В гонке за лучшего новичка НБА участвуют пять игроков. Выделяются два явных фаворита

Первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем претендует на награду, но пока меркнет на фоне более эффективных исполнителей.

Нынешний сезон НБА богат на перспективных новичков. Команды провели лишь треть матчей, но новоприбывшей молодёжи этого оказалось достаточно, чтобы показать себя. И уже сейчас в лиге есть пять игроков, которые могут претендовать на награду лучшему новичку года. Среди них выделяются два явных фаворита.

Франц Вагнер, «Орландо Мэджик»

205-сантиметровый форвард Франц Вагнер – восьмой номер драфта–2021. Он пошёл по стопам старшего брата, Моритца Вагнера. Как и Мо, Франц успешно выступал за «Мичиган Вулверинс» на студенческом уровне. А сейчас они вместе играют за «Мэджик».

Младший Вагнер намного перспективнее и уже успел войти в историю франшизы. 2 ноября в матче с «Миннесотой» он набрал 28 очков, реализовав пять трёхочковых, и стал первым с 2005 года новичком «Орландо», которому это удалось (после Джамира Нельсона). А в конце месяца он записал на свой счёт 27 очков, шесть подборов и пять передач в матче с «Сиксерс» и присоединился к Коулу Энтони, Виктору Оладипо, Джамиру Нельсону, Пенни Хардауэю и Шакилу О’Нилу – единственным новичкам «Орландо», набиравшим 25/5/5 в дебютном сезоне.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте «Орландо Мэджик».

В среднем Вагнер набирает 15 очков (35% из-за дуги), 4,7 подбора и 2,8 передачи за игру. Среди новичков нынешнего сезона он входит в топ-6 по очкам, подборам, передачам, проценту реализации с игры, реализации штрафных, реализации трёхочковых, а также перехватам и сыгранным минутам. При этом Франц – единственный из них, кто набирал более 10 очков аж в 16 матчах подряд.

У 20-летнего форварда есть потенциал вырасти в полноценного двустороннего игрока. Если он продолжит выступать так же стабильно, то наверняка сможет претендовать на звание главного прорыва сезона в НБА. Примечательно, что Франц в «Орландо» затмил выбранного под пятым пиком драфта-2021 атакующего защитника Джейлена Саггса, который в последнее время не играет из-за травмы (до неё тоже блекло смотрелся на фоне немца). Вагнер даёт понять, что нацелен стать франчайз-игроком «Мэджик» в будущем.

Джош Гидди, «Оклахома-Сити Тандер»

19-летний австралийский разыгрывающий Джош Гидди был выбран «Оклахомой» под шестым номером на прошедшем драфте. Его дебют в новой команде не задался: в самом начале своего первого матча он получил травму голеностопа и больше на площадку не возвращался. Но уже к началу тренировочного лагеря Джош восстановился, а на старте сезона сразу же закрепился в стартовой пятёрке. На данный момент он отыграл за «Тандер» 29 матчей, в которых в среднем проводил на площадке по 30,1 минуты.

В своём пятом матче Гидди стал вторым самым молодым баскетболистом (19 лет и 10 дней), сделавшим 10 передач в игре НБА. Его опережает только Леброн Джеймс – тому удалось оформить 10 ассистов в возрасте 18 лет и 355 дней.

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А в недавней встрече с «Клипперс» (104:103) Гидди не хватило всего двух очков до первого трипл-дабла в карьере. Он записал на свой счёт 8 очков, а также 10 передач и 18 подборов (персональный рекорд). Юный разыгрывающий стал первым новичком с 1979 года (после Ларри Бёрда), которому удалось собрать такую статистику.

В среднем Гидди набирает по 11,2 очка, 7 подборов и 6 ассистов за игру. По количеству сделанных передач он лидирует среди новичков этого года. А по итогам октября и ноября Джош был признан лучшим дебютантом в Западной конференции. С таким набором навыков у австралийца есть все шансы побороться за награду лучшему новичку года.

Кейд Каннингем, «Детройт Пистонс»

20-летний Кейд Каннингем этим летом был выбран «Детройтом» на драфте под первым номером. Начало сезона молодой защитник провалил подчистую, запомнившись только чудовищной реализацией и кучей антирекордов. Однако сейчас, спустя два месяца, Кейду всё-таки удалось реабилитироваться.

