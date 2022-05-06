Для сенсации «Локо» не хватило 53 секунд. ЦСКА проигрывал «-4», но магия Шведа всё решила

«Локо» уже готовился завершить победой фантастическую погоню, но пропустил семь очков за две атаки на последней минуте.

Полуфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ все ждали с нетерпением. Во-первых, потому что первый раунд матчей на вылет получился слишком предсказуемым. Все серии завершились с одинаковым счётом 3-0, и только «Нижний Новгород», ослабленный травмами, пытался навязать борьбу ЦСКА. Однако действующие чемпионы, как опытнейший спринтер, который не тратит попусту силы в предварительных забегах, прибавляли ровно столько, сколько требовалось для победы.

Ещё до ситуации с массовым отъездом игроков из российских команд было понятно, что тройка ЦСКА, УНИКС и «Зенит» будет бороться за чемпионство. Уж слишком мощными они выглядели, собрав составы, с которыми успешно входили в зону плей-офф Евролиги и реально претендовали на попадание в «Финал четырёх».

«Локо» сохранил костяк и поэтому поднял свои персональные акции в гонке за чемпионство. Но лидеры всё-таки нашли пути для усиления (плохо это или хорошо для турнира — разговор отдельный) и даже в нынешней ситуации смотрятся фаворитами.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подготовку к плей-офф начал заранее. Его команда сильно изменилась, а время до матчей на вылет греческий коуч называл не иначе как «вторая предсезонка». И тут действительно аналогии прослеживаются весьма чёткие: новые игроки в составе, мало официальных матчей, подготовка к соперникам, которых необходимо будет обыграть по три раза в первых двух раундах и четыре — в финальной серии.

Краснодарцы добирались в Москву с большими приключениями. Их аэропорт уже долгое время закрыт, а потому летает «Локо» из Ставрополя, куда ехать нужно несколько часов на автобусе. Всё бы ничего, да только перед вылетом здание аэровокзала эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Команда — как и все — покинула здание, а рейс в итоге прилично задержали. Поэтому дорога до Москвы заняла гораздо больше времени и нервов, чем обычно.

Может, именно непривычно длинной дорогой стоит объяснить стартовый рывок, который пропустили гости. ЦСКА по-хозяйски набирал очки, а железнодорожники только пытались найти управу на победителей регулярки.

К слову, о регулярке. Прямо перед началом матча генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин вручила Димитрису Итудису приз лучшего тренера сезона. Уже после завершения матча греческий коуч в свойственной себе манере разделит этот приз не только с игроками и тренерами, но и с болельщиками клуба.

«И хотя моя награда выглядит как личная, я не расцениваю её как только свою. Приз на моё имя, но за мной много отличных тренеров и отличных игроков, великолепный клуб и болельщики. Поэтому я благодарен всем и каждому за вклад. Единая лига ВТБ — турнир с высокими требованиями. Спасибо лиге и всем, кто голосовал за меня, мой штаб и моих игроков. Ждем новых командных и личных трофеев. Знаем, что будет тяжело, что это потребует больше собранности и усилий. Но мы их приложим», — сказал Итудис на пресс-конференции.

Перед началом матча генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин вручила Димитрису Итудису приз лучшего тренера сезона Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» нашёл резервы, чтобы вернуться в игру. В этом помог собственный бросок, который часто называют неуправляемым оружием, но в первой игре серии (да ещё на чужой для себя площадке) красно-зелёным удалось найти и на него управу. С одной стороны, гости тратили очень много сил на опеку Николы Милутинова, доминировавшего под кольцами в предыдущей серии плей-офф с «Нижним Новгородом». С другой, трио Макколлум — Бэрфорд — Ведищев порой забивало по-настоящему цирковые мячи.

Защитник «Локо» Захар Ведищев после очередного попадания Фото: Единая лига ВТБ

Главные события развернулись после большого перерыва. Причём сразу. Команды сыграли только две минуты в третьей четверти, а Эррик Макколлум уже получил два технических фола подряд и вынужден был покинуть паркет.

После этого Алексей Швед забил штрафные и разница в счёте стала максимальной — «+15» для ЦСКА. Казалось, что гостей это должно прибить и первый матч из интересного превращается в предсказуемый. Но не тут-то было!

ЦСКА успокоился, отдав сопернику инициативу. И последний её с удовольствием взял. Несколько дальних попаданий, пара отличных защит — и разница снова колеблется в районе 5—6 очков. Более того, именно «Локо» начал финишный рывок, который привёл их лидерами к последней минуте.

Оставалось играть 54 секунды, когда на табло горели цифры 86:90, а после промаха армейцев важный подбор забрал Никола Милутинов. Сербский центровой не стал бросать сам, а нашёл передачей Алексея Шведа, который бежал по трёхочковой дуге. Взяв мяч, Швед сразу отправил его в кольцо, а Иван Паунич зачем-то задел его рукой во время атаки. Бонусный штрафной и четыре очка в одной атаке позволили ЦСКА сравнять счёт — 90:90.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Решающий момент матча случился в следующей атаке армейцев. Швед стянул оборону на себя и скинул Касперу Уэйру. Американский защитник отправил в цель свой пятый трёхочковый в игре, который принёс победу хозяевм.

93:90 — огненный матч, который в концовке забирают действующие чемпионы. У команд будет всего день на отдых. Второй матч серии состоится 7 мая.