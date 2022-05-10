Никола Йокич стал MVP во второй раз подряд! Почему он лучше Эмбиида и Янниса?

На звание самого ценного игрока в этом году до последнего претендовали три игрока: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). «Милуоки» и «Филадельфия» по итогам регулярки заняли третье и четвёртое место на Востоке с одинаковым балансом побед и поражений – 51-31. А вот «Денвер» финишировал шестым на Западе, пускай и с примерно равным результатом (48-34), так ещё и вылетел в первом раунде плей-офф. Помимо этого, Эмбиид стал лучшим скорером сезона, Фрик – вторым по результативности и претендентом на награду лучшему защищающемуся игроку. Однако награда MVP всё равно досталась Йокичу. Объясняем почему.

Никола Йокич вытащил свой «Денвер» напрямую в плей-офф Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Персональная статистика

Сперва обратимся к статистике, которая в данном случае однозначно на стороне Йокича. 27-летний центровой провёл свой лучший сезон в НБА. Он улучшил статистику по сравнению с чемпионатом-2020/2021, по итогам которого также был признан MVP, и выдал карьерный максимум по количеству набранных очков (27,1 за игру), подборов (13,8), блок-шотов (0,9), перехватов (1,5) и проценту реализации с игры (58,3).

Если сравнивать его с другими претендентами на награду, Никола лидирует аж по 30 статистическим показателям, начиная от количества подборов за игру и заканчивая чем-то продвинутым вроде метрики RAPTOR.

В то же время Эмбиид стал лучшим всего по пяти показателям, как и Яннис. И если кому-то кажется, что Йокич заслужил приз MVP меньше, чем эти двое, то цифры говорят об обратном.

При этом сербский центровой установил несколько выдающихся достижений, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, он показал самый высокий коэффициент эффективности в истории – 32,8. Для сравнения, у Янниса в сезоне-2019/2020 было 31,9. Во-вторых, Йокич стал первым игроком НБА, которому удалось набрать больше 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. Он также стал шестым игроком в истории лиги, сумевшим стать лидером своей команды по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам. Одним словом – феномен, подтверждающий делом свою уникальную разносторонность.

Йокич — один из самый разносторонних баскетболистов планеты Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Роль в «Наггетс»

Что касается его значимости для «Наггетс», тут всё предельно просто. «Денвер» – это и есть Йокич. То, что команда напрямую вышла в плей-офф, полностью и целиком является заслугой Николы. Ведь этот сезон коллектив почти полностью провёл без второй и третьей опций: Джамала Маррея и Майкла Портера. Они оба выбыли из строя из-за серьёзных травм. Мюррей заработал разрыв «крестов» в апреле 2021-го, а Портер перенёс свою третью операцию на позвоночнике в декабре.

Для сравнения давайте возьмём «Филадельфию» Эмбиида, которая в регулярке одержала всего на три победы больше, чем «Денвер». Джоэлу, конечно, пришлось полсезона терпеть Бена Симмонса (точнее, все эти разговоры вокруг него и клуба), зато в итоге он получил в напарники Джеймса Хардена. При этом с ним на протяжении всего года играли Тайриз Макси и Тобиас Харрис.

В плей-офф Йокичу пока не везёт. Но что будет, когда все травмированные поправятся? Фото: C. Morgan Engel/Getty Images

Кто был у Йокича? Аарон Гордон, Уилл Бартон и Монте Моррис. Гордон стал вторым лучшим скорером «Денвера», набирая в среднем 15 очков за игру. Это худший результат для второй атакующей опции команды во всей лиге.

«Наггетс», конечно, вылетели в первом раунде плей-офф. Но обыграть нынешний «Голден Стэйт» – задача далеко не из простых, особенно для команды, которую на себе в одиночку тащит Йокич. Поэтому другого результата, учитывая актуальную расстановку сил, ожидать было нельзя.

Как бы то ни было, по итогам регулярного сезона Никола был невероятен. Он заслуженно получит свою вторую подряд награду MVP, о присуждении которой будет официально объявлено на этой неделе.