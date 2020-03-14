У звезды НБА полная гармония в жизни. Жена Карри пойдёт за ним в огонь и в воду

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сегодня, 14 марта, празднует 32-летие. Карри остаётся одной из главных звёзд НБА, несмотря на пропуск большей части сезона-2019/2020 из-за перелома кисти руки. В полной мере насладиться игрой после возвращения в строй в начале марта Стефену помешала пандемия коронавируса, из-за которой сезон прервали минимум на месяц.

Власти города Окленд решили закрыть школы из-за растущей эпидемии COVID-19. Стефен и его жена Айеша с помощью своего фонда Eaat.Learn.Play позаботятся о том, чтобы 18 000 с лишним детей из малообеспеченных семей по-прежнему питались минимум два раза в день. Пара опубликовала специальное видео-обращение в твиттере по этому поводу.

Айеша занимает особое место в жизни Стефена Карри. Пожалуй, она является самой известной женой баскетболиста в НБА. Айеша Карри — шеф-повар, автор кулинарных книг, телеведущая, модель и актриса. Хотя в последнее время она сосредоточилась преимущественно на кулинарном амплуа.

Пара поженилась в 2011 году, хотя отношения завязались еще в школьном возрасте. Сейчас у супругов Карри трое детей — две дочери и сын.

Айеша Карри — ревностный христианин. О своей вере она говорит следующее: «Это основа всего, что я делаю. Мои отношениями с мужем основаны на вере. Когда Стеф решил играть в баскетбол, я дала ему такое же наставление, как и самой себе: «Что бы ты ни делал, делай это хорошо и делай это для Бога». Я думаю, что именно этот принцип укрепляет наш брак».

Прочность отношений Стефена и Айеши действительно вызывает восхищение. Жена во всем поддерживает своего мужа. Даже в таких мелочах, как публичная защита после якобы игнорирования внимания юного мальчика-фаната.

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«Так устала от этого видео. Он искал своего родственника в толпе из 100 человек, которая находится за камерой. Он никогда не проигнорировал бы намеренно такого замечательного мальчика. Как не стыдно увеличивать количество своих подписчиков таким образом», – написала Айеша в твиттере.



Также Айеша вызывает гнев фанатов соперников именно из-за своей абсолютной приверженности мужу. Из-за этого ей несколько раз пришлось пережить неприятные моменты. Во время серии плей-офф-2018 болельщик «Хьюстона» толкнул её в живот, несмотря на 8-й месяц беременности.

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В прошлом году фанат «Торонто» в телеэфире допустил оскорбление сексуального характера в адрес жены разыгрывающего «Уорриорз», за что позже был арестован по обвинению в хулиганстве. Кроме того, пару лет назад Айеша открыла ресторан International Smoke в Хьюстоне. Болельщики «Рокетс» стали писать на специализированном сайте негативные отзывы о заведении еще до его открытия, просто из-за личной неприязни.



Может Айеша удивить и своими баскетбольными навыками. Статус жены одного из лучших снайперов в истории НБА обязывает.

У пары всё в полном порядке на личном фронте. Однажды в эфире ток-шоу The Real Айеша заявила, что Стефен получает особое эротическое удовольствие от некоторых частей ее тела. В доказательство она показала в телефоне снимок голых ступней.

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На тот момент 28-летняя мать двоих детей призналась, что супруг очень любит её стопы и когда просит скинуть фото в стиле ню, она просто фотографирует ноги. Карри сразу же нарекли фут-фетишистом. В заключении Айеша сказала, что муж убьет её за это признание. Однако всё обошлось. Такое поведение многим показалось слишком вызывающим, но смелость и открытость — признак надёжности отношений.



Брак Айеши и Стефена Карри — один из примеров того, как две известные персоны прекрасно могут уживаться вместе. Стефен показывает отличную игру на площадке не в последнюю очередь из-за того, что достиг гармонии в семейной жизни.