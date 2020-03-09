Потеря Каммингса дорого обошлась «Локо». ЦСКА забронировал место в топ-2

В стартовой пятёрке «Локомотива» против грозного ЦСКА появился Ведищев. Захар – парень талантливый, но во многом это решение Пашутина было вынужденным. Ко всем проблемам краснодарцев, а связаны они в основном с отсутствием игрового тонуса, добавилась травма Дмитрия Кулагина. Потерять перед битвой за второе место основного разыгрывающего, это серьёзно.

Краснодарская команда, не пробившись во второй этап Еврокубка, существенно осложнила себе жизнь. Если футболисты могут быть довольны, играя раз в неделю, то для баскетбольного клуба, претендующего на статус топового, это значительная сложность. Все основные соперники по Единой лиге ВТБ находятся в рабочем игровом ритме, им не нужно втягиваться в игру. Подпортило настроение и поражение в Нижнем Новгороде.

Если хозяева имели проблему с недостатком игровой практики, то у «армейцев» намечается её переизбыток. Клубы, выступающие в Евролиге, невероятно плотный график. Матч в Краснодаре стал для подопечных Итудиса третьим за последние семь дней, и все эти игры проходили в разных городах и странах. И дело не только и не столько в большом количестве разъездов, но ещё и в том, что тот же матч в Греции получился для москвичей практически ночным.



И первая четверть отчасти получилась показательной. Хозяева площадки очевидно волновались. Тот же Захар Ведищев в атаке особой активностью не выделялся. Зато в защите работал очень уверенно. Раскачивались «железнодорожники» первые пять минут, после чего и скорость атак возросла, и точность попаданий увеличилась. Добавил «Локомотив» после того, как Пашутин провёл плановую смену состава.



Отлично вошёл в игру Уилл Камингс, сходу набравший семь очков. Как всегда, вовремя разрядил свою дальнобойную артиллерию Виталий Фридзон. Его трёха придала команде уверенности, а самому Виталию позволило преодолеть гроссмейстерскую отметку в 2500 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ.

АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео эпизода можно в твиттер-аккаунте VTB United League

У гостей дела в первой четверти откровенно не пошли. Этот факт наглядно отразился на табло. За 10 минут Джеймс и компания сумели набрать лишь 13 очков. И дело тут не в проценте попаданий, просто оборона Пашутина не всегда бросать позволяла. Хозяева совершили 28 попыток с игры, а гости – 19.



В перерыве Итудис попытался расшевелить своих подопечных, но для того, чтобы окончательно проснуться, гостям потребовалось несколько минут. А в составе краснодарцев в это время блистал Фридзон. Он стал ключевой фигурой в составе хозяев. Несколько раз Виталий отбился в защите, в том числе и против Джеймса. В одном из эпизодов, прочитав намерения Малыша, легендарный ветеран совершил перехват и в отрыве набрал очередные 2 очка.

Джеймс на протяжении всей первой половины матча своей игрой не впечатлял. Но ценнен он именно тем, что способен выстрелить в самый нужный момент. И момент этот случился на исходе первой половины игры. Майк взял игру на себя и исполнил трёхочковый баззер, сократив отрыв до трёх очков.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео эпизода можно в твиттер-аккаунте VTB United League

После большого перерыва за дело взялись краснодарские литовцы. Калниетис и Кузминскас три атаки кряду довели до логичного завершения, не гнушаясь дальними попаданиями. Тренерский штаб ЦСКА чётко отреагировал на эти события. Совершивший 4 потери Хайнс присел на скамейку запасных, а бремя лидерства взвалил на себя Боломбой, весьма неплохо отработавший под чужим щитом и отметившийся парой эффектных блок-шотов.

Но дружина из Краснодара перед своими болельщиками, которые в 26-градусную жару предпочли поездке на море поддержку любимой команды, старалась в полной мере отплатить им за преданность. Но противостоять втянувшимся в игру гостям становилось всё сложнее. Ключевым моментом в игре стала травма Каммингса.



Уилл менее чем за 19 минут набрал 17 очков. По показателю полезности он стал вторым в команде. В одном из эпизодов, в борьбе под чужим кольцом он подвернул голеностоп. Реакция 27-летнего баскетболиста была слишком наглядна. Он лежал на паркете и молотил от досады по нему кулаками. Второй потерей для краснодарцев стал Уильямс. Алан досрочно покинул площадку из-за перебора персональных замечаний.



Сражаться против набравшего к заключительной четверти обороты ЦСКА без трёх ключевых игроков, занятие крайне сложное. Да ещё на фоне того, что мяч в кольцо лететь абсолютно не летел. За семь минут четвёртого игрового отрезка краснодарцы набрали всего 7 очков. «Армейцы» же набрали 19 баллов. И судьбу матча, по сути, решил Джеймс, который провёл посредственный матч. Но во всех ключевых моментах он действовал безупречно. Он и в концовке попал тогда, когда это было максимально важно для команды.



А для краснодарцев концовка совсем не задалась. За 19 секунд до сирены хозяева проигрывали 4 очка. Быстрая атака с дальним попаданием, фол и решающее владение. Отличная перспектива, правильный расклад. Но решиться на бросок никто не смог, а Ивлев, спасая ситуацию, не сумел отдать мяч точно в руки партнёру. В итоге – потеря и шестое поражение в сезоне. Поражение, которого дружина Пашутина и сам наставник не заслуживали.