Великий Сабонис сделал немыслимое. Сверг казавшуюся вечной гегемонию ЦСКА. LIVE!

Противостояние ЦСКА и «Жальгириса» остаётся принципиальным по сей день. Российский и литовский гранды встречаются только в Евролиге. В наше время у «армейцев» заметно более талантливый состав, однако это не мешает «Жальгирису» постоянно портить нервы московскому клубу. У болельщиков со стажем ещё свежи в памяти баталии ЦСКА и «Жальгириса» в чемпионате СССР. Самый интересные период соперничества приходится на середину 1980-х, когда «Жальгирису» удалось выиграть три чемпионских титула подряд (1985-1987). Именно этот период мы предлагаем вспомнить.
12:15. Однако каким бы талантливым ни был Арвидас Сабонис, обыграть ЦСКА с ходу «Жальгирису» не удалось. Изначально произошло два неудачных захода за титулом.
1983. ЦСКА – «Жальгирис» — 2:1 (80:83, 89:76, 79:77 ОТ).
«Каунас словно вымер. Даже светофоры, рассказывают, переключили в режим мигалки», — так характеризовала атмосферу в литовского городе газета «Советский спорт».
11:45. Ключевые даты на раннем этапе карьеры Арвидаса Сабониса.
13 июля 1981-го. В составе сборной Литвы 16-летний Сабонис (рост 213 см) выигрывает Всесоюзную Спартакиаду школьников. После этого главный тренер «Жальгириса» Владас Гарастас приглашает не по годам зрелого баскетболиста в главную команду.
28 августа 1981-го. В составе сборной СССР среди «кадетов» Сабонис становится чемпионом Европы и признается лучшим центровым турнира в Салониках.
24 октября 1981-го. Сабонис дебютирует в чемпионате СССР в возрасте 16 лет. Это — рекорд.
Апрель 1982-го. Легендарный тренер Александр Гомельский приглашает 17-летнего Арвидаса Сабониса во взрослую сборную СССР для подготовки к чемпионату мира.
Август 1982-го. 17-летний Сабонис — чемпион мира.
11:15. Сложно было представить, что ЦСКА могут оттеснить от трона более, чем на год. «Жальгирису» удалось выигрывать титул чемпиона СССР трижды кряду — просто немыслимое достижение. Основная причина? Центровой Арвидас Сабонис. У литовского клубы был сильный костяк из местных игроков, но «делал разницу» один человек. Ветеран «Жальгириса» Сергей Йовайша не стесняется это признавать.
«До прихода Арвидаса Сабониса у нас было очень мало шансов. И «Жальгирис» если выигрывал у ЦСКА, то больше случайно. Можно было иногда наказать их, когда ЦСКА чувствовал себя сильнее и немножко расслаблялся перед играми со слабым соперником, которыми мы («Жальгирис») были до Сабониса. Когда пришел Арвидас, у нас появилась мощь под щитом, и весы противостояния показывали уже другой результат. Мы могли на равных играть против «почти сборной», как называли ЦСКА. У них была возможность собрать лучших игроков со всего Союза, и поэтому они считались символом непобедимой команды. Впервые мы обыграли их в суперфинале 1985 года», — цитирует Йовайшу «Р-Спорт».
- 20 июня 2020
-
12:04
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
08:31
-
07:57
-
04:23
-
00:43
- 19 июня 2020
-
23:45
-
22:40
-
21:18
-
21:00
-
19:26
-
18:58
-
17:59
-
16:49
-
15:49
-
15:19
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
12:23
-
12:03
-
10:28
-
09:22
-
08:57
-
08:46
-
07:22
-
03:38
-
00:37
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:25
-
21:53
-
20:50
-
20:31