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Московский ЦСКА подписал контракт с российским 20-летним баскетболистом Самсоном Руженцевым

Неожиданный новичок ЦСКА. В 15 он уезжал от армейцев в США, а сейчас отказался от НБА
Арина Ершова
ЦСКА подписал 20-летнего Самсона Руженцева
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20-летний талант Самсон Руженцев заключил контракт по схеме «2+2».

У московского ЦСКА – первое пополнение в это межсезонье. И оно, скажем прямо, удивило. К клубу присоединился 20-летний Самсон Руженцев – талантливый российский форвард, предыдущий сезон отыгравший в сербской «Меге».

Но Сербией его международный опыт не ограничивается. Руженцев на уровне школьной и студенческой лиг успел поиграть в США, а уже этим летом собирается на драфт НБА! Рассказываем, как так получилось.

Самсон Руженцев в составе юниорской сборной России

Самсон Руженцев в составе юниорской сборной России

Фото: Из личного архива Руженцева

Руженцев начал играть в баскетбол, когда ему было примерно 10 лет. В школе рано вымахавшего Самсона (сейчас его рост – 201 см) заметил тренер из местной баскетбольной команды и пригласил на тренировку. Отец Самсона, Павел Руженцев, когда-то бывший вице-чемпионом России по баскетболу, решил, что и сыну стоит попробовать себя. На тот момент Самсон профессионально занимался парусным спортом, но, как только попробовал постучать мячом перед кольцом, сразу влюбился.

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Так парень начал играть на школьном уровне, а позже, сменив несколько команд, оказался в ДЮБЛ московского ЦСКА. Руженцев уже тогда мог остаться в структуре армейцев, но в клубе затянули с подписанием контракта, и родители решили попробовать отправить молодого таланта за границу. В Европу ехать не хотелось, ведь в том же ЦСКА, по сути, можно было тренироваться на том же уровне. Поэтому выбор семьи Руженцевых пал на США.

Родители Самсона обратились за помощью в поиске команды в спортивное агентство. Там небольшой видеоролик с хайлайтами парня отправили в различные американские школы, и Руженцев заинтересовал три из них. Больше остальных ему приглянулась небольшая школа в городе Чаттануга, штат Теннесси – «Хэмилтон Хайтс». Недолго думая, Самсон собрался и в одиночку отправился в США. На момент отъезда ему было всего 15 лет!

Самсон Руженцев обожает броски сверху

Самсон Руженцев обожает броски сверху

Фото: Из личного архива Руженцева

Когда на руках у юного игрока уже были билеты в США, о нём вдруг вспомнил московский ЦСКА. Оттуда звонили, пытаясь заполучить Самсона. Но было слишком поздно – Руженцев хотел попробовать себя за океаном. Первый год, по словам самого юноши, у него ушёл на адаптацию. А после второго его позвали в юношескую сборную России. В составе национальной команды он выступил на чемпионате Европы, где россияне добрались до четвертьфинала и уступили будущим победителям – испанцам.

Но именно третий год в «Хэмилтон Хайтс» стал лучшим для Руженцева. Его команда вдруг провела крайне успешный сезон. И на игроков, а особенно на россиянина, бывшего на тот момент одним из лидеров команды, наконец-то обратили внимание. В итоге Самсон даже вошёл в топ-50 лучших игроков США на школьном уровне.

После этого Руженцев начал получать предложения из студенческой лиги. Его пригласили аж 12 университетов, и это только официально. Некоторые ну очень хотели Самсона – например, «Стэнфорд Кардинал» и «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс». Но особенно отличились представители Университета Флориды, которые на частном самолёте летали в Чаттанугу, чтобы убедить россиянина присоединиться к их баскетбольной команде.

По словам самого Самсона, команда из Флориды впечатлила его серьёзностью подхода. Она как будто была больше нацелена на баскетбол, чем другие. К тому же там Руженцеву обещали место в стартовом составе. Поэтому игрок присоединился именно к «Гэйторс». Правда, получилось всё не совсем так, как планировалось. Дело происходило после сезона, прерванного пандемией коронавируса. Поэтому игроки, которые должны были покинуть «Флориду» и отправиться НБА, вдруг решили остаться. Помимо этого, руководство команды ещё и набрало новичков, и места в стартовой пятёрке для Руженцева просто не было. Поэтому в среднем он проводил на площадке всего по 7,5 минуты.

Однако на перспективного россиянина уже начали обращать внимание агенты из Европы, в том числе именитый Мишко Разнатович. Специалист подобрал для Руженцева, пожалуй, один из лучших вариантов для продолжения карьеры – сербскую «Мегу». Там знают, как готовить талантливую молодёжь к переезду в большие лиги. И по окончании своего первого и единственного сезона в NCAA Самсон отправился в Белград. Игроком, кстати, интересовались сразу четыре российские команды — как из Единой лиги, так и из первого дивизиона. Но «Мега» на их фоне выглядела более многообещающе.

Самсон провёл прошлый сезон в сербской «Меге»

Самсон провёл прошлый сезон в сербской «Меге»

Фото: bcmegabasket.net

В Адриатической лиге Самсон провёл 21 матч, в среднем набирая 6,8 очка (при 40% с игры и 50% из-за дуги) и делая 3 подбора за 16 минут игрового времени. А в чемпионате Сербии Руженцев стал лучшим бомбардиром команды. В девяти матчах он в среднем набирал 14,6 очка и делал 6,8 подбора, что также является лучшим результатом среди игроков «Меги».

Благодаря выступлению за «Мегу» в этом году Руженцев автоматически попал на драфт НБА. Всё по правилам: он провёл один сезон в NCAA, а потом подписал контракт с профессиональной командой за пределами США. Самсон должен был отправиться на воркауты и драфт-комбайны для проспектов, но пожертвовал ими ради участия в решающих матчах чемпионата Сербии. Во втором матче полуфинальной серии с «Црвеной Звездой» россиянин, кстати, набрал 23 очка и помог своей команде одержать сенсационную победу. Правда, в третьей встрече «Мега» всё же уступила, и в финал турнира вышла «Звезда». Уже завтра они проведут первый финальный матч с ФМП.

И теперь «Мега» остаётся позади – Руженцев присоединяется к московскому ЦСКА. Сообщается, что его соглашение с красно-синими рассчитано на два года и также включает опцию продления ещё на два сезона. В нынешней ситуации это отличное усиление. Собственно, двухлетний контракт с опцией продления как раз говорит о том, что в НБА в ближайшее время Руженцев не собирается.

Молодой российский игрок, талантливый, да ещё и успевший поиграть в США. Пока неизвестно, кто станет тренером армейского клуба в предстоящем сезоне. Но у Самсона есть все данные, чтобы получать достойное игровое время в московском клубе и играть рядом с сильнейшими игроками страны. Будем надеяться, что после перехода в ЦСКА его карьера пойдёт только в гору. И пожелаем молодому таланту удачи на предстоящем драфте НБА!

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