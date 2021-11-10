Заработал больше Роналду и Месси вместе взятых. Джордан — богатейший спортсмен всех времён

Издание Sportrico на днях опубликовало топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен. В рейтинг вошли спортсмены из восьми видов спорта, их совокупный доход составил $ 25,5 млрд.

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан — абсолютный лидер рейтинга. Джордан заработал больше, чем самые известные футболисты мира Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые.

Топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времён выглядит следующим образом (все суммы в долларах).



2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,5 млрд

4. Джек Никлаус (гольф) – 1,38 млрд

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6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – 1,2 млрд

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9. Михаэль Шумахер (автогонки) – 1,13 млрд

10. Роджер Федерер (теннис) – 1,12 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – 1,08 млрд

12. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,05 млрд

13.

14. Шакил О′Нил (баскетбол) – 870 млн

15. Грег Норман (гольф) – 815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) – 775 млн

17. Алекс Родригес (бейсбол) – 650 млн

18. Мэнни Пакьяо (бокс) – 630 млн

19.

20. Льюис Хэмилтон (автогонки) – 620 млн

21. Неймар (футбол) – 615 млн

22. Джефф Гордон (автогонки) – 595 млн

23. Оскар де ла Хойя (бокс) – 580 млн

24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – 570 млн

25. Дерек Джитер (бейсбол) – 555 млн 1. Майкл Джордан (баскетбол) – 2,62 млрд2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,1 млрд3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,5 млрд4. Джек Никлаус (гольф) – 1,38 млрд5. Криштиану Роналду (футбол) – 1,24 млрд6. Флойд Мейвезер-младший (бокс) – 1,2 млрд7. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,17 млрд8. Лионель Месси (футбол) – 1,14 млрд9. Михаэль Шумахер (автогонки) – 1,13 млрд10. Роджер Федерер (теннис) – 1,12 млрд11. Фил Микельсон (гольф) – 1,08 млрд12. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,05 млрд13. Коби Брайант (баскетбол) – 930 млн14. Шакил О′Нил (баскетбол) – 870 млн15. Грег Норман (гольф) – 815 млн16. Майк Тайсон (бокс) – 775 млн17. Алекс Родригес (бейсбол) – 650 млн18. Мэнни Пакьяо (бокс) – 630 млн19. Кевин Дюрант (баскетбол) – 625 млн20. Льюис Хэмилтон (автогонки) – 620 млн21. Неймар (футбол) – 615 млн22. Джефф Гордон (автогонки) – 595 млн23. Оскар де ла Хойя (бокс) – 580 млн24. Пейтон Мэннинг (американский футбол) – 570 млн25. Дерек Джитер (бейсбол) – 555 млн

Баскетбол и гольф наиболее широко представлены в рейтинге — по 5 человек. На представителей этих видов спорта приходится более половины от общего дохода всех представителей топ-25. Гольфисты заработали в сумме $ 6,875 млрд. Это больше, чем у баскетболистов ($ 6,215 млрд). Однако следует сделать скидку на то, что гольф — «аристократический» вид спорта для «избранных». Кроме того, важно учитывать, что карьера гольфиста вполне может длиться более 30 лет, а значит, проще быть на слуху и получать выгодные рекламные контракты. Именно этим обусловлено столь массовое присутствие в списке тех, кто пытается отправить мяч в лунку.

Баскетбол — массовая игра, где успеха могут добиться простые парни с уличных площадок. Джордан и Леброн не были выходцами из обеспеченных семей, но в итоге входят в топ-10 богатейших спортсменов. Именно баскетбол можно назвать самым выгодным видом спорта на планете. В НБА наиболее высокая средняя зарплата в мире среди всех спортивных лиг — $ 8,25 млн в год. Получать крупные деньги могут не только суперзвёзды, но и простые ролевики.

Лидерство Джордана в рейтинге символично. Майкл опережает ближайшего преследователя более чем на полмиллиарда. Баскетболист, который заработал всего 6% своего дохода в качестве зарплаты по контрактам в НБА. Всё остальное — спонсорские соглашения с Nike, Gatorade, Hanes и Upper Deck.

Nike выплатил Джордану $ 1,35 млрд роялти с тех пор, как он ушёл из профессионального баскетбола в 2003 году. В 2021 году, почти через два десятилетия после завершения карьеры, обувная компания заплатит ему $ 150 млн роялти. Поступления будут приходить и дальше, а доход Джордана — расти.

