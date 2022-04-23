Джа Морант — новый Джордан. Ему 22, а он уже бьёт рекорды НБА и увёл женщину у Дрейка

Защитник «Мемфиса» сделал исторический трипл-дабл в плей-офф, но и за пределами площадки у него получается не хуже.

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант по праву считается одним из главных открытий нынешнего сезона. Он вошёл в историю своей команды, установив множество рекордов, и теперь претендует на звание самого прогрессирующего игрока НБА, а за яркую игру его нередко называют не иначе как «новый Джордан». Морант уже приобрёл огромную популярность, но о своей личной жизни не распространяется. И это вполне обоснованно.

По слухам, у Моранта есть избранница, которая почти в два раза старше его — 41-летняя Джоанна Лея. Впервые об их возможном романе заговорили в январе этого года. Тогда они подписались друг на друга в социальных сетях, а Джоанну стали часто замечать на матчах «Гриззлиз», в том числе выездных. Позже близкие к паре источники подтвердили, что они вместе, но свой союз пока держат в тайне.

Лея — модель и в прошлом звезда реалити-шоу, однако многим она известна как бывшая девушка знаменитого канадского рэпера Дрейка. Их отношения стали достоянием общественности прошлым летом, когда музыкант устроил Джоанне роскошное свидание на стадионе бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

Свидание на стадионе Фото: Из личного архива Криса Кристи

А познакомились Дрейк и Джоанна благодаря школьному баскетболу. Сын Леи — 18-летний Амари Бейли — выступает за школу «Сьерра-Каньон». С ним в одной команде играет и сын Леброна Джеймса, 17-летний Бронни. Будучи близким другом Леброна, Дрейк неоднократно посещал игры Джеймса-младшего. Там, судя по всему, музыкант и заметил Джоанну.

Дрейк и Джоанна Лея во время фотосессии Фото: Из личного архива Дрейка

Её сыну, кстати, пророчат большое будущее в баскетболе. В рейтинге проспектов класса-2022 от ESPN Бейли занимает пятое место с оценкой в 93 балла из 100 возможных. И юный защитник уже выбрал университет, за который будет выступать в NCAA — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Джоанна Лея с сыном Амари после игры Фото: Из личного архива Амари Бейли

По слухам, Дрейк и Амари регулярно проводили время вместе, и между ними сложились хорошие отношения. Музыкант даже подарил Бейли уникальную бриллиантовую цепь с его игровым номером — 10. Он стал для парня своеобразным наставником: давал финансовые советы и готовил его к вниманию и давлению, которые могут свалиться на молодого игрока в ближайшем будущем.

Правда, и до этого у Амари был достойный ментор — Альфонсо Маккинни, который в этом сезоне выступает за «Чикаго Буллз». Именно с ним Джоанна встречалась до того, как вступить в отношения с Дрейком. При этом Маккинни был младше её на 12 лет, а новый бойфренд — Морант — на все 19.

У Джа, кстати, тоже есть ребёнок — дочка от его бывшей девушки, 21-летней КейКей Диксон. Как долго они были вместе и почему разошлись, неизвестно. Но, судя по ранним публикациям пары, их отношения начались в 2018 году. А первые слухи об их расставании появились в ноябре 2020-го, когда Морант и Диксон отписались друг от друга в соцсетях.

КейКей Диксон и её дочь Каари Джэйдин Морант Фото: Из личного архива КейКей Диксон

Их дочку зовут Каари Джэйдин Морант, и 7 августа ей исполнится три года. Её аккаунт в одной из социальных сетей уже насчитывает 57 тыс. подписчиков. Джа также публикует на своей странице фотографии девочки. И, судя по публикациям, она регулярно видится с отцом и посещает матчи «Гриззлиз».

Каари Джэйдин Морант с папой Джа после матча Фото: Из личного архива Каари Джэйдин Морант

В общем, начав отношения с Леей, Морант впутался в настоящую «Санта-Барбару». Представить только — через пару лет он может выйти на одну площадку с её сыном… Хотя это не первая противоречивая история из мира НБА. Вспомнить хотя бы Малика Бизли, который, по слухам, встречался с бывшей женой Скотти Пиппена, притом что она старше его на 22 года. Как бы то ни было, сейчас отношения наверняка отошли на второй план в жизни обоих игроков — «Миннесота» и «Мемфис» играют друг против друга в первом раунде плей-офф. И пока Морант продолжает блистать на площадке, то, что происходит за её пределами, не имеет значения.