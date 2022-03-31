Балканские толстяки. Дончича и Йокича критикуют за лишний вес, но они борются за титул MVP

Этих парней ничем не остановишь – как на площадке, так и вне её.

К игрокам НБА, как и ко всем профессиональным спортсменам, всегда приковано много внимания. И даже малейшее изменение, так или иначе влияющее на их соревновательную форму, никогда не остаётся незамеченным. А уж если они набирают лишний вес, это становится одним из главных поводов для обсуждения. Особенно когда речь идёт о таких популярных игроках, как, например, Никола Йокич и Лука Дончич.

Начнём с Йокича. История полного сербского паренька, выросшего в одного из сильнейших европейцев в НБА, у многих вызывает восхищение. В юности Никола действительно был довольно крупным, что, конечно же, сказалось и на его профессиональной карьере. Из-за избыточного веса Йокича в своё время не взяли в белградский «Партизан». Об этом рассказал экс-наставник команды Душко Вуйошевич.

«Я просто не видел его, не замечал. Знаю, те, кто занимался скаутской работой в «Партизане», говорили мне, что он толстый и его не стоит брать. Теперь я очень сожалею об этом. Этот недосмотр говорит лишь о слабости структур «Партизана». Пока Йокич был «слишком толстым» для нас, Мишко Ражнатович узнал его и взял в «Мегу». Я ужасно сожалею об этом».

Никола Йокич в детстве Фото: из личного архива Николы Йокича

После трёх лет в «Меге» Йокич, выбранный под 41-м номером на драфте, перебрался в «Денвер». И уже там за его похудение взялись основательно. Тренеры по физической подготовке рассказывали, что серб не мог устоять перед газировкой и сладостями. Однако после попадания в команду он скинул больше 20 кг, а процент жира в его организме снизился с 21 до 9.

С тех пор Йокич, само собой, повзрослел, и продолжал то набирать, то сбрасывать вес, как в оба предыдущих межсезонья. В феврале 2020-го он скинул больше 10 кг, что заметно сказалось на его статистике – в хорошем смысле. А к лету того года только закрепил результат и выглядел заметно похудевшим.

«Никола готов к пляжному сезону. Сейчас он в отличной форме. Он прислал мне фотографию без рубашки, и у него есть пресс! Я никогда не видел, чтобы у него был пресс», – сказал тогда Тим Коннелли.

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

На старте нынешнего сезона его заявленный вес составлял почти 129 кг, однако и в это межсезонье по Сети гуляла фотография заметно похудевшего Йокича.

Фото: clutchpoints.com

При этом он, конечно, остался очень и очень крепким. Маркиф Моррис из «Майами» испытал это на собственной шкуре. В ноябре между ними произошла стычка – Никола толкнул грязно сфолившего на нём соперника в спину. В результате форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника и пропустил более четырёх месяцев. А Йокичу, само собой, досталось в социальных сетях. Даже сам Моррис не воздержался от комментария по поводу избыточного веса Джокера.

«Это настоящая травма! Представьте себе, что неряшливый 140-килограммовый толстяк бежит на полной скорости и врезается прямо в ваш позвоночник!» – написал негодующий Моррис в своём «твиттере».

«Неряшливый 140-килограммовый толстяк» – так, судя по всему, многие и воспринимают Йокича. Вот что по этому поводу сказал главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун:

«Если вы откроете словарь и найдете слово «постоянство», то там будет фотография Николы. Но с точки зрения общественного внимания он один из самых неуважаемых действующих MVP, которого я могу представить. Он просто несексуальный. Его жена может не согласиться. Но в Николе нет ничего сексуального для людей».

Как бы то ни было, для Йокича большой вес никогда не был уж очень серьёзной проблемой. Он превосходит большинство соперников в плане габаритов, что позволяет ему легко удерживать позицию или бороться в краске. Да и сам он признавался, что ему более комфортно играть в большем весе. А вот в случае с Лукой Дончичем всё совсем по-другому.

На старте сезона вес защитника «Далласа» составлял почти 118 кг, что на 14 кг больше заявленного (и допустимого в «Маверикс»). Его форма вызывала много вопросов. После декабрьского матча с «Нетс» его отчитал даже легендарный Реджи Миллер – он сказал, что словенец «еле-еле двигается по площадке» и ему пора бы похудеть.

Отрицать наличие проблемы Дончич не стал.

«Люди будут говорить об этом несмотря ни на что. Я знаю, что должен исправиться. Межсезонье получилось долгим. Была Олимпиада, я взял три недели отпуска и немного расслабился. Может быть, слишком сильно. Мне просто нужно вернуться в колею».

И Лука действительно исправился. В феврале он рассказал, что сменил диету и программу тренировок. И это помогло: уже в феврале появилась информация, что Дончич похудел до 108 кг.

«Луке не нравилось, когда его отчитывали по поводу веса и других вещей. И в конце концов до него дошло, что есть определённый уровень дисциплины, который необходимо соблюдать», – сказал Кьюбан.

Несмотря ни на что, сейчас оба игрока один за другим оформляют трипл-даблы и входят в пятёрку главных претендентов на звание MVP сезона. В какой-то момент Йокич (26,3 очка, 8 передач, 3,7 подбора) лидировал в голосовании, но на этой неделе его вновь опередил Джоэл Эмбиид из «Филадельфии». А вот Дончич (28 очков, 8,5 передач, 4,4 подбора) пока держится в этом списке на пятом месте. И несмотря на то что до конца регулярного сезона остаётся совсем немного времени, у каждого из них есть все шансы побороться за звание MVP.