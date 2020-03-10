«Они впрыгивали в толпу и пробивали штрафные». Почему «Локо» упустил победу над ЦСКА?

«Локомотив» очень упорно и долго готовился к матчу против ЦСКА. Причём это касается как организации в целом, так и непосредственно команды. Краснодар видел баскетбол ровно месяц назад, когда 10 февраля «железнодорожники» обыграли «Зенит» в битве севера и юга.

Поэтому на игру с ЦСКА 9 марта, которая ещё очень удачно выпала на выходной день, все билеты были распроданы. Первый в сезоне аншлаг в «Баскет-холле» вылился в рекорд посещаемости Единой лиги ВТБ. Столько на баскетбол в лиге в сезоне-2019/2020 ещё не приходило.

На арене болельщикам уделили максимум внимания. Помимо всех цветочных атрибутов Международного женского дня и традиционных бумажных трещоток каждому выдавали картонную корону с логотипом «Локо».

Фото: «Чемпионат»

Если «Локомотив-Кубань» играет сейчас только в Единой лиге, проведя с Нового года всего 6 матчей, то ЦСКА только за прошедшую неделю сыграл два матча, а встреча в Краснодаре должна была стать третьей. Всего же «армейцы» сыграли 17 матчей после Нового года, и разница команд в соревновательном ритме была очевидна.



Однако тренер москвичей Димитрис Итудис ещё в предматчевых комментариях отмечал свежесть соперника, который имел много времени на детальный разбор «армейских» схем.

На разминке было как-то слишком дружелюбно. Статус матча говорил о принципиальной борьбе за второе месте в турнирной таблице, а глаза видели Майка Джеймса, любезничавшего с Джонни О’Брайантом. Виталий Фридзон долго и с улыбками пообщался со всем тренерским штабом соперника, где провёл несколько ярких сезонов и выиграл Евролигу.



Но в игре друзей уже не было. Хозяева с первых же атак показали, что эмоционально они заряжены по максимуму. Защитник «Локо» Мантас Калниетис ещё на разминке был так заведён, что в каждой своей попытке броска сверху пытался оторвать кольцо, а удары ладонями по лицу уже во время первой четверти превратили лицо литовца в сплошное бордовое пятно.

Потеря Каммингса дорого обошлась «Локо». ЦСКА забронировал место в топ-2 «Армейцы» увозят из Краснодара тяжёлую победу, которая развяжет им руки в Евролиге. Пашутин же получил массу полезной информации.

Спокойствие игроков ЦСКА на этом фоне могло показаться испугом или растерянностью.



Гости никак не могли попасть свои броски, что стало залогом вязкой борьбы в трёхсекундной зоне. Джеймс удивительным образом мазал тогда, когда рядом не было никого из соперников. После матча Евгений Пашутин скажет, что они разбирали игру лидера «армейцев», но, кажется, оставлять того одного вряд ли можно назвать тактической задумкой.

По ходу встречи Виталий Фридзон перешагнул отметку в 2500 набранных в лиге очков. Капитану «Локо» 34 года, и он является примером работоспособности. Его защита против Хэкетта и Хиллиарда порой была идеальной. Он словно знал, что будут делать соперники, читая ситуацию на шаг (а то и на два) вперёд. При этом кэп с улыбкой на лице рассказывает, что до сих пор считает себя молодым игроком и даже не думает о завершении карьеры. Его действия на площадке это лишь подтверждают.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть обзор можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА Москва

Всё решалось в концовке, где преимущество ЦСКА возникло благодаря быстрой отправке соперника в «бонус». Так в баскетболе называют ситуацию, когда выбран лимит на командные фолы и все последующие нарушения будут наказываться пробитием штрафных. Гости «заехали» в эту ситуацию уже на третьей минуте четвертой четверти. Больше семи минут бонусов — довольно много. После матча поднимался вопрос того, как может случиться, что у такой упорной борьбе одна команда «зарабатывает» 13 персональных замечаний, а второй выписывают всего 4.

Евгений Пашутин после матча разложил всё по полочкам, сказав, что его парни в решающей четверти потеряли концентрацию, а за ней и контроль над собой и над игрой.

— ЦСКА — лидер чемпионата, — начал свой ответ Пашутин. — Готовились к этой игре. Всю неделю разбирали. План был такой — не дать забить более 77 очков. По статистике, когда они 77 набирают, то проигрывают. Если 87 и больше, как 90 в матче с «Панатинаикосом», то выносят почти любого соперника. Команда защищается, жёстко защищается, на грани фола.

Мы держали план. 32 очка ЦСКА за две четверти для такой классной команды. Мы остановили натиск первых 20 минут. В третьей четверти держали концентрацию, но затем в четвёртой потеряли контроль над игрой. Даже когда вели 5-6 очков, кто-то лез и совершали ненужные ошибки. И это не соперник нас заставлял. Кто-то один разгоняется в пятерых и передачу назад отдаёт. Чтобы побеждать такие клубы, нужно 40 минут терпеть и играть умно, как в шахматы. Ведёшь шесть — давайте выиграем шесть.



Второй момент, когда мы совершили три фола за одну минуту в четвёртой четверти. И практически ЦСКА зашёл в бонус за 8 минут до конца. То есть мы дали шанс. Они опытные, конечно, искали шанс, провоцировали размены, искали контакт. Практически игра свелась к тому, что они впрыгивали в толпу и пробивали штрафные.



Димитриса Итудиса тоже спросили про разницу в пробитых штрафных. Греческий коуч ответил кратко, но эмоционально:

«Что я думаю о разнице в штрафных? 28 и 16. Если «Локо» фолит, то это фол. Что мне сказать об этом?».