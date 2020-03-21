Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор»

Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Мы отлично понимаем, что значит лишиться не только и не столько любимого вида спорта, но и возможности вживую болеть за родной клуб. Пока баскетболисты выходят на паркет лишь для того, чтобы тренироваться, мы предлагаем поклонникам лучшей игры с мячом реальную возможность поддержать любимую команду.

«Чемпионат» начинает турнир среди групп поддержки российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ. Регламент предельно прост и, как нам кажется, справедлив. Стартуют в турнире 9 команд. И начнём мы с так называемого предварительного этапа. В нём встретятся «Автодор» и «Енисей». Всё логично, именно эти команды занимают 8-9 места среди всех российских клубов в турнирной таблице. Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с чирлидершами «Химок» — лидера регулярного чемпионата. Три других пары будут выглядеть так: УНИКС – «Парма», «Локомотив-Кубань» — «Зенит» и ЦСКА – «Нижний Новгород».

Голосование проводим по олимпийской системе, где выбывших и проходящих дальше (ну и победителя, само собой) определите вы, наши читатели. Первыми на паркет выходят группы поддержки «Енисея» и «Автодора». Свет, музыка, погнали!

Встречаем группу поддержки саратовского «Автодора»!

Ну и, естественно, красноярского «Енисея»!

Проголосовать за любимую команду можно по данной ссылке.