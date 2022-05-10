«Локо» остановил ЦСКА в Краснодаре! После потасовки судьи удалили двоих игроков армейцев

«Локомотив-Кубань» очень хотел вернуть интригу в серию с ЦСКА. И у него получилось!

ЦСКА забрал два домашних матча с «Локо» и отправился в Краснодар с понятными задачами. Поездка до столицы Кубани нынче целый квест, и об этом армейцы рассказали в специальном видео. Команда Димитриса Итудиса летела до Ставрополя, где пересела на автобус и провела ещё около 6 часов в пути. Сам тренер признавался, что столь продолжительные поездки — забытое «удовольствие». В общей сложности действующие чемпионы были в дороге почти 12 часов. Стоит сказать, что железнодорожники добирались до дома точно таким же маршрутом.

Права принадлежат ПБК ЦСКА.

Оба московских матча развивались по одинаковому сценарию. Как под копирку. Соперники проводили равные первые половины, словно разогреваясь, а после большого перерыва ЦСКА отрывался в счёте. И если в матче №1 гости смогли отыграться и были максимально близки к победе, то в матче №2 погони не получилось — столичная команда активировала Аллерика Фримена. Американец, не выходивший на паркет в первой игре, настрелял 20 очков, и к этому железнодорожники точно были не готовы.

Начало матча вновь получилось равным. ЦСКА темп задавал, а гости держались рядом. Джейлен Бэрфорд забил трёху при счёте 4:4, а ему сразу ответил Алексей Швед. Но после наступило время Джонатана Мотли. Центровой «Локо» набрал 5 очков подряд, а всего за первые шесть минут на его счету стало 7 из 12 командных.

Почти полный краснодарский «Баскет-холл», кажется, перезарядил свою команду, которая уж слишком часто получала технические фолы. За неполные полторы четверти арбитры выписали четыре (!) «технаря». Но эти нарушения определённо не сломали хозяев ментально. Напротив, нападение «Локо» в начале второй четверти выдало рывок 9:1, что заставило Димитриса Итудиса взять тайм-аут.

В Краснодаре на третий матч были распроданы все билеты Фото: Фёдор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Уже в середине второй десятиминутки Владислав Емченко забил трёху и увеличил преимущество краснодарцев до 10 очков — 39:29. На это действующий чемпион ответил своим рывком 7:2. Главной движущей силой москвичей стал Семён Антонов. Форвард дал агрессию, эмоцию, защиту, и его 4 очка стали основой возвращения ЦСКА в игру.

За отдельно взятую вторую четверть хозяева набрали 33 очка, отправившись на большой перерыв лидерами — 54:49. Удивительно, но 25 очков из 54 у «Локо» набрал Мотли. Центровой реализовал все свои 9 бросков с игры (в том числе два трёхочковых) и вплотную приблизился к личному рекорду в лиге ВТБ, который установил в ноябре 2021-го в игре с «Енисеем».

Джонатан Мотли против Семёна Антонова Фото: Фёдор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Всю третью четверть Мотли не мог забить мяч и отметился набранными очками уже в четвёртой четверти. Правда, его партнёры смогли сохранить лидерство. Очень вовремя начал попадать из-за дуги Александр Щербенев, реализовавший за первые два матча лишь один дальний бросок из девяти попыток.

В середине четвёртой четверти армейцы всё-таки смогли подобраться к сопернику — 77:78 после попадания Каспера Уэйра из-под кольца. Правда, железнодорожники ответили четырьмя подряд набранными очками Щербенева и Мотли. Последнему попадание из-под кольца принесло персональный снайперский рекорд, но до показателей прошлого года явно было далеко. В Южной Корее год назад Мотли как-то настрелял 48.

«Локомотив» вместе с почти заполненным «Баскет-холлом» отбивался от атак армейцев все последние минуты, которые растянулись почти на полчаса общечеловеческого времени. Эмоции должны были где-то выплеснуться, и этот момент настал за три секунды до конца матча. Победа хозяев уже не вызывала сомнений, а Бэрфорд решил убежать в отрыв и забить. Это не понравилось Семёну Антонову, который остановил проход ценой персонального фола. В итоге завязалась перепалка, к которой подключились все находившиеся на паркете баскетболисты… и даже те, кто в это время был на скамейке.

Арбитры долго смотрели момент, вынеся неутешительный вердикт для Никиты Курбанова и Николы Милутинова. Обоим игрокам ЦСКА дали дисквалифицирующие фолы, Антонову и Бэрфорду – по неспортивному.

«Не нужно делать из этого какой-то UFC или что-то такое. Просто соперник шёл забивать, я шёл его останавливать. Ничего такого нет. После матча мы пожали руки, и всё. Все игроки понимают, что эмоции — часть игры. Никто не хочет проигрывать. Поэтому всё нормально», — сказал Семён Антонов после матча.

Удаление лидеров ЦСКА никак не повлияло на исход третьего матча. И на следующий вряд ли окажет прямое воздействие. Скорее всего, Курбанов и Милутинов примут участие в матче №4. Так или иначе, «Локомотив» продлевает серию и своими руками пишет историю. Второй раз в истории Единой лиги ВТБ в обоих полуфиналах будет сыграно как минимум 4 матча. Впервые такое было в 2013 году, тогда ЦСКА выиграл серию с «Химками» 3:2, а «Локо» обыграл «Жальгирис» 3:1.