«Лейкерс» — вне плей-ин, Эмбиид — уже не первый в гонке MVP. Главное в НБА за выходные

В НБА подошла к концу 24-я соревновательная неделя. Рассказываем, что произошло в лиге за минувший уик-энд.

«Лейкерс» снова выпали из зоны плей-ин

«Лейкерс» потерпели шестое поражение подряд и остаются вне зоны плей-ин Западной конференции. За прошедший уик-энд подопечные Фрэнка Вогеля уступили «Юте», «Новому Орлеану», а затем и «Денверу». Сейчас команда занимает 11-е место на Западе с балансом побед и поражений 31-47.



Не помогло «Лейкерс» и возвращение не игравшего с февраля Энтони Дэвиса. Травмированный Леброн Джеймс вышел на площадку в матче с «Пеликанс», но пропустил игру с «Наггетс», так как по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом. Правда, если Король хочет претендовать на награду самому результативному игроку сезона, ему придётся провести минимум две встречи из четырёх оставшихся. Только так он сможет преодолеть необходимый порог в 58 матчей.

Никола Йокич опять лидирует в гонке MVP

В пятницу на официальном сайте НБА был обновлён рейтинг претендентов на награду MVP. Его снова возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, на прошлой неделе занимавший второе место. А лидировавшего ранее Джоэла Эмбиида обошёл не только Йокич, но и лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо.



«Если я получу награду, то замечательно. Если нет, то не знаю, что ещё я должен сделать. Буду думать, что они меня ненавидят. Мне кажется, что стандарты для парней из «Филадельфии» или для меня отличаются от всех остальных», – высказался Эмбиид.

«Филадельфия» обеспечила себе место в плей-офф

44 очка Джоэла Эмбиида принесли «Филадельфии» воскресную победу над «Кливлендом» (112:108), которая гарантировала команде место в плей-офф в нынешнем сезоне. На данный момент коллектив располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 48 победами (61,5%) и 30 поражениями. Для «Сиксерс» это пятый подряд сезон, в котором они выходят в решающую стадию чемпионата.

Кевин Дюрант ждёт признания от «Оклахомы» и «Голден Стэйт»

На днях Кевин Дюрант заявил, что ждёт должного признания от своих предыдущих клубов. В частности, он хочет, чтобы «Оклахома» и «Голден Стэйт» вывели его номер из обращения.

Фото: Al Bello/Getty Images

«Оклахома» должна вывести мой номер из обращения. Если они этого не сделают, это не пойдёт на пользу баскетболу. То же самое с «Голден Стэйт». Если я буду продолжать в том же духе здесь, в «Бруклине», ещё четыре или пять лет, то буду ждать того же от этого клуба. У меня должен быть свой дом. Потому что я чувствую, что я и есть баскетбол. Я дышу им. Это в моей ДНК. Я вложил время, проявил уважение и любовь к каждой из этих франшиз на площадке и вне её, чтобы получить такое признание. Если этого не случится, то это личное».



За девять сезонов в «Оклахоме» Дюрант семь раз становился участником Матча всех звёзд, получил награду MVP сезона, а также неоднократно попадал в первую символическую сборную сезона. В «Голден Стэйт» он провёл три сезона, дважды стал чемпионом НБА и оба раза становился самым ценным игроком финальной серии.

Стефен Карри пропустит остаток регулярного сезона

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Защитник продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре с «Бостоном» 17 марта. Стеф повредил левый голеностоп, когда Маркус Смарт неудачно приземлился ему на ногу. В команде уверены, что Карри вернётся в строй к первому матчу плей-офф.

«Мы надеялись, что он сможет сыграть одну или две игры в конце регулярного сезона, но это маловероятно. Вот как всё обернулось. Но я не слишком беспокоюсь о нём», – сказал главный тренер команды Стив Керр.

Ману Джинобили введён в Зал славы

Вчера в баскетбольный Зал славы были введены 13 новых участников. Среди них – Тим Хардуэй, Джордж Карл, а также легенда «Сан-Антонио» Ману Джинобили. Аргентинский баскетболист провёл 16 сезонов в составе «Спёрс», четырежды становился чемпионом НБА, дважды участвовал в Матче всех звёзд, а также был признан лучшим шестым игроком лиги.



«Я никогда не становился самым результативным игроком, MVP, и даже не попадал в первую символическую команду. Я здесь благодаря своему окружению. Одноклубникам, с которыми я играл, тренерам и организации. Я не воспринимаю это как индивидуальное достижение. Я оказался в нужном месте в нужное время», – прокомментировал Джинобили.