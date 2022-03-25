«Санз» выиграли Западную конференцию! Команда Букера и Пола — лучшая в регулярке НБА

До старта плей-офф НБА остаётся ещё три недели, а на Западе уже определился победитель регулярного чемпионата – им стал «Финикс». Команда проводит один из лучших сезонов в истории франшизы и уже обеспечила себе хороший задел на решающую стадию турнира. В этом году «Санз» имеют реальные шансы на то, чтобы впервые стать чемпионом НБА. И это уже не кажется чем-то невероятным.

Сейчас на счету «Финикса» 60 побед (81,1%) и 14 поражений. И даже если коллектив умудрится проиграть все оставшиеся матчи регулярки, то останется на первом месте как в турнирной таблице Запада, так и в свободной таблице обеих конференций.

У ближайшего преследователя – «Мемфиса» – 51 победа и 23 поражения. До конца регулярки обеим командам осталось провести по восемь матчей, так что «Гриззлиз» уже никак не удастся опередить коллектив из Аризоны. Ну а подопечные Монти Уильямса будут заслуженно иметь преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.

Свою 60-ю победу «Санз» одержали в домашней встрече с «Денвер Наггетс» – 140:130. Главной звездой матча ожидаемо стал Девин Букер, набравший 49 очков – это его лучший результат в нынешнем сезоне. Кстати, ровно пять лет назад, 24 марта 2017-го, он настрелял свои знаменитые 70 очков в матче с «Селтикс». И если в том сезоне «Финикс» занял последнее место по итогам регулярки, то в нынешнем по праву считается одним из главных фаворитов на титул.

Помимо этого, в матче с «Денвером» на площадку наконец-то вернулся Крис Пол. Он выбыл из строя 16 февраля, после того как заработал перелом большого пальца в матче с «Хьюстоном». А в первой встрече после возвращения он оформил свой 32-й дабл-дабл в сезоне – 17 очков и 13 передач.

С Полом в составе у «Санз» внушительный процент побед – 83. В нынешнем сезоне его связка с Букером идеально работает в нападении. Правда, и в отсутствие Си Пи Букер и команда неплохо справлялись. Победа над «Денвером» стала для них седьмой подряд, пускай до этого коллектив проиграл четыре матча без Пола. А Девин в среднем набирал 28,2 очка, 4,6 подбора и 7 передач за матч при реализации 52% с игры, 40,3% – из-за дуги и 89,8% – со штрафной.

Фото: Steph Chambers/Getty Images

В целом Букер проводит выдающийся сезон. Он в среднем набирает 26,3 очка, 5,1 подбора и 5 передач (46,2/37,5/87%). При этом не менее убедительную статистику Девин выдаёт в клатче, что очень положительно сказывается на результатах команды. В нынешнем сезоне «Санз» выиграли аж 30 матчей на последних минутах, а также выдали лучший защитный (98,8) и атакующий (аж 130,9) рейтинг среди всех команд лиги.

Сегодня Букер вышел на шестое место в списке самых результативных игроков франшизы, а в предыдущем матче преодолел отметку в 11 тысяч очков за карьеру. Девин является четвёртым самым молодым игроком в истории, кому это удалось – после Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Коби Брайанта.

Ещё один игрок, кого нельзя не отметить – это Деандре Эйтон. Если Букер – топ-скорер, а Пол – образцовый разыгрывающий, то Эйтон – главное оборонительное звено «Санз». Он надёжно страхует одноклубников, грамотно отрабатывает в позиционке, а при необходимости может и выйти в размен. Или, например, набрать «тридцатку» за матч. В прошедшей встрече с «Миннесотой» бигмен обновил свой карьерный максимум, записав на свой счёт 35 очков. И стал вторым игроком «Финикса», кому в нынешнем сезоне удалось несколько раз настрелять 30 и более очков за игру.

Конечно, в успехах «Санз» есть заслуга и остальных игроков – Микала Бриждеса, Джея Краудера, Кэма Джонсона и других. Но вместе с ними на перстень претендует и тот, кто пока даже не дебютировал в составе команды. Речь об экс-игроке московского ЦСКА Иффе Лундберге. Он подписал двустороннее соглашение с американским клубом совсем недавно – 13 марта. Сам Лундберг признавался, что выступление в НБА – мечта, которую он мечтал осуществить в какой-то момент карьеры. А теперь он мало того что играет за океаном, но ещё и может стать чемпионом в свой дебютный сезон.

«Санз» становятся победителями на Западе в третий раз в истории. Правда, подобного триумфа их болельщики ждали почти 30 лет – до этого «Финикс» выигрывал конференцию аж в 1993-м. При этом нынешний сезон с большой долей вероятности станет для команды лучшим за всю историю франшизы. Ни разу с момента основания в 1969-м коллектив не одерживал больше 62 побед в регулярном чемпионате. И на то, чтобы побить этот рекорд, у подопечных Монти Уильямса есть ещё восемь матчей.

Как бы успешно «Финикс» ни выступал в регулярном чемпионате, главное испытание сезона ещё впереди. Стартующий 16 апреля плей-офф вряд ли станет для «Санз» лёгкой прогулкой. Но, учитывая нынешнюю форму, они точно могут претендовать на самые поздние его стадии. И в НБА, того и гляди, появится новый чемпион.