Ставка на отечественную тренерскую школу. Андрей Мальцев возглавил «Химки»

Андрей Мальцев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковный клуб объявил об увольнении его предшественника Римаса Куртинайтиса на следующий день после крупного проигрыша «Анадолу Эфесу» (60:99) в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером, и много титулов с молодёжными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все «за» и «против», мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера», — объяснил решение генеральный директор «Химок» Павел Астахов в комментарии клубной пресс-службе.



53-летний Андрей Мальцев — второй российский тренер в Единой лиге ВТБ после Евгения Пашутина («Локомотив-Кубань») и первый отечественный специалист в Евролиге. Что нужно знать о новом рулевом «Химок»? Игровая карьера Мальцева охватывает 21 год (1982-2003). Тяжёлый форвард начинал выступать за вторую команду «Спартака» (Санкт-Петербург), в 1985-м пробился в основу. Есть опыт выступления в российских и зарубежных клубах (Турция, Швеция, Китай, Чехия). Полный список команд Мальцева-баскетболиста:



1982-1983 – «Спартак-2» (Санкт-Петербург, Россия)

1985-1987 – «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

1987-1988 – «Автодорожник» (Саратов, Россия)

1988-1992 – «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

1992-1993 – «Йешильюрт» (Турция, Д2)

1993 – «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

1993-1994 – «Джей-Би Найтс» (Швеция)

1994-1996 – «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

1996-1998 – «Автодор» (Саратов, Россия)

1998-1999 – «Шанхай Шаркс» (Китай)

1999-2000 – «Спартак» (Санкт-Петербург)

2000-2001 – «Санкт-Петербургские Львы» (Санкт-Петербург, Россия)

2001 – «Млекарна» (Чехия)

2001-2003 – «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

Как видно, карьера Мальцева связана преимущественно со «Спартаком», куда он неоднократно возвращался после непродолжительных остановок в других командах. Форварду довелось поработать под руководством легендарного тренера Владимира Кондрашина, известного в первую очередь из-за победы на Олимпиаде 1972 годе со сборной СССР (знаменитые «три секунды» в финале с САШ) и завоевания титула чемпиона Советского Союза со «Спартаком», в 1975-м, когда удалось прервать многолетнюю и казавшуюся незыблемой гегемонию ЦСКА в первенстве страны.



Мальцев под руководством Кондрашина в «Спартаке» стал бронзовым призёром чемпионата СССР и обладателем Кубка СССР (1987), серебряным призёром чемпионата СССР (1991), чемпионом СНГ (1992), серебряным призёром чемпионата России (1993). Кроме того, дважды завоевал «серебро» российского первенства в 1997-м и 1998-м, когда Владимир Петрович уже не руководил «Спартаком».

В Санкт-Петербурге Мальцев завершил карьеру, после чего приступил к тренерской деятельности. Недолгое время поработал главным тренером «Спартака» (2004/2005) и помощником тренера молодёжной сборной России (2005) после чего началась новая масштабная глава в его жизни — ЦСКА. С «армейцами» связана практически вся тренерская часть деятельности Мальцева. 15 лет он работал с «младшими» командами ЦСКА. В активе Мальцева «золото» молодежной Евролиги в 2006-м, шесть титулов чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ и России, победы в Высшей лиге и ДЮБЛ, призовые места на разных уровнях. На старте сезона-2020/2021 Мальцев возглавил «Химки-Подмосковье», фарм клуб «Химок». 7 декабря Андрей Николаевич присоединился к тренерскому штабу основной команды, став помощником Римаса Куртинайтиса.

Чуть более чем через месяц Мальцева назначили на должность главного тренера «Химок». Стремительное развитие события в карьере. Мальцев получает отличную возможность проявить себя на высокой должности. Андрей Николаевич признавался, что перенял некоторые методики Кондрашина, как и любой другой игрок, когда-либо выступавший под руководством легендарного тренера. При этом Мальцев прекрасно осознаёт, что эпоха изменилась. С современными реалиями баскетбола он отлично знаком. После ухода из «Спартака» Мальцев посещал тренировки и матчи другого клуба из Санкт-Петербурга «Динамо» с разрешения главного тренера Дэвида Блатта, с которым постоянно общался и мог наблюдать за его работой внутри коллектива. В ЦСКА Андрей Николаевич пересекался с Душаном Ивковичем, Этторе Мессиной, Душко Вуйошевичем, Йонасом Каздаускасом и Димитрисом Итудисом.

Работа с именитыми специалистами помогла, но всё-таки у Мальцева есть своё видение. Андрей Николаевич 15 лет трудился с «молодёжкой» ЦСКА, получил приличный опыт самостоятельной тренерской деятельности. Настало время идти на повышение и принимать руководство главной командой клуба.

Текущий результат «Химок» в Евролиге (2-18) фактически означает прощание с мечтами о шансах на выход в плей-офф. Но ещё можно выбраться с последнего 18-го места в турнирной таблице. «Панатинаикос», «Альба» и АСВЕЛ оторвались на 4 победы. Прилично, но за 14 туров до конца отставание отыгрываемое. Состав «Химок» далеко не беден на талант: Алексей Швед, Девин Букер, Джордан Микки, Стефан Йович и другие. Просто нужно раскрыть потенциал текущего ростера. Хороший вызов для Мальцева в сильнейшем турнире континента. В Единой лиге ВТБ «Химки» (5-5) находятся в зоне плей-офф, но ситуацию тоже не назовёшь идеальной. Команда способна подняться на несколько позиций выше.



Дебют Мальцева на посту главного тренера «Химок» состоится 17 января в домашнем матче с УНИКСом. Первая игра под началом Андрея Николаевича в Евролиге пройдёт 21 января — подмосковный клуб отправится в Афины в гости к «Панатиниакосу». В 2020 году Мальцев совершил переход из молодёжного на взрослый профессиональный уровень. Возможно, в 2021-м состоится ещё один шаг вперёд — успешная работа в качестве главного тренера топового российского клуба и закрепление за собой репутации авторитетного отечественного специалиста, которому можно смело доверить работу на высшем уровне.