Джеймса, Хаккетта, Хайнса, Фогтмана и Курбанова. Наладили парни подбор, Джеймс перевалил за отметку в 500 ассистов за карьеру в Евролиге, и ЦСКА вернулся в игру. Вишенкой на торте стала трёха Малыша с 9 метров, которая вернула команде лидерство в счёте.

Но на третий перерыв команды ушли при равенстве – 69:69. Особо тепло калининградские болельщики встречали на площадке «армейского» итальянца Хаккетта. Именно он начал четвёртую 10-минутку крайне важной трёхой, а после этого добавил ещё одно очко с линии штрафных и в быстром проходе. Но кроме него за 2:45 игрового времени никто результативными действиями не отметился.

Главной проблемой «армейцев» были большие греки, которые доминировали под кольцом. И не только в подборах, но и за счёт того, что вылавливали высоченными забросы от Калатеса. Ну и Митоглу, которого откровенно прорвало. Константинос выдал лучший матч в сезоне. Доминирование гостей в краске монетизировалось дополнительными выходами на линию штрафных. За 4 минуты до сирены «армейцы» получили в 2 раза меньше таких эпизодов, да ещё и Хаккетт дважды мазал.

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Такая игра просто не могла не уехать в клатч. В заключительную атаку в четвёртой четверти греки шли, отставая в счёте в 3 очка. И устроили такую панику под кольцом, что «армейцы» зевнули свободного Калатеса на дуге. Ник, по старой и недоброй для ЦСКА традиции был точен. У парней Итудиса было 7,2 секунды на атаку. Джеймс вышел на Калатеса, шёл на фол и успел выпустить мяч из рук. Снаряд чистенько зашёл в кольцо, но мгновением раньше судья зафиксировал у Малыша пробежку – 89:89.

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Мало того, что москвичи значительно реже выходили на точку, а тут ещё Джеймс и Фойгтман на старте овертайма 4 ряза подряд не реализовывали штрафные. Йоханнес выходил на игру, имея шанс набрать 1000 очков за карьеру в Евролиге (для этого нужно было лишь 12 баллов), но провалил игру. И даже при этом шансы вернуться в игру всё ещё были. Но только Майк постоянно искал контакт и фол в атаке. А когда судьи продолжали молчать, мазал из-за дуги.

А вот Калатес был неумолимо точен в передачах и дальних попаданиях в нужные моменты матча. Болельщики из Калининграда были бесподобны, команда старалась, но два игрока, выдавшие матч года, лишили «армейцев» шансов. Концовка овертайма прошла по плану Питино. ЦСКА сражался отчаянно, но слишком много было упущено в предыдущие 40 минут игры. В третий раз подряд парни Итудиса проигрывают его бывшей команде. И второй раз подряд срезает соперника Калатес.

Ну и никак нельзя не поделиться ещё одним наблюдением. Ник при каждом удобном случае цеплялся к игрокам ЦСКА, лез им под кожу. Какое-то время Джеймсу удавалось разводить его и своих партнёров по сторонам, но в итоге он сам завёлся так, что потерял контроль над ситуацией. Да, в концовке парни обнялись, но выражение лица «армейского» Малыша слишком красноречиво говорило о том, что переиграли его не только на паркете.