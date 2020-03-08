Дальний бросок 150-килограммового баскетболиста привёл в восторг фанатов. Видео

В матче американской студенческой Юго-Западной спортивной конференции (SWAC) 150-килограммовый игрок сорвал овацию трибун, забросив трёхочковый бросок на последних секундах. На трибунах начало происходить настоящее безумие. Знаменательный момент случился в игре между «Джексон Стэйт Тайгерс» и «Арканзас-Пайн Блафф». Главным героем стал игрок «Тайгерс» Томас Ли по прозвищу «Закуска».

Толстяка Ли выпустили на площадку в концовке, когда «Тайгерс» крупно оторвались в счете и сомнений в результате не было. Ли получил шанс исполнить трёхочковый бросок и не промахнулся. Попадание 150-килограммового игрока вызвало эйфорию на трибунах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Стоит отметить, что Ли провёл дебютную игру за «Джексон Стэйт Тайгерс». Всего на площадке он находился 2 минуты и 5 секунд.



На своей странице в твиттере Ли разместил видео попадания с другого ракурса. Он тегнул крупные спортивные ресурсы ESPN, Bleacher Report, Sports Center, известного журналиста Стивена Эй Смита, а также суперзвезду НБА Кевина Дюранта, который является его любимым игроком. Это помогло приковать внимание к моменту с участием Ли. Пост собрал более 14 тыс. лайков, что для неизвестного толстого парня является немыслимым показателем.

ВИДЕО

Восстанавливающийся после разрыва ахилла Дюрант решил уделить внимание Томасу.

«Я вижу тебя, снайпер», — написал Кевин в «Твиттере».

Дюрант записью в твиттере не ограничился. Он также послал «Закуске» свою майку с автографом под №7. Ли всегда носил №35 именно в честь Дюранта. Кевин пользовался этим номером в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер» до прошлогоднего перехода в «Бруклин Нетс», где выбрал №7.



«Последние 72 часа были сюрреализмом. Спасибо всем, кто протянул мне руку помощи и выразил поддержку. Я от всего сердца искренне благодарен за эту возможность. Я горжусь тем, что могу называть Джексон в штате Миссисипи своим домом. Я благословлен быть частью университета Джексон Стэйт. Отдельный привет Кевину Дюранту, который отправил мне майку со своим автографом», — написал Ли на странице в Instagram.

«Кевин Дюрант был моим любимым игроком с тех пор, как играл за университет Техаса. У меня есть огромная коллекция маек Дюранта. Я называл себя «Толстым Дюрантом» в течение многих лет… Было честью услышать похвалу лично от этого человека! После игры фанаты проявили безумную любовь ко мне. Мой телефон разрывался от звонков с 10 вечера и до сих пор. Пришлось постоянно держать при себе зарядное устройство», — цитирует Ли TMZ Sports.



Томас Ли формально является менеджером команды «Джексон Стэйт», хотя его часто вносят в заявку как игрока. На этой неделе он был признан лучшим баскетболистом своей конференции.

«Томас «Закуска» Ли — 2,0 минуты, 3,0 очка и 5 млн просмотров в социальных сетях», — гласит запись конференции в твиттере.

Вообще у Ли есть кое-какие баскетбольные задатки, несмотря на лишний вес. Он очень хорошо поставлен бросок, что доказывает нарезка его дальних попаданий.

ВИДЕО

«Закуска» также умеет ставить данки.

ВИДЕО

Ли похвастался подаренной майкой Дюранта на одном из местных телеканалов. Видео попадания «Закуски» стало вирусным в сети, поэтому свалившейся на него славе удивляться на стоит. Томас пришёл на телевидение, чтобы рассказать о значимости своего броска.

ВИДЕО

«Я хотел дать какую-то мотивацию и надежду людям с низкой самооценкой», — заявил Ли.



У него это получилось. Попадание Ли стало широко обсуждаемым. Вполне вероятно, многие люди с комплексами по поводу лишнего веса и внешнего вида на примере Томаса Ли станут хотя бы немного увереннее в себе.