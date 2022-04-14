Только не завидуйте. Как восемь секунд позволили игроку НБА заработать $ 306 тысяч

Свой последний матч в регулярном чемпионате действующие чемпионы из «Милуоки» проиграли. Они на выезде уступили «Кливленду» (115:133) и лишились шансов занять второе место на Востоке, но шороху всё равно навели. Точнее, в одиночку его навёл защитник «Бакс» Джру Холидэй, которому в том матче удалось заработать внушительную сумму буквально за считаные секунды.

Холидэй вышел на матч с «Кавальерс» в стартовой пятёрке. Он отыграл всего восемь секунд, и всё, что успел сделать – это намеренно сфолить на Дариусе Гарлэнде. После этого защитник радостно покинул площадку и больше на паркет не выходил. Почему? Потому что этих восьми секунд ему оказалось достаточно, чтобы заработать $ 306 тыс. (~26 млн рублей). Джру вышел на последний матч регулярного чемпионата только для того, чтобы активировать одну из опций своего контракта.



Он получил бонус, который в НБА относится к категории стимулирующих выплат – сейчас они включены почти в каждый крупный контракт. Это нужно для того, чтобы мотивировать игрока на достижение максимального результата в ходе сезона. Поощрительные бонусы бывают разные. Игрокам могут доплачивать за академические достижения, такие как получение диплома, или даже за то, чтобы они поддерживали определённый вес. Но самым распространённым является Performance bonus – именно его и получил Холидэй.

Джру Холидэй Фото: John Fisher/Getty Images

Это материальное вознаграждение, на которое игрок может претендовать в случае достижения оговорённых в контракте игровых показателей. Например, точности трёхочковых попаданий в 40%. Или, как прописано в соглашении Холидэя, 67 сыгранных матчей, 2075 минут на площадке и 3,15 подбора в среднем за игру. Многим баскетболистам Performance bonus полагается и за заслуги вроде попадания в символические сборные или получения награды MVP, приза лучшему защищающемуся игроку и так далее. Например, в прошлом году Джейсон Тейтум мог поднять себе выплаты аж до $ 33 млн в случае попадания на Матч всех звёзд, но, увы, так и не был выбран.

Подобные вознаграждения могут быть вероятными либо маловероятными. Здесь всё просто. Бонус считается вероятным, если игрок уже достигал оговорённого результата в предыдущем сезоне. Если нет – это маловероятный бонус. Он не включается в платёжку команды до того момента, пока игрок не достигнет требуемого результата. Но при этом на выплату маловероятных бонусов всё равно должно оставаться место под потолком зарплат.

Бонус Холидэя считался вероятным. Ведь это пятый подряд сезон, когда ему удаётся активировать соответствующую опцию. Несмотря на это, защитник не мог получить вознаграждение просто за то, что находился в заявке на 67 матчей – учитывается только фактическое участие. Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер, само собой, был осведомлён о ситуации и предоставил Холидэю возможность подзаработать, не рискуя его здоровьем перед плей-офф.



И то, что Джру отыграл в своём 67-м матче всего восемь секунд, роли не играет. В матче он как-никак поучаствовал, а значит, формально все условия для получения бонуса были выполнены. Хотя тот факт, что он намеренно покинул площадку сразу после начала встречи, многие восприняли довольно негативно. Многие, но не все. Леброн Джеймс, например, репостнул видео с Холидэем в «Твиттере» и сопроводил его эмодзи с аплодисментами. Уж Король-то точно знает толк в том, как зарабатывать деньги.



Не исключено, что Холидэю положен бонус и за выход команды в определённый раунд плей-офф (командные достижения также относятся к Performance bonus). Так что он, возможно, сумеет подзаработать ещё несколько сотен тысяч, если «Бакс» достойно покажут себя в решающей стадии сезона. Их следующим соперником станет «Чикаго Буллз» – первая игра серии состоится 18 апреля.