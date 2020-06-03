Уже половина мира возобновила сезоны. Неужели НБА всё сольёт в утиль? LIVE!

4 июня НБА должна принять решение по сезону-2019/2020. Скорее всего, чемпионат возобновят, но в каком формате? Остаётся очень много вопросов, на которые комиссар лиги Адам Сильвер даст ответ в ближайшее время.
14:45. Получат шанс пробиться в плей-офф «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс», «Финикс Санз» в Западной конференции и «Вашингтон Уизардс» в Восточной. Все эти клубы не входили в топ-8 на момент приостановки сезона, но имели реалистичные шансы подняться повыше, если бы регулярный чемпионат был доигран полностью.
Вероятный формат доигровки
14:30. Ожидается, что Совет управляющих НБА утвердит рекомендации Адама Сильвера возобновить сезон-2019/2020 в Орландо (скорее всего в парке развлечений «Диснейуорлд») с участием 20-22 команд.
Совет склоняется к формату с 22 командами, но также всерьёз рассматривается вариант с 20. То есть все 30 клубов лиги вряд ли вернутся на паркет. Звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри не доведётся увидеть в деле, поскольку его команда находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.
14:15. Сезон НБА был остановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. После это почти три месяца информационное пространство заполонили новости в стиле «лига рассматривает возможность...». То есть ходило множество теорий завершения / отмены сезона без какой-либо конкретики. За это время коллеги их НХЛ, UFC, футбола и других видов спорта приняли решения, некоторые уже вовсю играют (например, немецкая Бундеслига). И вот наконец-то последние сообщения авторитетнейших инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски (ESPN) и Шэмса Чарании (The Athletic) внесли кое-какую ясность по поводу баскетбольного сезона за океаном. Что уже известно на данный момент?
14:00. Сезон НБА был остановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. После это почти три месяца информационное пространство заполонили новости в стиле «лига рассматривает возможность...». То есть ходило множество теорий завершения / отмены сезона без какой-либо конкретики. За это время коллеги их НХЛ, UFC, футбола и других видов спорта приняли решения, некоторые уже вовсю играют (например, немецкая Бундеслига). И вот наконец-то последние сообщения авторитетнейших инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски (ESPN) и Шэмса Чарании (The Athletic) внесли кое-какую ясность по поводу баскетбольного сезона за океаном. Что уже известно на данный момент?
- 3 июня 2020
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:39
-
13:20
-
13:12
-
12:52
-
11:52
-
10:56
-
09:25
-
07:43
-
07:29
-
07:16
-
02:37
-
00:50
- 2 июня 2020
-
23:53
-
22:45
-
21:17
-
20:46
-
19:46
-
18:24
-
17:19
-
15:54
-
15:21
-
15:04
-
13:35
-
12:58
-
11:32
-
10:12
-
09:55
-
09:54
-
09:27
-
08:22
-
07:44
-
07:34