Создание Jordan Brand, дочерней компании Nike, по-настоящему «озолотило» Джордана. В прошлом году доход именного бренда Майкла вырос на 31% и составил $ 4,7 млрд. Джордан даже зарабатывает на других спортсменах, представленных в рейтинге. Легендарный баскетболист по итогам сезона-2021/2022 получит более $ 10 млн в качестве процента от продажи футболок нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Почему так? Air Jordan — технический спонсор парижского клуба. Джордану полагаются специальные бонусы от реализации формы.

В ближайшие несколько лет Джордан останется лидером рейтинга. Если кто-то и сможет его опередить, то это будет другой баскетболист. Леброн Джеймс заметно превосходит Джордана по темпам заработка во время баскетбольной карьеры, которую форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» пока не планирует завершать. Рано или поздно Леброн должен обойти Майкла. Джеймс получит более $ 1 млрд выплат благодаря сделке о пожизненном сотрудничестве с Nike. А его бизнес-империя продолжает стремительно разрастаться. Об этом «Чемпионат» рассказывал в недавнем материале.

К сожалению, всем любителям спорта не получится наблюдать за развитием бизнесмена Коби Брайанта. 5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» трагически погиб при крушении вертолёта в январе 2020 года. Инвестиции Коби до сих пор приносят огромные доходы его семье.

В 2014 году Коби приобрел 10 процентов акций производителя спортивных напитков BodyArmor за $ 6 млн. Неделю назад BodyArmor стал частью концерна Coca-Cola. Стоимость компании за 7 лет значительно выросла. После всех финансовых операций пакет акций, принадлежавший Коби, принесёт его семье доход в $ 400 млн. Вот только Брайант мог бы заработать намного больше, если бы был жив. Возможно, он стал бы успешным киномагнатом после получения «Оскара» за короткометражку «Дорогой баскетбол». Хотя его сфера интересов в бизнесе выходила далеко за пределы этой индустрии.

Шакил О’Нил выиграл вместе с Коби три титула в «Лейкерс». Большинство любителей баскетбола сейчас воспринимает Шака как эксперта на канале TNT. Мало кто знает о предпринимательских качествах легендарного центрового. О’Нил заработал $ 292 млн в качестве зарплаты по контрактам в НБА и более $ 200 млн на рекламе за время карьеры. Потратил их с умом. После ухода из лиги Шак ежегодно получает ещё больше денег, чем когда выходил на площадку.

О'Нил – активный игрок на фондовом рынке и в сфере недвижимости. Он уже давно стал важной частью делового мира. 22 марта 2019 года центровой вошёл в совет директоров сети пиццерий Papa Johns. В августе 2021 года Шак продал свою миноритарную долю в клубе НБА «Сакраменто Кингз» за $ 11 млн и стал основным спонсором компании по онлайн-гемблингу WynnBET. На его счёт не перестают поступать и доходы от рекламы. По данным СМИ, О’Нил ежегодно пополняет свой кошелёк как минимум на $ 60 млн.

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант — лучший игрок НБА в данный момент по мнению большинства экспертов и болельщиков. За пределами площадки Кевин заработал себе репутацию главного специалиста по стартапам в лиге. Дюрант любит вкладывать средства в перспективные проекты, что порой приносит ему крупный доход. Несколько лет назад Дюрант инвестировал всего $ 1 млн в платформу обмена криптовалюты CoinBase. Акции компании быстро выросли с 1,6 до 100 миллиардов долларов. По состоянию на весну этого года Кевин заработал в 62,5 раза больше, чем вложил. $ 1 млн — типичная сумма вложений Дюранта во множество проектов. Недавно он получил в 100 раз больше прибыли за счёт ещё одного резко выросшего в цене актива. У Дюранта есть все шансы подняться в топ-10 рейтинга через несколько лет.

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Роналду и Месси? Наверное, самые узнаваемые спортсмены в списке во всех странах мира, за исключением США. Их футбольная карьера подходит к завершающей фазе. Они будут получать немалый доход от рекламы и бизнес-вложений даже после того как повесят бутсы на гвоздь. Ещё одним успешным футболистом в рейтинге является Дэвид Бекхэм, который держится в топ-12 во многом благодаря тому, что сейчас ведёт свои дела в США. Вполне вероятно, Криштиан и Лионель тоже рано или поздно сделают это, иначе есть риск, что их обойдут те же баскетболисты О’Нил и Дюрант.