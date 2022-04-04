«Зенит» победил «Локо» и разошёлся дорогами с ЦСКА

Сезон в Единой лиге ВТБ подбирается к плей-офф, но не все вопросы ещё сняты с регулярного чемпионата. Ещё совсем недавно УНИКС был на вершине, а ему в спину дышали «Зенит» и ЦСКА. Но после недавнего поражения казанцев от «Локомотива-Кубань» многое изменилось. Команда Велимира Перасовича откатилась на третью строчку, а «Локо» начал подниматься наверх, доказывая аксиому — тепло в Краснодар приходит раньше остальных городов лиги.

«Зенит» — «Локомотив» — матч недели и битва прямых конкурентов за третью строчку. Краснодарцам, правда, пришлось преодолевать трудности уже в самом начале своего путешествия. Всё дело в том, что аэропорт в Краснодаре временно не работает, а потому железнодорожникам пришлось сесть в автобус и отправиться в Ставрополь, чтобы именно оттуда лететь в Москву, где их ждала бы пересадка на рейс до Петербурга.

Но приземлиться в Москве получилось не сразу. Невероятный снегопад засыпал всю столицу, не пощадив и взлётно-посадочную полосу, которую приходилось усиленно чистить. В результате образовалась очередь из самолётов, круживших вокруг «Шереметьево». Общий путь до Питера занял у «Локо» более 18 часов.

Фото: vk.com/vtbleague

Скорее всего, именно затяжная дорога забрала много эмоций и сил. Гости с первых секунд начали пропускать атаку за атакой, а больше остальных усердствовал Дмитрий Кулагин. Защитник «Зенита» был дважды точен из-за дуги, а его партнёры также не могли промахнуться. Итоговые 10:0 вынудили Бранко Максимовича реагировать тайм-аутом.

После экстренного минутного совещания «Локо» проснулся: 9 очков набрали на двоих Бэрфорд и Мартюк, а разница сократилась до «-5». Стало понятно, что краснодарские баскетболисты сдаваться не собираются, но и подобраться ближе они так и не смогли. Более того, сине-бело-голубые к завершению первого игрового отрезка сделали разницу двузначной, но «трёха» Александра Щербенёва под сирену позволила железнодорожникам уйти на перерыв с хорошим настроением.

Казалось, что пропустивший рывок на старте матча «Локомотив» сделает выводы и не позволит «Зениту» начать аналогично вторую десятиминутку. Но хозяева удивительно спокойно набирали очки, а после трёхочкового Виталия Фридзона главный тренер гостей вновь побежал к судейскому столику, чтобы просить о минуте на совещание с командой.

Уже к середине второй четверти отрыв подопечных Хави Паскуаля составлял 17 очков. Игроки «Локо» при этом не опускали рук. В некоторых моментах они, напротив, старались завести себя и партнёров так, что искры сыпались в стороны.

Фото: vk.com/vtbleague

За 4 минуты до большого перерыва Зубков сфолил на Мотли, зацепив того рукой. Центровой гостей вырвался из захвата, а уже через доли секунды уткнулся лбом в голову капитана «Зенита». Разговор на повышенных тонах удалось быстро потушить, а игроки даже обошлись лишь устными предупреждениями.

В третьей четверти «Локо» предпринял попытку для организации погони. Для начала они снизили количество своих потерь, а в нападении пытались действовать наверняка. Градус борьбы и напряжения заметно поднялся. Это можно было легко заметить по одежде наставника железнодорожников. Пиджак Максимовича отправился отдыхать на скамейку, тренер же продолжил матч в рубашке и галстуке. Но больших дивидендов это ни ему, ни его парням не принесло.

Ярким эпизодом в четвёртой четверти стали разве что 4 очка в одной атаке от Макколлума и две подряд «трёхи» Ведищева. Однако на них у хозяев находились абсолютно симметричные ответы: Билли Бэрон и Виталий Фридзон не дали интриге возродиться.

«Зенит» доводит дело до уверенной победы, почти гарантировав себе вторую строчку в Единой лиге ВТБ. Это значит, что с ЦСКА команда Паскуаля не встретится до финала, но для этого нужно будет пройти непростой УНИКС, который тоже имеет большие претензии на чемпионство.

«Локомотив» же ждёт непростая концовка регулярки. Да, краснодарцам не надо будет ездить по 18 часов — все оставшиеся три матча они проведут дома. Но в соперниках будут гарантированные участники плей-офф: «Парма» (8 апреля), «Нижний Новгород» (12 апреля) и «Автодор» (16 апреля).