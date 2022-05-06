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ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» на последних секундах первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Для сенсации «Локо» не хватило 53 секунд. ЦСКА проигрывал «-4», но магия Шведа всё решила
Марат Арасланов
ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»
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«Локо» уже готовился завершить победой фантастическую погоню, но пропустил семь очков за две атаки на последней минуте.

Полуфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ все ждали с нетерпением. Во-первых, потому что первый раунд матчей на вылет получился слишком предсказуемым. Все серии завершились с одинаковым счётом 3-0, и только «Нижний Новгород», ослабленный травмами, пытался навязать борьбу ЦСКА. Однако действующие чемпионы, как опытнейший спринтер, который не тратит попусту силы в предварительных забегах, прибавляли ровно столько, сколько требовалось для победы.

«Пары достойные». Полуфиналисты Лиги ВТБ — это клубы, которые отстранила Евролига «Пары достойные». Полуфиналисты Лиги ВТБ — это клубы, которые отстранила Евролига

Ещё до ситуации с массовым отъездом игроков из российских команд было понятно, что тройка ЦСКА, УНИКС и «Зенит» будет бороться за чемпионство. Уж слишком мощными они выглядели, собрав составы, с которыми успешно входили в зону плей-офф Евролиги и реально претендовали на попадание в «Финал четырёх».

«Локо» сохранил костяк и поэтому поднял свои персональные акции в гонке за чемпионство. Но лидеры всё-таки нашли пути для усиления (плохо это или хорошо для турнира — разговор отдельный) и даже в нынешней ситуации смотрятся фаворитами.

«Пары достойные». Полуфиналисты Лиги ВТБ — это клубы, которые отстранила Евролига «Пары достойные». Полуфиналисты Лиги ВТБ — это клубы, которые отстранила Евролига

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подготовку к плей-офф начал заранее. Его команда сильно изменилась, а время до матчей на вылет греческий коуч называл не иначе как «вторая предсезонка». И тут действительно аналогии прослеживаются весьма чёткие: новые игроки в составе, мало официальных матчей, подготовка к соперникам, которых необходимо будет обыграть по три раза в первых двух раундах и четыре — в финальной серии.

Краснодарцы добирались в Москву с большими приключениями. Их аэропорт уже долгое время закрыт, а потому летает «Локо» из Ставрополя, куда ехать нужно несколько часов на автобусе. Всё бы ничего, да только перед вылетом здание аэровокзала эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Команда — как и все — покинула здание, а рейс в итоге прилично задержали. Поэтому дорога до Москвы заняла гораздо больше времени и нервов, чем обычно.

Может, именно непривычно длинной дорогой стоит объяснить стартовый рывок, который пропустили гости. ЦСКА по-хозяйски набирал очки, а железнодорожники только пытались найти управу на победителей регулярки.

К слову, о регулярке. Прямо перед началом матча генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин вручила Димитрису Итудису приз лучшего тренера сезона. Уже после завершения матча греческий коуч в свойственной себе манере разделит этот приз не только с игроками и тренерами, но и с болельщиками клуба.

«И хотя моя награда выглядит как личная, я не расцениваю её как только свою. Приз на моё имя, но за мной много отличных тренеров и отличных игроков, великолепный клуб и болельщики. Поэтому я благодарен всем и каждому за вклад. Единая лига ВТБ — турнир с высокими требованиями. Спасибо лиге и всем, кто голосовал за меня, мой штаб и моих игроков. Ждем новых командных и личных трофеев. Знаем, что будет тяжело, что это потребует больше собранности и усилий. Но мы их приложим», — сказал Итудис на пресс-конференции.

Перед началом матча генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин вручила Димитрису Итудису приз лучшего тренера сезона

Перед началом матча генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин вручила Димитрису Итудису приз лучшего тренера сезона

Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» нашёл резервы, чтобы вернуться в игру. В этом помог собственный бросок, который часто называют неуправляемым оружием, но в первой игре серии (да ещё на чужой для себя площадке) красно-зелёным удалось найти и на него управу. С одной стороны, гости тратили очень много сил на опеку Николы Милутинова, доминировавшего под кольцами в предыдущей серии плей-офф с «Нижним Новгородом». С другой, трио Макколлум — Бэрфорд — Ведищев порой забивало по-настоящему цирковые мячи.

Защитник «Локо» Захар Ведищев после очередного попадания

Защитник «Локо» Захар Ведищев после очередного попадания

Фото: Единая лига ВТБ

Главные события развернулись после большого перерыва. Причём сразу. Команды сыграли только две минуты в третьей четверти, а Эррик Макколлум уже получил два технических фола подряд и вынужден был покинуть паркет.

После этого Алексей Швед забил штрафные и разница в счёте стала максимальной — «+15» для ЦСКА. Казалось, что гостей это должно прибить и первый матч из интересного превращается в предсказуемый. Но не тут-то было!

ЦСКА успокоился, отдав сопернику инициативу. И последний её с удовольствием взял. Несколько дальних попаданий, пара отличных защит — и разница снова колеблется в районе 5—6 очков. Более того, именно «Локо» начал финишный рывок, который привёл их лидерами к последней минуте.

Оставалось играть 54 секунды, когда на табло горели цифры 86:90, а после промаха армейцев важный подбор забрал Никола Милутинов. Сербский центровой не стал бросать сам, а нашёл передачей Алексея Шведа, который бежал по трёхочковой дуге. Взяв мяч, Швед сразу отправил его в кольцо, а Иван Паунич зачем-то задел его рукой во время атаки. Бонусный штрафной и четыре очка в одной атаке позволили ЦСКА сравнять счёт — 90:90.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Решающий момент матча случился в следующей атаке армейцев. Швед стянул оборону на себя и скинул Касперу Уэйру. Американский защитник отправил в цель свой пятый трёхочковый в игре, который принёс победу хозяевм.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
05 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
93 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Швед - 23, Уэйр - 18, Милутинов - 15, Клайберн - 13, Йеребко - 9, Антонов - 8, Ухов - 3, Курбанов - 2, Хоменко - 2, Колесников, Лопатин, Фримен
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 18, Ведищев - 15, Макколум - 15, Мартюк - 14, Мотли - 8, Емченко - 7, Калинов - 5, Ильницкий - 4, Сычков - 3, Паунич - 1, Долинин, Щербенев

93:90 — огненный матч, который в концовке забирают действующие чемпионы. У команд будет всего день на отдых. Второй матч серии состоится 7 мая.

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