За свои первые 24 матча в НБА он набрал 375 очков, сделал 147 подборов и отдал 121 передачу. Лучше него за всю историю НБА стартовали только Леброн Джеймс, Крис Пол, Мэджик Джонсон, Алван Адамс, Бен Симмонс и Оскар Робертсон. В среднем Кейд набирает 15,3 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи за игру.

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В конце ноября Каннингем оформил свой первый трипл-дабл, став третьим новичком в истории «Пистонс», которому это удалось. А в начале декабря он стал первым после Стефена Карри и самым молодым дебютантом, набравшим 25+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 5+ реализованных трёхочковых в одном матче.

Некоторые проблемы с броском остаются, но Каннингема это не останавливает – недавно он выдал серию из 9 подряд матчей с 15+ набранными очками. Ещё до драфта он заявил, что в дебютном сезоне настроен забрать награду лучшему новичку года. А теперь подтверждает это на площадке. Несколько дней назад Кейд попал в коронавирусный протокол, но в долгосрочной перспективе это ему никак не помешает.

Да, Каннингем не является самым доминирующим новичком, как предполагалось после выбора под первым номером драфта. Однако он явно лучше задрафтованного на пик позже защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина, который затерялся в перестроечной команде и пока далёк от ожидаемого статуса «нового Джеймса Хардена» для техасского клуба.

Эван Мобли, «Кливленд Кавальерс»

Тяжёлый форвард Эван Мобли отправился в «Кавальерс» в качестве третьего номера минувшего драфта. И «Кливленду» повезло – это по-настоящему универсальный игрок, ещё и семифутер. Он справляется с любой задачей на обоих концах площадки. Мобли – качественный рим-протектор, не менее полезный и на периметре, и в нападении. Это позволяет «Кэвс» использовать его в любых расстановках, на бумаге выглядящих совершенно безумно.

Перспективный новичок сразу же вписался в новую команду (сейчас он второй по показателю «плюс-минус»). На то, чтобы набрать 200 очков и взять 100 подборов, ему потребовалось всего 14 матчей – это рекорд «Кливленда». На данный момент он в среднем набирает 13,8 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи за игру, а также 1,8 блок-шота – это восьмой результат в лиге. Наряду с Гидди он был признан лучшим новичком своей конференции по итогам октября-ноября.

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Некоторые опасения вызывает состояние здоровья молодого бигмена. Он пропустил восемь из 33 матчей «Кавальерс» – сначала из-за травмы локтя, а потом из-за болей в бедре. Сейчас Мобли, как и Каннингем, находится на карантине после попадания в коронавирусный протокол. Если проблем со здоровьем не будет, то Эван будет считаться одним из двух главных претендентов на награду.

Скотти Барнс, «Торонто Рэпторс»

Главным же претендентом на Rookie of the Year сейчас является четвёртый номер драфта Скотти Барнс. Он не менее универсален, чем Мобли, но при этом занимает первое место среди новичков по набранным очкам (в среднем 15,6 за матч), подборам (делит первое место с Мобли – 8,3) и общей эффективности (20,2).

В своём дебютном сезоне Барнс уже успел оставить след в истории «Торонто». Он стал самым молодым игроком «Рэпторс», набравшим 20+ очков, 10+ подборов и 5+ передач (в возрасте 20 лет и 135 дней), а также первым новичком команды, набиравшим 10+ очков в пяти стартовых матчах.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Сейчас Барнс показывает свою лучшую игру. Он подтянул бросковую технику, что моментально отразилось на реализации – в декабре у него 51,7% с игры (при 16,3 набранных очка). И это, в свою очередь, отразилось на его полезности для «Торонто». В последних семи матчах «Рэпторс» одержали пять побед, а общий «плюс-минус» Скотти составил +56. Однако теперь Барнсу придётся взять небольшую паузу. Он, как и Каннингем, Мобли и половина состава «Торонто», включён в коронавирусный протокол.

Пока что Барнс и Мобли – два явных фаворита на фоне остальных новичков. В пользу Скотти говорит его личная статистика. В пользу Мобли — результаты «Кливленда», который в последнем матче разгромил «Торонто» (144:99) и сенсационно претендует на место в топ-4 Восточной конференции. Лучшие новички последних лет Лука Дончич, Джа Морант и Ламело Болл не участвовали в плей-офф в дебютном сезоне. У Мобли есть реальный шанс туда попасть.