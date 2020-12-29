Закрыть год на мажорной ноте не удалось. «Химки» уступили «Олимпиакосу»

Возможно, 2020-й заберёт с собой весь негатив, и в следующем году подмосковный клуб покажет более качественный результат.

За пару дней до Нового года «Химкам» предстояло провести последний матч в 2020 году. Игра против «Олимпиакоса» закрыла первый круг регулярного чемпионата Евролиги для жёлто-синих. У подопечных Римаса Куртинайтиса по-прежнему две победы и никак не удаётся рвануть вверх по турнирной таблице.

Приезд «Оли» обязательно должен был стать особенным. Всё потому, что главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас не так давно работал в подмосковной команде. Барцокас с удовольствием взял к себе в команду Чарльза Дженкинса, который также играл в «Химках» и полюбился болельщикам.

Стартовая пятёрка «Химок» выглядела непривычно. К Алексею Шведу и Девину Букеру были добавлены Вячеслав Зайцев, Сергей Моня и Дайрис Бертанс. Последний после череды травм всё ещё ищет себя и не может набрать былой снайперской мощи. Но главным героем первых минут стал Вячеслав Зайцев. Именно российский защитник прервал первую атаку соперника и убежал на открытое кольцо, завершив проход эффектнейшим данком. Вскоре Зайцев снова напомнил о своём великолепном прыжке, забив сверху уже в позиционном нападении.

Алексей Швед попробовал дальние броски, но после пары попыток решил сменить тактику и начал вскрывать оборону красно-белых проходами. Именно поэтому первые четыре очка лидер химчан набрал с линии штрафных. Одно из попаданий позволило перешагнуть ему через отметку в 2500 очков, набранных в матчах Евролиги.

Равная первая четверть получилась несмотря на высоченный процент реализации гостей. Жёлто-синие держались рядом благодаря отсутствию потерь и неплохой вариации в нападении. Благо, к традиционным опциям в виде Букера, Шведа и Микки добавился ещё и Егор Вяльцев. Ветеран в концовке стартовой десятиминутки дважды отличился с одной точки в углу, правда во второй попытке заступил, но даже так его пять очков позволили уйти на первый перерыв уступая всего «-3».

Снайперская активность Вяльцева продолжилась и во второй четверти. Российский баскетболист отказывался промахиваться, забивая издали раз за разом. В какой-то момент он даже сравнялся по набранным очкам с Алексеем Шведом, у которого уже было 14 очков. Уже к третьей четверти Егор набрал 17 очков, перекрыв тем самым свою суммарную результативность за все матчи нынешнего сезона.

К сожалению, стать героем и принести столь долгожданную и нужную победу в Евролиге Вяльцеву было не суждено. Виной тому игра Костаса Слукаса. Греческий защитник, перешедший летом в «Олимпиакос» из «Фенербахче», также играл в режиме «без промаха», только его активность была на уровень выше.

Слукас пять раз забил издали, потратив на это всего семь попыток, добавив к этому три попадания со средней из пяти бросков. Не забывал он и про организацию нападения, раздав партнёрам пять передач, не совершив при этом ни одной потери.

Примеру Слукаса последовали и другие игроки «Оли». Везенков и Харрисон выдали 6 «трёх» из 11, устроив рывок после большого перерыва. Именно третья десятиминутка и стала переломной. Хозяева проиграли её с разницей в 13 очков и так и не смогли навязать борьбу. Барцокас нашёл управу на Шведа, а Букер самоустранился из-за перебора персональных замечаний. В итоге греки смогли перешагнуть через отметку в сто набранных очков, сделав итоговую разницу внушительной — 105:88.

«Химкам» не удалось закрыть год на мажорной ноте. Возможно, непростой во всех смыслах 2020-й заберёт с собой весь негатив, и в следующем году подмосковный клуб покажет более качественный результат.