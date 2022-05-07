«Локо» в Москве: штраф на 100 тысяч и два поражения. ЦСКА в шаге от финала лиги ВТБ

Между первым и вторым матчами полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом» прошёл всего один день, а эмоции от первой игры ещё не успели улечься. В стартовой игре гости проигрывали всю дорогу, но смогли отыграть 15-очковый дефицит и в итоге вели 4 очка меньше, чем за минуту до конца матча. Победа уплыла из рук — постарались Каспер Уэйр и Алексей Швед, набравшие 7 очков за 53 секунды.

Единственная большая новость перед матчем №2 относилась к железнодорожникам. Их лидера Эрика Макколлума оштрафовала Единая лига ВТБ на 100 тысяч рублей за споры с арбитрами. Именно из-за них он получил два «технаря» в начале второй половины и отправился в раздевалку. Тем удивительнее стал камбэк красно-зелёных.

Выходной день собрал больше болельщиков на трибунах. Пришли поддержать армейцев и одноклубники: защитницы ПФК ЦСКА Невена Дамьянович и Тияна Янкович, а нападающий хоккейного ЦСКА Матвей Гуськов собрал настоящий аншлаг на своей автограф-сессии, где был и только что завоёванный Кубок Гагарина.



Серьёзная поддержка, правда, не помогла хозяевам на первых минутах. Капитан гостей Станислав Ильницкий отличился в двух атаках подряд, а после его дальнего попадания Димитрис Итудис был вынужден взять тайм-аут.



Сразу после минутного перерыва отличился Алексей Швед. Трибуны одобрительно выдохнули — нападение заработало. Армейцы по-прежнему строили нападение через Николу Милутинов, но, в отличие от первого матча, обе команды гораздо строже стали действовать в защите.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Неожиданное для многих усиление ЦСКА получил в лице Аллерика Фримена. Защитник не сыграл ни минуты в первой игре, но вышел в первой десятиминутке второго матча и сразу начал атаковать. Да ещё без промаха! 12 очков американца в первой половине позволили действующим чемпионам оторваться в счёте.

Аллерик Фримэн стал икс-фактором для армейцев во втором матче Фото: ПБК ЦСКА

«Локо» не отпустил соперника. Усердствовал Макколлум, как будто пытаясь доказать себе и всем окружающим, что он готов не только удаляться, но и приносить реальную пользу. К большому перерыву он набрал 13 очков, а если добавить к этому 9 очков Станислава Ильницкого и 8 Джонатана Мотли, можно понять, кто был в огне у гостей — 30 очков «большого трио» из 36 командных за две четверти.

После перерыва армейцы сделали ровно то, что было в первом матче. Только без удаления Макколлума. Команда Итудиса резко прибавила в динамике, начала атаковать из-за дуги с куда более серьёзным процентом. За 4 минуты до конца третьей десятиминутки гости забыли в углу Семёна Антонова, и тот наказал их трёхочковым. Разница выросла до 14 очков.



Но если в стартовой игре команде Бранко Максимовича удалось вернуться за счёт дальних атак и быстрых прорывов, то во второй игре армейцы держали это в уме и отвечали на каждое попадание.



В самое нужное время вновь включился Алексей Швед, проводящий плей-офф в режиме MVP. Но если подвиги Шведа вряд ли способны удивить, то 20 очков по итогу матча для Аллерика Фримена (личный снайперский рекорд в составе ЦСКА) вполне себе маленькая сенсация.

Алексей Швед снова вёл за собой ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

О тех самых «маленьких» деталях в большом пазле под названием «победа ЦСКА» главный тренер Димитрис Итудис скажет на пресс-конференции после матча.



«В плей-офф маленькие детали превращаются в большие. Сегодня Эл сыграл для нас важную роль после того, как пропустил две предыдущие игры, принес нам дополнительные очки, помог хорошей защитой», — сказал Итудис.

ЦСКА довёл дело до итоговой победы, не став дёргать за нервные струны души своих поклонников. Счёт в серии становится 2-0 в пользу действующего чемпиона, а серия переезжает в Краснодар. Обеим командам придётся проделать серьёзный путь через Ставрополь. Следующий матч состоится 10 мая в краснодарском «Баскет-холле».