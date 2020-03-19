В последней игре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграл на выезде с «Калевом». О самой игре говорили тогда (да и сейчас) исключительно с позиции вируса и даже результат встречи рассматривали в контексте пустых трибун домашней арены эстонского клуба.

«Железнодорожники» уверенно разобрались с соперником, а одним из самых активных в составе победителей стал Григорий Мотовилов. Защитник не только провёл 23,5 минуты (всего за сезон до этого у него было в среднем 25,5), но и установил личный рекорд результативности, набрав 16 очков (5/6 с игры).

Вскоре после матча у ассистента главного тренера «Калева» обнаружили короновирус, а «Локо» пришлось отправиться в двухнедельную домашнюю изоляцию. Разговаривать с Мотовиловым пришлось по телефону — единственный доступный (и безопасный) сейчас способ.



— Григорий, как чувствуете себя и чем занимаетесь?

— Я сейчас в домашней изоляции. Как только появилась информация о том, что у тренера «Калева» подтвердился диагноз, нас сразу проинформировали об этом. Было принято решение оставаться дома. Мы прошли тесты.



— Нервничать приходится?

— Конечно, на фоне закрытия лиг, соревнований небольшие переживания есть.



— Как выглядит сейчас командное расписание?

— В нашем графике везде прочерки. Как только клуб сообщил нам о карантине, сразу всем скинули домашние программы для того, чтобы поддерживать себя в форме в домашних условиях.



— Дом теперь вместо тренажёрного зала? Есть гантели?

— Гантелей особых нет (смеётся). Так, на ковриках отжимания. Работаем больше со своим весом и резиной.



— А после тренировок? Прогулка по квартире и много сна?

— Смотрю сериалы, которые из-за большого количества тренировок раньше не мог посмотреть. Читаю книги. Считаю, что этот карантин можно использовать для умственного развития. Пытаться где-то что-то новое для себя почерпнуть, что-то изучить. Проводим это время с пользой.

— Ваш прогноз на возобновление баскетбола?

— Поживём — увидим. Мы готовимся как раз для того, чтобы в любой момент быть в форме. Мы же не можем выйти с двухнедельного карантина, ничего не делая дома. Поэтому будем делать всё возможное, чтобы вернуться в хорошей форме на площадку.

— Вы провели матч против «Калева» при пустых трибунах. Каково это?

— Матч при пустых трибунах по антуражу напоминал предсезонную игру. Тем не менее мы все понимали, что это официальный матч и просто нет зрителей. Немного странно, потому как обычно зрители в гостевых встречах всегда мешают твоим броскам шумом, пытаются создать какое-то давление.

Было даже легче, потому что можно было спокойно слышать подсказки тренеров, они говорят о комбинациях соперников. И ты слышишь это и понимаешь: «О, сейчас вот в эту сторону будет пик-н-ролл». Получается быстрее ориентироваться. При полном стадионе ты, естественно, никого не слышишь. Полагаешься только на партнёров, которые подсказывают рядом. Да и их не всегда слышно. Здесь же задача была упрощена до максимума.



— Просто аналогия — вирус начал распространяться из Уханя. В этом городе вы в составе сборной проявили себя и получили приглашение в «Локо». Думали об этом?

— Нет, я только сейчас об этом задумался, когда вы сказали про Ухань. Чемпионат мира определённо мне помог, да. Это факт. Хотя Ухань мне особо не запомнился, потому что мы были только в зале и в отеле. Но это была новая ступень в моей карьере, и сейчас я играю в Лиге ВТБ.