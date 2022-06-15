«Нас не интересуют места, которые клубы занимают в Суперлиге». В Лиге ВТБ новые участники

Сезон Единой лиги ВТБ завершился совсем недавно, а вопросов по следующему было столько, что традиционное заседание Совета баскетбольная общественность ждала с большим интересом.

Что нужно было знать перед заседанием руководства лиги и клубов?

По ходу сезона лигу покинули две команды: эстонский «Калев» и польская «Зелëна-Гура».

С большой долей вероятности в следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках.

Заявку на вступление в лигу подали четыре клуба Суперлиги-1: «Самара», «Руна», МБА и «Уралмаш».

Новички лиги

МБА и «Самара» делают шаг вперёд и повышаются в классе. Символично, что оба клуба имеют почти схожую структуру, в которой организации строятся по системе пирамид (от детского баскетбола к профи) и являются системообразующими баскетбольными организациями в своих регионах.

МБА и «Самара» в очном противостоянии в рамках Суперлиги Фото: ПБК МБА, Михаил Синицын

Сходств между новичками, если приглядеться, достаточно. Оба клуба имеют женские коллективы, которые уже выступают в элитном дивизионе российского первенства. И «Самара», и МБА стараются делать упор на своих воспитанников. А ещё они чуть ли не синхронно подписали именитых российских тренеров: Василий Карасёв теперь в МБА, а Сергей Базаревич — в «Самаре».

По сути, российские новички лиги призваны заменить ушедших «Калев» и «Зелёна-Гуру». Так в таблице останется 12 команд, а вот формат сильно поменяется. Но об этом чуть позже.

Победитель Суперлиги-1 и финалист второй по силе лиги в России «Уралмаш» и «Руна» также очень хотели повышения. Они отправили свои заявки, но те они не были удовлетворены. Уже после заседания Сергей Иванов довольно сурово прошёлся по потенциальным новичкам.

«Отвечу категорично: нас не интересуют места, которые те или иные клубы занимают в Суперлиге. Нас интересует совершенно другое: наличие зала, финансовые гарантии и наличие молодёжной Лиги ВТБ. А какие места они занимали, нас не очень интересует.

Мы рассмотрели заявки «Уралмаша» и «Руны», и они не соответствуют практически ни одному критерию регламента Единой лиги. Ни залов, ни банковской гарантии бюджета – ничего этого нет. Мы научены горьким опытом и не хотим принимать клубы, которые посреди сезона скажут «У нас деньги кончились, мы больше не играем». Такое было и с «Красным Октябрём», и с «Красными Крыльями», и с «Витой». Ну, и спортивные результаты хромали. Поэтому когда говорят «А нам губернатор обещал», для нас это пустой звук. Потому что на губернатора в суд мы подавать не будем, а вот на банк, если он нарушит финансовую гарантию, будем», – сказал почётный президент лиги ВТБ.

Ужесточение лимита на легионеров

Важное пояснение. В заявке команды на матч ничего не изменится по сравнению с предыдущими сезонами. Изменение затронет заявку на сезон. Раньше в неё можно было включать до восьми легионеров.

Количество легионеров в заявке на следующий сезон не изменится Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Изменение формата регулярки

Поскольку матчей в европейских турнирах не будет (скорее всего), лига постаралась максимально загрузить команды. Теперь в «регулярке» будет несколько этапов и общее количество матчей вырастет до 32. Первый этап — обычный регулярный чемпионат, где каждый играет с каждым (но в два круга). По итогам этих матчей определяется таблица, из которой первые шесть мест попадут в группу А, оставшиеся шесть — в группу Б. В этих группах каждый ещё раз сыграет с каждым в два круга.

После этого первые восемь продолжат борьбу в плей-офф.

Изменение формата плей-офф

Финальная серия до четырёх побед (как в НБА) настолько понравилась руководству лиги, что со следующего сезона в таком формате будут играть уже начиная с полуфинала. Четвертьфинал останется до трёх побед.