Великий Сабонис сделал немыслимое. Сверг казавшуюся вечной гегемонию ЦСКА. LIVE!

Противостояние ЦСКА и «Жальгириса» остаётся принципиальным по сей день. Российский и литовский гранды встречаются только в Евролиге. В наше время у «армейцев» заметно более талантливый состав, однако это не мешает «Жальгирису» постоянно портить нервы московскому клубу. У болельщиков со стажем ещё свежи в памяти баталии ЦСКА и «Жальгириса» в чемпионате СССР. Самый интересные период соперничества приходится на середину 1980-х, когда «Жальгирису» удалось выиграть три чемпионских титула подряд (1985-1987). Именно этот период мы предлагаем вспомнить.

12:15. Однако каким бы талантливым ни был Арвидас Сабонис, обыграть ЦСКА с ходу «Жальгирису» не удалось. Изначально произошло два неудачных захода за титулом.



1983. ЦСКА – «Жальгирис» — 2:1 (80:83, 89:76, 79:77 ОТ).



«Каунас словно вымер. Даже светофоры, рассказывают, переключили в режим мигалки», — так характеризовала атмосферу в литовского городе газета «Советский спорт».

11:45. Ключевые даты на раннем этапе карьеры Арвидаса Сабониса.



13 июля 1981-го. В составе сборной Литвы 16-летний Сабонис (рост 213 см) выигрывает Всесоюзную Спартакиаду школьников. После этого главный тренер «Жальгириса» Владас Гарастас приглашает не по годам зрелого баскетболиста в главную команду.



28 августа 1981-го. В составе сборной СССР среди «кадетов» Сабонис становится чемпионом Европы и признается лучшим центровым турнира в Салониках.



24 октября 1981-го. Сабонис дебютирует в чемпионате СССР в возрасте 16 лет. Это — рекорд.

Апрель 1982-го. Легендарный тренер Александр Гомельский приглашает 17-летнего Арвидаса Сабониса во взрослую сборную СССР для подготовки к чемпионату мира.



Август 1982-го. 17-летний Сабонис — чемпион мира.

11:15. Сложно было представить, что ЦСКА могут оттеснить от трона более, чем на год. «Жальгирису» удалось выигрывать титул чемпиона СССР трижды кряду — просто немыслимое достижение. Основная причина? Центровой Арвидас Сабонис. У литовского клубы был сильный костяк из местных игроков, но «делал разницу» один человек. Ветеран «Жальгириса» Сергей Йовайша не стесняется это признавать.



«До прихода Арвидаса Сабониса у нас было очень мало шансов. И «Жальгирис» если выигрывал у ЦСКА, то больше случайно. Можно было иногда наказать их, когда ЦСКА чувствовал себя сильнее и немножко расслаблялся перед играми со слабым соперником, которыми мы («Жальгирис») были до Сабониса. Когда пришел Арвидас, у нас появилась мощь под щитом, и весы противостояния показывали уже другой результат. Мы могли на равных играть против «почти сборной», как называли ЦСКА. У них была возможность собрать лучших игроков со всего Союза, и поэтому они считались символом непобедимой команды. Впервые мы обыграли их в суперфинале 1985 года», — цитирует Йовайшу «Р-Спорт».