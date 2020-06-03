Уже половина мира возобновила сезоны. Неужели НБА всё сольёт в утиль? LIVE!

4 июня НБА должна принять решение по сезону-2019/2020. Скорее всего, чемпионат возобновят, но в каком формате? Остаётся очень много вопросов, на которые комиссар лиги Адам Сильвер даст ответ в ближайшее время.

14:45. Получат шанс пробиться в плей-офф «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс», «Финикс Санз» в Западной конференции и «Вашингтон Уизардс» в Восточной. Все эти клубы не входили в топ-8 на момент приостановки сезона, но имели реалистичные шансы подняться повыше, если бы регулярный чемпионат был доигран полностью.

Вероятный формат доигровки

14:30. Ожидается, что Совет управляющих НБА утвердит рекомендации Адама Сильвера возобновить сезон-2019/2020 в Орландо (скорее всего в парке развлечений «Диснейуорлд») с участием 20-22 команд.

Совет склоняется к формату с 22 командами, но также всерьёз рассматривается вариант с 20. То есть все 30 клубов лиги вряд ли вернутся на паркет. Звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри не доведётся увидеть в деле, поскольку его команда находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

14:15. Сезон НБА был остановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. После это почти три месяца информационное пространство заполонили новости в стиле «лига рассматривает возможность...». То есть ходило множество теорий завершения / отмены сезона без какой-либо конкретики. За это время коллеги их НХЛ, UFC, футбола и других видов спорта приняли решения, некоторые уже вовсю играют (например, немецкая Бундеслига). И вот наконец-то последние сообщения авторитетнейших инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски (ESPN) и Шэмса Чарании (The Athletic) внесли кое-какую ясность по поводу баскетбольного сезона за океаном. Что уже известно на данный момент?

Безрассудство Гобера остановило сезон НБА. Руди выздоровел, простят ли люди ему ошибки? Первый инфицированный игрок лиги полностью здоров. Но к нему остались вопросы.

14:00. Сезон НБА был остановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. После это почти три месяца информационное пространство заполонили новости в стиле «лига рассматривает возможность...». То есть ходило множество теорий завершения / отмены сезона без какой-либо конкретики. За это время коллеги их НХЛ, UFC, футбола и других видов спорта приняли решения, некоторые уже вовсю играют (например, немецкая Бундеслига). И вот наконец-то последние сообщения авторитетнейших инсайдеров НБА Эдриана Воджнаровски (ESPN) и Шэмса Чарании (The Athletic) внесли кое-какую ясность по поводу баскетбольного сезона за океаном. Что уже известно на данный момент?