«Приехал, а от блеска Союза не осталось и следа». История 1-го легионера чемпионата России

Осенью 1992 года в чемпионате России совершенно неожиданно появился первый легионер. Начало 1990-х – тотальная и продолжающаяся разруха в стране, безденежье, отсутствие какой-либо стабильности, ощущение полнейшей безнадёги и отсутствие веры в светлое будущее. Вдвойне удивляет, что иностранцем-дебютантом в российском первенстве стал гражданин западноевропейской страны Германии центровой Франк Мюллер, который присоединился к питерскому «Спартаку» легендарного тренера Владимира Кондрашина. «Чемпионат» продолжает цикл статей спецпроекта «Баскетбол России. Начало». В данном материале рассказываем о Франке Мюллере – практически забытой, но знаковой личности для российского чемпионата.

В сезоне-1990/1991 в составе чемпиона СССР «Калева» (Таллин) выступал американец Джордж Джексон. Для советского первенства персона, без преувеличения, экзотическая. На закате перестройки приезд темнокожего баскетболиста стал реальностью. Но всё-таки играл он в Эстонии, а не в России.



США – главный поставщик кадров на баскетбольном рынке мира уже многие десятилетия. Казалось, что первым легионером в России станет кто-то из этой страны. Холодная война закончилась – для этого были все предпосылки. Клубы на тот момент не могли предложить хоть сколько-нибудь приличные деньги, но какие-нибудь отчаянные личности из США вполне могли заскочить в Россию. Исполнителей с большим опытом выступления в НБА никто ведь не ждал. Так и случилось, но через год – активно пошли американцы. Однако первым приехал представитель страны Западной Европы 207-сантиметровый немец Франк Мюллер.



Уроженец Восточного Берлина перешёл в «Спартак» в 27-летнем возрасте, то есть представлял собой вполне состоявшегося исполнителя. Мюллер начинал карьеру в клубе «Нойкёльн» из третьего дивизиона чемпионата Германии. В 1987-м его команда повысилась в классе, а через пять лет центровой решился на переезд в Россию. Перед этим проходил просмотр в берлинской «Альбе» легендарного тренера Светислава Пешича, который в 2003-м выиграл титул чемпиона Евролиги с «Барселоной» (один из двух в истории клуба) и со второго пришествия в 2018-м работал в каталонском клубе вплоть до межсезонья-2020. Мюллер не приглянулся Пешичу, поэтому и отправился к Владимиру Петровичу Кондрашину в Санкт-Петербург.

Главный тренер «Спартака» Владимир Кондрашин Фото: vk.com/russiabasket

Мюллер приехал в Россию не за деньгами. Ему было интересно узнать культуру страны, выучить русский язык, а также поработать с легендарным главным тренером Кондрашиным. Уже в 27 лет Франк задумывался о тренерской работе, поскольку трезво оценивал свои способности. Парень понимал, что его потолок как баскетболиста ограниченный и звёздным потенциалом он не обладает.



Пребывание Мюллера в «Спартаке» было недолгим. Франк сыграл всего в 12 матчах, набирая в среднем 5,2 очка. Потом вернулся к себе на родину. О России у него остались смешанные впечатления. С одной стороны, Мюллер признаёт, что очень многому научился даже за короткий период времени в системе Кондрашина. Утверждает, что у него были отличные товарищи по команде, благодаря которым он стал лучше понимать баскетбол. Уехал из России с морем воспоминаний, но не все из них положительные. В интервью немецким СМИ Франк не стал скрывать, что условия для труда были далёкими от оптимальных.



«В «Спартаке» я получал 100 евро в месяц. СССР развалился. Приехал, а от блеска Союза не осталось и следа. Хорошо помню разбитые окна в тренировочном зале и температуру до минус 15 градусов во время занятий», — признался Мюллер.



В 1992 году «Спартак» стал чемпионом СНГ, хотя ФИБА в итоге так и не признала титул. В сжатые сроки провели чемпионат из 4 команд, победителем стал ЦСКА, Об этом мы рассказывали в первом материале спецпроекта.

Русскую команду мечты лишили великой победы. Единственный титул «Спартака» — непризнанный Чемпионат СНГ – отражение «смутной эпохи» 1990-х. В высоких кабинетах одним махом перечеркнули старания целой плеяды талантливейших игроков.

Под руководством тогда Кондрашина выступала целая плеяда талантливейших молодых баскетболистов: Андрей Мальцев, Евгений Кисурин, Василий Карасёв, Сергей Панов, Андрей Фетисов, Михаил Михайлок, Захар Пашутин. В сезоне-1992/1993 был проведён первый по настоящему полноценный чемпионат России. «Спартак» занял второе место, ЦСКА стал чемпионом. При этом команда Кондрашина уже начала испытывать финансовые проблемы, которые только нарастали со временем. Часть костяка из чемпионской команды-1992 ушла в поисках лучших условий в другие клубы (в том числе заграничные). Захар Пашутин – один их тех, кто остался в «Спартаке» и сохранил воспоминания о Франке Мюллере.

