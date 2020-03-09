«Химки» дали слабину, но вовремя спохватились. «Автодор» преподал Куртинайтису ценный урок

«Химки» обыграли «Автодор» (79:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В составе победителей выделились Алексей Швед (19, 8 передач) и Томас Робинсон (16 очков, 5 подборов), у проигравших самыми результативными стали Орландо Джонсон (18 очков, 5 подборов) и Маркел Старкс (11 очков).

«Автодор» провалил более половины сезона. 4 февраля на пост главного тренера команды заступил литовский специалист Доналдас Кайрис, сменивший боснийца Предрага Крунича. Крунич завершил свой этап карьеры в Саратове 6-ю подряд поражениями в Единой лиге. Наследство Кайрису досталось не самое хорошее — команда с балансом 4-11 занимала предпоследнее место в турнирной таблице и пролетала мимо плей-офф. За два матча под руководством Кайриса кардинально изменить ситуацию нельзя было даже теоретически, но кое-какие положительные подвижки остались заметными. Например, убедительная победа над «Цмоки-Минском» (109:90) на прошлой игровой неделе. Да, был повержен главный аутсайдер сезона, но далеко не всем удаётся столь крупно обыграть белорусский клуб.

«Химки» вышли на паркет после «двойной» недели Евролиги, в ходе которой уступили «Жальгирису» и обыграли «Фенербахче». Команда потратила много физических и эмоциональных сил. Уверенное лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ намекало на вероятность того, что «Химки» могут расслабиться. Конечно, команда Римаса Куртинайтиса оставалась бесспорным фаворитом, но кое-какая интрига в этом противостоянии присутствовала.



Перед игрой MVP февраля Единой лиги ВТБ Девин Букер и MVP Молодежной Лиги ВТБ Владислав Одиноков из «Химок-2» получили свои награды от генерального директора турнира Илоны Корстин.

Дальше уже настало время действия на площадке. Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис всерьез отнесся к «Автодору», выпустив на паркет ведущих скореров Алексея Шведа и Яниса Тимму. В то же время отдых получили плеймейкер Стефан Йович и «большой» Йонас Жеребко. Стартовый игровой отрезок показал, что Швед не поймал свой ритм в нападении — 1 из 4 с игры. Как ни странно, в составе «Химок» больше всего блистал центровой Томас Робинсон — 5 очков за стартовый игровой отрезок. 5-й номер драфта НБА 2012 вернулся в «Химки» относительно недавно, но за этот короткий отрезок как-то не давал особых поводов для оптимизма. У «Автодора» выделялся ещё один эк-игрок НБА Орландо Джонсон, настрелявшего 9 баллов. Сильной поддержки у Джонсона не нашлось. «Химки» выиграли первую четверть — 21:16.

«Автодор» сдаваться не собирался и не давал «Химкам» оторваться. Джонсон не останавливался в атаке, Мухаммаду Жайте уверенно действовал под щитом. Уже на шестой минуте второй четверти гости вышли вперёд — 27:26. Куртинайтису пришлось брать тайм-аут, а также экстренно выпускать на паркет присевшего отдохнуть Шведа. Это принесло результат, но не сразу. Никита Михайловский трёхочковым попаданием во второй и в последний раз вывел «Автодор» в лидеры — 33:32. Швед моментально ответил двумя очками с фолом, а затем еще раз становился на линию и отдал эффектный ассист под данк Девину Букеру. Последнее слово в первой половине Алексей решил оставить персонально за собой, вколотив мощный данк после эффектного прохода под кольцо.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть эпизод можно в твиттер-аккаунте VTB United League.



В итоге «Химки» на классе Шведа оформили мини-рывок и ушли на перерыв при достаточно комфортном преимуществе — 43:35.



Похоже, доминирующий отрезок Шведа морально подавил «Автодор». К середине третьей четверти «Химки» наконец-то сумели уйти в отрыв — 57:42. По большому счету вопрос о победителе был снят. Куртинайтис ещё какое-то время подержал Шведа на паркете. Алексей ушёл на заслуженный отдых на 29-й минуте матча, когда реализовал три штрафных броска за фол соперников на периметре. У «Химок» и без Алексея было кому вести игру команды в атаке. Томас Робинсон и Сергей Карасёв сделали «+19» по итогам третьей десятиминутки — 67:48.



На старте четвёртой четверти у «Химок» началась «засуха», в то время как «Автодор» наконец-то нащупал свой ритм в нападении. Молодые игроки «Автодора» Никита Михайловский и вколотивший мощный данк победитель конкурса по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги Александр Петенёв организовали рывок, по итогам которого преимущество «Химок» растаяло до «+10» (71:61). Шведа пришлось возвращаться на паркет, после чего с набором очков у хозяев стало чуть получше. Важнейшие попадания записали на свой счёт сам Алексей, Егор Вяльцев и Энтони Гилл. «Автодор» заставил «Химки» понервничать, но реальной интриге не позволила возникнуть ужасная точность саратовцев с линии штрафных — 13/26 за игру в целом. «Химки» своё не упустили, хотя в конце уж очень сильно позволили «Автодору» приблизиться — 79:74.



«Автодор» (5-13) не упрочил турнирные позиции по итогам выезда в Подмосковье. Шансы на плей-офф были призрачными, таковыми и остаются. «Химки» (18-1) укрепляются на первом месте, комфортный отрыв от ЦСКА (15-4) сохранён. В пятницу команда Куртинайтиса примет «Баварию» в Евролиге. «Химки» снова выступят в роли явного фаворита домашней игры. Следует извлечь выводы из игры с «Автодором», иначе такая расслабленность в концовке рискует привести к отрицательному результату