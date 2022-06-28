Бросил «Локо» и «Зенит» ради телеграм-канала. «Перехват» — победитель проекта «Ты в игре»

Почти месяц назад в Координационном центре Правительства РФ состоялась церемония награждения победителей второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». «Чемпионат» выступал информационным партнером премии и вручал собственную награду в номинации «Медиа»: в шорт-лист попали молодые издания, который популяризируют спорт и используют нестандартный подход к публикациям. Победителем стало медиа о российском баскетболе, которое называется «Перехват» (автор — Артём Комаров). Проект появился в 2017 году и получил известность как единственное баскетбольное медиа, в котором не было новостей про НБА и освещался преимущественно российский баскетбол.

— Артём, поздравляю тебя с победой в конкурсе! Искренне рад за тебя и за твой проект. Расскажи о награде. Что ты сделал для того, чтобы победить?

— В конце прошлого года один из подписчиков отметил меня под постом, где объявляли этот конкурс. Я это увидел, лайкнул и забыл. А потом случайно вспомнил, вернулся, и оказалось, что уже совсем скоро дедлайн. Я быстро заполнил заявку — там нужно было сделать описание, дать все ссылки, что-то в таком роде. Несложно.



Потом всем участникам нужно было сделать презентацию. Тоже ничего особенного — показать статистику, рассказать о планах. Я всё сделал и просто ждал. Сначала отобрался из общего числа участников, потом попал в шорт-лист. Я, в принципе, больше ничего не делал для победы — меня просто выбрали. Насколько я понимаю, при выборе учитывалось мнение редакции и управляющего директора «Чемпионата» Антона Сучкова, поэтому спасибо им большое!



Честно говоря, неожиданно. В номинации «Медиа» были довольно крутые проекты. Приятно обогнать таких сильных игроков.

Артём Комаров и форвард «Химок» Энтони Гилл (слева) во время интервью Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему вообще выбрал журналистику?

— Я отучился на журналиста в Самарском государственном университете, потом ещё получил степень магистра международной журналистики в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского. Было бы обидно потратить шесть лет на то, чем я не захочу заниматься.



Для меня журналистика — это не только работа, но и любимое дело. Я когда-то сам играл и мечтал стать профессиональным баскетболистом, играть в ЦСКА, но довольно быстро понял, что шансов на это маловато. При этом уходить из баскетбола было вообще не вариант, и пришлось искать пути, как остаться в баскете и быть полезным. Кажется, свой путь я нашел.

Артём Комаров во время работы в пресс-службе БК «Зенит» Фото: ПБК ЦСКА

— Когда понял, что пора работать на себя и развивать свой проект?

— Просто для себя создал канал. Никогда бы не подумал, что его будет читать кто-то, кроме меня, моей мамы и моего кота. Первые года полтора вёл его постольку-поскольку, не планировал, что он станет популярным. Но каждый месяц читателей становилось всё больше и больше, и в какой-то момент я понял, что это уже похоже на какое-то микромедиа. Оказалось, читателям нравится и подача, и сам контент. Я стал серьёзнее к этому относиться, и количество подписчиков стало расти ещё быстрее.

Правда, по поводу «работать на себя» я не уверен. «Перехват» только-только перестал быть убыточным, потому что производство роликов и подкастов стоит денег, и я всё это время вкладывал намного больше, чем получал. Сейчас месяц на месяц не приходится, в среднем выхожу в ноль, но в целом всё равно «Перехват» не про деньги, а про освещение российского баскетбола под тем углом, под которым его вижу я.

Артём Комаров во время «Финала четырёх» в Стамбуле Фото: Из личного архива Артёма Комарова

— А на чëм ты тогда зарабатываешь?

— В 2020 году я ушёл из баскетбольного клуба «Зенит» и с тех пор работаю на проектах. Годы работы в баскетболе позволили наработать кое-какие связи, и сейчас меня приглашают на всевозможные баскетбольные мероприятия написать про них — не для «Перехвата», а для проводящих организаций. Это, в принципе, не секрет, но, наверное, не очень этично было бы их упоминать.



Помимо этого, иногда меня уносит в общественно-политическую журналистику. Мои друзья делали новостной сайт, и в прошлом году я работал там выпускающим редактором, а до этого был редактором новостей на одном из тематических порталов РБК. Верю, что когда-то и «Перехват» будет приносить ощутимые деньги, но главное — это всё же какая-то миссия. Звучит громко, не знаю, как сказать по-другому.



— Что есть «Перехват» сейчас?

— Я бы сказал, что это уже полноценное медиа о российском баскетболе. Своего сайта нет, но я работаю над этим. В остальном это медиа и есть — в телеграм-канале выходят новости-молнии, расширенные заметки и инсайды, в YouTube — большие ролики про игроков, на подкастинговых платформах — подкасты. Мне нравятся разные жанры, и круто, что я постепенно учусь работать в каждом из них.



А ещё «Перехват» — это большое сообщество людей, которые любят российский баскетбол. В «Телеграме» у нас есть чат, где болельщики общаются ежедневно, и вот это мне тоже кажется очень важным — познакомить любителей росбаскета друг с другом.

