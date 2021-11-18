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Кто такой Джеффри Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана

Жизнь удалась. Сын Майкла Джордана накопил состояние больше, чем у некоторых легенд НБА
Арина Ершова
Кто такой Джеффри Джордан
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Скотти Пиппену должно быть особенно обидно. Джеффри Джордан не стал хорошим баскетболистом, но превосходит его по размеру капитала.

Недавно легендарный Майкл Джордан был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Его совокупный заработок составил $ 2,62 млрд, а нынешнее состояние оценивается примерно в $ 1,6 млрд. Большую часть этих денег звёздный игрок получил за пределами площадки.

Майкл – не единственный предприниматель в семье Джорданов. Его старший сын Джеффри предпочёл бизнес баскетболу. И сейчас наследник Его Воздушества богаче многих, кто когда-то выходил с легендой на одну площадку.

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Свои миллионы Джефф, в отличие от отца, заработал не за счёт выдающегося выступления в НБА. Его путь к успеху начинался именно с баскетбола (что, впрочем, неудивительно). Выходить на площадку Джеффри начал ещё в школе. Вместе с генами и громкой фамилией пришло и внимание общественности – три матча его команды ESPN даже транслировала по национальному телевидению. Но в школьные годы юный Джордан не показывал выдающихся результатов. И в итоге ни один крупный университет (например, университет Северной Каролины, который закончил его отец) не предложил парню стипендию.

Джеффу пришлось выбирать между несколькими небольшими колледжами. Выбор был сделан в пользу университета Иллинойса. Там он отыграл до 2009-го, после чего покинул команду, чтобы сосредоточиться на учёбе и карьере после баскетбола. Летом того же года Джордан отправился на свою первую стажировку в Nike, где работает по сей день.

Позднее Джордан всё-таки решил вернуться в коллектив из Иллинойса, но в результате перешёл в команду университета центральной Флориды, где на тот момент выступал его младший брат Маркус. В «Найтс» он провёл ещё год, после чего покинул клуб «по личным причинам». И навсегда завязал с игрой в баскетбол.

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Сейчас 32-летний Джеффри – успешный бизнесмен. Его карьера, пускай и косвенно, но всё же связана с этим видом спорта. Он возглавляет департамент цифровых инноваций личного бренда его отца – Air Jordan.

«Я разрабатываю концепции и тестирую новые технологии, тенденции и платформы, чтобы усилить мощь и целостность наших маркетинговых кампаний. По сути, моя работа заключается в том, чтобы найти ответ на вопрос: «Как мы можем использовать новые, крутые, захватывающие цифровые тренды, чтобы рассказать историю нашего бренда?» – заявил Джеффри.

Фото: instagram.com/heirjordan13

Помимо этого, Джефф является совладельцем двух компаний. Вместе с братом Маркусом и сестрой Жасмин он основал Heir Jordan, которая занимается инвестированием и благотворительностью. А со своим другом Севаном Авакяном он создал консалтинговую компанию Jordan Avakian Group, которая помогает развитию стартапов в сфере спорта и развлечений.

В личной жизни у Джеффри всё хорошо. Недавно он женился на болгарской модели Радине Аневой.

Фото: instagram.com/heirjordan13

Хотя бывают и неприятные инциденты. В сентябре этого года Джеффри был обвинён в нападении на больничный персонал во время лечения от травмы, которую он получил в баре.

По словам полиции, Джеффри, находясь в баре Casa Amigos в Скоттсдейле, «упал и ударился головой». Затем Джордан начал драться с охранниками, которые пытались вывести его из бара для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции Скоттсдейла, находившиеся в том районе, были вызваны для оказания помощи. Полицейские опросили работников бара и в конечном итоге решили, что инцидент носит медицинский характер и преступления совершено не было. Джеффри Джордан не был арестован, и ему не предъявлены официальные обвинения в совершении преступлении. Ситуация получилась резонансной, но крупный скандал не разгорелся, и всё было быстро улажено. Деловой репутации и бизнес-проектам Джордана (не только сына, но и отца) ничего не угрожает.

С баскетболом у Джеффа не сложилось, но его состояние больше, чем у некоторых легенд НБА. На сегодняшний день СМИ оценивают его в $ 24 млн. Это больше, чем у игравших с Майклом в «Чикаго» Скотти Пиппена ($ 20 млн), Денниса Родмана ($ 500 тыс.) и у их главных соперников из «Детройта» Билла Лэймбира ($ 13 млн) и Рика Махорна ($ 4 млн).

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Пиппену должно быть особенно обидно, с учётом его недавних выпадов в адрес Майкла. Все упомянутые легенды постепенно растрачивали своё состояние после ухода из НБА или завершения игровой карьеры. Но на постбаскетбольном поприще Джеффри явно добился куда больших успехов. Повезло родиться в семье великого.

Безусловно, у молодого Джеффа были все предпосылки для того, чтобы стать если не успешным баскетболистом, то успешным бизнесменом. Зато теперь Его Воздушество может не волноваться о том, что станет с его материальным многомиллионным наследием. Судя по всему, оно в надёжных руках.

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