«Немца Мюллера помню. Кажется, он приехал на учёбу в Россию. Это не был пример классического легионера, которого покупают. Он чуть-чуть говорил по-русски, очень жёстко играл в защите, был большим центровым. Зато в жизни был очень добродушным и всё у нас было хорошо с ним. Команду он точно не портил, был на позитиве», — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Мюллер утверждает, что зарабатывал 100 евро в месяц в «Спартаке». Смешные деньги для профессионального спортсмена, но, вероятно, он был самым высокооплачиваемым баскетболистом в чемпионате. По слухам, крупнейшая зарплата среди российских игроков в начале 1990-х не превышала 50 долларов. Уже через пару лет «максималка» выросла до 80 долларов. То есть у Мюллера была своего рода «легионерская надбавка», хотя большим талантом на площадке он явно не отличался.

«За этим следила вся страна». Как простой провинциальный клуб угрожал гегемонии ЦСКА «Автодор» в 1990-е сделал практически невозможное. В столицу уезжали все самые лучшие, но в Саратове всегда находились способ выкручиваться.

Видео или даже фото Мюллера в составе «Спартака», к сожалению, нет. 1990-е – по-настоящему «смутный период». Намного проще восстановить хронологию чемпионатов СССР 1960-х или 1970-х годов, чем то, что происходило в первые годы после распада Союза. Прогресс пошёл в обратном направлении.



В «Спартак» Мюллер заезжал недаром. Работа под руководством Кондрашина и серебряные медали чемпионата России (в турнире выступали очень классные исполнители по меркам Европы, несмотря на финансовые трудности клубов) – солидные пункты в резюме. В сезоне-1993/1994 Мюллер впервые сыграл в Бундеслиге (высший дивизион чемпионата Германии) в составе «Ганновера». Хотя такой уровень он откровенно не тянул и через год перешёл в «Лихтерфельд» из второго дивизиона немецкого первенства. Пробыл там 7 лет.

В 2001 году началась новая глава в жизни Мюллера. Он стал играющим тренером «Локомотива» (Бернау) из всё того же второго дивизиона. Название «Локомотив» — неслучайное. Бернау – город, который до падения Берлинской стены входил в состав дружественной для СССР ГДР. В 2004-м ненадолго вернулся в «Лихтенфельд» и там же завершил карьеру.



В последующие годы работал тренером в различных молодёжных академиях Берлина. Мюллер получил тренерскую лицензию А и в 2009-м возглавил фарм-клуб «Сайнс Сити» (Йена) из Бундеслиги. Задержался там на три года, после чего отдал сезон «Айсбарену» из молодёжной Бундеслиги. Затем пару лет работал в качестве регионального тренера в Баскетбольной ассоциации Западной Германии. Названия мало что говорят любителям баскетбола не из Германии, но отчётливо дают понять, какое направление выбрал Мюллер – работа с молодежью.

Франк Мюллер со своими подопечными по молодёжной команде «Мюнстер» Фото: wwubaskets.ms

С 1 июля 2015 года Франк является спортивным директором баскетбольной школы-интерната в Лангене. Параллельно тренировал клуб «Ланген 1862» в региональной лиге Германии. В августе 2016 года трудился с молодёжкой «Мюнстера», откуда был уволен в конце сезона-2017/2018. После этого взял паузу в тренерской деятельности, но по сей день занимается делами школы в Лангене. Сейчас Франку Мюллеру 56 лет, и он по-прежнему не мыслит себя без баскетбола.



«Я считаю Ланген чрезвычайно важным и инновационным местом в регионе Гессен. Хочу продолжать находить и раскрывать талантливых девочек и мальчиков здесь, на юге Гессена», — утверждает Мюллер.

Франк Мюллер с президентом «Мюнстера» Фото: wwubaskets.ms

В сезоне-1994/1995 в чемпионате России появились первые темнокожие игроки из США. Тони Тёрнер и Стив Райт приехали в московский «Спартак», который на тот момент мог предложить относительно сносные условия контракта. С Райтом быстро расстались, а вот Тёрнер задержался в Москве на три года и стал первым по-настоящему звёздным американцем в чемпионате, набирая 18,7 очка в среднем за матч. В 1994 в ЦСКА приехал Патрик Эдди – первый баскетболист в российском первенстве с опытом НБА. Однако легионером-первооткрывателем является забытый многими Франк Мюллер. Большим талантом его сложно назвать, однако своё особое место в истории он занимает. Его ситуация нерядовая и удивительная. Во-первых, первый немец в России среди чемпионатов в любом командном виде спорта. Во-вторых, редкий представитель Западной Европы. Ещё был англичанин Спенсер Данкли из «Автодора» в сезоне-1994/1995.