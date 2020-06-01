Майкла Джордана бессовестно отравили (?), а он вышел и порвал соперника. LIVE!

Предлагаем вашему вниманию хронологию событий, произошедших вокруг легендарного пятого матча финала НБА сезона-1996/1997, в котором встретились «Чикаго Буллз» и «Юта Джаз», в формате онлайн-трансляции.

11:15. 10 июня 1997 года, 22:30. Майкл Джордан очень сильно проголодался. Он не ужинал вместе с командой. Все игроки «Буллз» синхронно пошли есть, но Джордана почему-то не позвали. Лидеру «Чикаго» это не понравилось, но что уж поделать. Время вспять не вернуть, а у команды на носу важнейшая игра. Майкл сидел в номере отеля «Шератон Парк Сити» в Солт-Лейк-Сити с тренером Тимом Гровером и личным помощником Джорджем Келером. В 22:30 практически все заведения питания в городе закрыты. Помощник Его Воздушества начал обзванивать различные службы доставки пиццы. Заведение «Pizza Hut» работало в ночное время.

Пять парней доставили пиццу в номер Джордана. Они все пытались заглянуть в комнату. Гровер забрал пиццу и заплатил им. Тот факт, что в ночное время доставку осуществляли пять человек казался подозрительным.



«У меня плохое предчувствие насчёт этой пиццы», — заявил Гровер.



Джордан не стал прислушиваться к советам. Майкл съел всю пиццу сам. Он плюнул на продукт, чтобы никто не вздумал отнять у него ни одного кусочка.



«Чувак, ты издеваешься? Это моя пицца. Даже на смейте её трогать», — сказал Майкл.



Для Майкла была нормой плевать на еду, когда он не хотел, чтобы её брали другие люди. В 2013 году Джордан публично плюнул на булочки с корицей во время рекламной съемки, «защищая» своё любимое лакомство. Эту версию истории рассказал режиссёр последнего танца Джейсон Хехир в интервью ESPN. Джордан не стал её оспаривать.

11:00. «Гриппозная игра» Джордана — ярчайший пример самоотверженной игры спортсмена. Майкл вышел на площадку с ужасным самочувствием, но, превозмогая себя, доминировал над оппонентами и привёл команду к победе. О «гриппозном» выступлении Джордана ходили различные слухи — непосредственно грипп, пищевое отравление или похмелье после бурной ночи. Джордан в «Последнем танце» подтвердил, что во время знаменитой «гриппозной игры» в рамках финальной серии против «Юты» на самом деле страдал от пищевого отравления. Отравили ли его специально?

10:45. Заключительные эпизоды сериала «Последний танец» пролили свет на так называемую гриппозную игру легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. 11 июня 1997 года Джордан набрал 38 очков, 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата в пятом матче серии финала НБА против «Юты Джаз» (90:88), несмотря на наличие симптомов гриппа до и во время встречи. Через пару дней «Буллз» обыграли «Джаз» (90:86) на домашней площадке и завоевали чемпионский титул, пятый в карьере для Его Воздушества.