Артём Комаров во время матча Фото: Из личного архива Артёма Комарова

— Кем позиционируешь себя? Ты блогер, обозреватель, инсайдер?

— Наверное, самое общее понятие — это журналист. А уже в него входят понятия блогер, инсайдер, подкастер и так далее.



Сначала я остерегался называть себя журналистом, мне казалось, что нельзя быть журналистом, если ты не работаешь где-то в средствах массовой информации. Но потом пришло осознание, что новые медиа — это такие же СМИ, а иногда и лучше. Если у меня есть достаточная экспертиза, если я проверяю информацию, если я пишу быстро и качественно, если меня читают и доверяют мне, то, наверное, я журналист, и неважно, работаю я в каком-то издании или нет. Да и сейчас «Перехват» читает больше людей, чем некоторые порталы.



— Какой самый мощный инсайд ты дал? И как достал?

— Вот это хороший вопрос, потому что непонятно, как их ранжировать. Давай возьмем только последний год… Наверное, в первую очередь вспоминается история с переходом Егора Дёмина в «Реал» — я её раскопал и рассказал о ней. Тогда это был такой бум!



С тех пор с подобными инсайдами пытаюсь работать по-другому. Если я что-то узнал и понимаю, что никто раньше меня это всё равно не даст, то стараюсь рассказать эту историю так полно, как только можно. Например, так было с переходом Ярослава Нягу в Глобальную академию НБА в Австралии — я тогда даже большой ролик снял про это с участием самого Ярослава и его папы. Похожая история была с трансфером в «Реал» Вадима Воронцова, только это уже был огромный текст с максимально полной историей. Обе эти истории — инсайды.



Из более классических инсайдов вспоминается недавний пост про переход в ЦСКА Самсона Руженцева или та история, когда Евролига пыталась лишить армейцев лицензии. В последнем случае нужно было всё сорок раз перепроверить, поэтому у меня там был довольно цельный рассказ, основанный на двух иностранных и одном российском источниках. Такие штуки запоминаются.



А ещё запоминаются инсайды, которые так и не вышли (улыбается). Перед тем, как что-то запостить, я стараюсь узнать, не испортит ли это фигурантам инсайдов жизнь — ну там сорвет подписание контракта, например, это самое очевидное — и если есть шанс, что испортит, то просто не даю новость. Так «погибли» десятки историй.



— «Перехват» — это ещё и про молодых игроков. Ты фактически «открыл» Самсона Руженцева в этом сезоне, и сейчас он подписался с ЦСКА. Твой личный успех?

— Да, в прошедшем сезоне я часто писал и снимал про российскую молодёжь. Мне это и самому интересно, плюс через 5-6 лет все эти парни окажутся в сборной, и будет круто, если они к тому моменту станут уже хоть чуть-чуть известнее. В той же Испании, когда игрок вырастает до уровня сборной, он уже несколько лет как на виду, все про него пишут… А в России про молодых игроков, если они не суперзвёзды, ничего не известно. В какой-то момент я подумал, что неплохо было бы это исправить, и, если мощностей РФБ не хватает, я помогу.

С Самсоном мы познакомились ещё пару лет назад, когда я писал большой текст про россиян в NCAA. В следующий раз мы списались через год, когда он переходил в «Мегу», — пожелал ему удачи и, в принципе, стал пристальнее следить за ним. Так и стали общаться регулярнее, пока я не предложил ему снять ролик. Мы снимали его дважды: сначала я провёл интервью 22 февраля. Второй раз — ближе к апрелю, и тогда снова написал Сэму. Он всё понял и отлично воспринял эту идею. Я поговорил с ним и с его папой, собрал много крутой информации и выпустил ролик.

Но я бы, конечно, не назвал его переход своим личным успехом, это ты меня переоцениваешь (улыбается). Сэм — трудоголик, и этот контракт он получил бы и без моей помощи. Просто приятно, что в итоге всё так вышло: Самсон оказался в ЦСКА, и болельщикам уже есть что посмотреть о нём.



— Понимаешь, что тебя читает много руководителей клубов? Это как-то влияет на то, что ты пишешь?

— Не только понимаю, но и знаю их поименно. Администратору канала открыты эти данные (смеётся). Это правда — на «Перехват» подписаны едва ли не все руководители клубов, лиг и организаций, бóльшая часть игроков, члены тренерских штабов, есть даже тренеры и судьи Евролиги, члены советов директоров.



Осознавать это очень приятно, но я не делаю никаких разграничений между этими людьми и рядовыми болельщиками. Как только перед публикацией того или иного поста стану думать, что подумают те, кто принимает какие-либо решения, я тут же начну стрелять себе в ногу. Это можно сделать раз, два, три… Но в какой-то момент на ноге не останется живого места. Люди же не дураки, они увидят, что я малодушничаю, выгораживаю и прикрываю, и перестанут доверять. А доверие — это всё же главный актив, который я заработал за годы в журналистике.