«Это политическое давление». Евролига отстранила все российские клубы на следующий сезон

Российских команд не будет в Евролиге в следующем сезоне. Новость свежая, но в баскетбольных кругах не вызвавшая большого резонанса. По факту решение Евролиги было определено заранее и (естественно) оно и близко не имеет спортивной мотивации.



Но давайте в хронологическом порядке.

28 февраля — Евролига приостановила участие четырёх российских клубов (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», участвовавший в Еврокубке). Это решение поставило еврокубковый сезон наших команд на паузу. Тогда уже были отменены несколько матчей российских команд, но руководство Евролиги оставляло место для манёвра. Все пытались понять, как будут развиваться события.



Середина марта — на голосовании клубов было принято решение об аннулировании результатов российских команд. Их по-настоящему вычеркнули из турнира, а результаты матчей полностью обнулили. Это помогло некоторым командам подняться выше в турнирной таблице. Одним из выгодоприобретателей стал будущий чемпион — турецкий «Анадолу Эфес».

Лидер ЦСКА Уилл Клайберн уже перешёл в «Эфес» и продолжит карьеру в Турции Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Середина мая — ЦСКА на правах акционера Евролиги и обладателя долгосрочной гарантированной лицензии уведомил Евролигу о том, что собирается участвовать в турнире, несмотря на санкции. Это заявление во многом было продиктовано желанием армейцев передать мяч противоположной стороне, напомнив в том числе и о внушительных компенсациях за неисполнение финансовых условий (каждой команде в конце сезона полагается выплата от Евролиги за исполнение маркетинговых и рекламных условий).



Середина июня — клубы-акционеры проголосовали за отстранение российских команд от участия в соревновании.



«Ожидаемое отстранение российских клубов? Несомненно. До тех пор, пока политическая обстановка не нормализуется, пока не будут сняты какие-то санкции с России — никаких наших спортсменов, за небольшим исключением, никуда не допустят. Евролига ни за что не отстранила бы российские клубы, которые приносят ей прибыль, если бы не это политическое давление. Оно было оказано на лигу — это факт. Пока это давление будет оказываться, ситуация не изменится», — высказал свою позицию Владимир Гомельский.

Алексей Швед останется в ЦСКА на следующий сезон Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Собственно, российские команды были готовы к такому решению. 14 июня в Москве состоялся совет Единой лиги ВТБ, где и стало понятно, что турнир трансформируется как раз для того, чтобы увеличить количество игр в отсутствие еврокубков. Теперь в регулярном чемпионате будет 32 игры, после чего стартует полноценный плей-офф, в котором полуфинальная и финальная серии пройдут до четырёх побед.

Если с неучастием российских команд всё в целом прогнозируемо и понятно, то вот с отстранением отдельно взятого ЦСКА гораздо больше вопросов, на которых пока нет ответов. Во-первых, армейцы (как было сказано выше) – акционеры Евролиги. Во-вторых, подобное отношение сильно расстраивает почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, который уже пригрозил турниру судебными исками.



«Что касается исков, то они возможны. Если Евролига не выплатит компенсацию клубам Единой лиги ВТБ, мы пойдём в суд. Не исключён отдельный большой иск от ЦСКА. Вероятно, будет много судебных исков против Евролиги – исключительно финансовых», – сказал Иванов.



Президент ЦСКА Андрей Ватутин пока не так категоричен и даже заявил, что клуб готов продолжать оставаться акционером турнира.



«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет. К слову, Жорди Бертомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильнее. Прозвучало много слов про важность ЦСКА для турнира, но решение всё же принято против нас. Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счёл нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию. Насчёт правовых последствий и наших дальнейших действий — надо посмотреть, как решение будет оформлено юридически. После этого совместно с юристами примем решение. Вопрос лишения ЦСКА акций Евролиги не обсуждался, мы намерены продолжать быть акционерами турнира», — заявил президент ЦСКА.

Марио Хезонья ещё не определился со своим будущим клубом Фото: Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Решение Евролиги было важной формальной точкой для многих свободных агентов. Не секрет, что многие топовые игроки хотят выступать в сильнейшем турнире Старого Света. Из ярких примеров сейчас легко можно назвать центрового ЦСКА Николу Милутинова и самого ценного игрока Единой лиги ВТБ прошлого сезона Марио Хезонью. На обоих высокий спрос в Европе, но и ЦСКА с УНИКСом очень хотят сохранить своих звёзд и делают всё, чтобы те остались даже с учётом сегодняшнего отстранения от Евролиги.