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История легендарного игрока Чарльза Баркли, который стал ещё одним в списке звёзд НБА, не побеждавшим Майкла Джордана

Баркли набирал 9 кг за два дня, дрался с фанатами и О'Нилом. Но не смог победить Джордана
Арина Ершова
История легендарного игрока НБА Чарльза Баркли
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Зато Сэр Чарльз по сей день является любимцем публики.

В 90-е Чарльз Баркли вписал своё имя в историю НБА. Он был одним из самых ярких игроков своей эпохи, причём не только на площадке, но и за её пределами. Вспыльчивого, прямолинейного, но такого невероятно талантливого спортсмена никогда бы не оставили без внимания. Правда, в профессиональном плане Сэр Чарльз мог достичь куда большего, если бы ни одно «но»… Майкл Джордан.

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Становление суперзвезды началось в университете Оберна. Юный Чак был ниже среднестатистического центрового и уже тогда испытывал сложности с лишним весом, но всё равно оставался одним из самых эффектных игроков своей студенческой лиги. Подборы, данки, блок-шоты, дриблинг – всё это стало визитной карточкой Баркли ещё в университетские годы. В Оберне он провёл три года, после чего решил выставить свою кандидатуру на драфт-1984.

Чарльз Баркли

Чарльз Баркли

Фото: Focus on Sport/Getty Images

Там под пятым номером его выбрала «Филадельфия». Тогда за «Сиксерс» ещё играли легендарные Мозес Мэлоун, Джулиус Ирвинг и Морис Чикс. Но, даже несмотря на это, «Фила» была далеко не приоритетным направлением для Баркли. Но почему?

За месяц до драфта представители команды связались с Чаком и поставили перед ним условие – сбросить 7 кг. Игрок согнал даже больше чем требовалось, но незадолго до церемонии узнал от своего агента, что за дебютный сезон в составе команды сможет заработать всего $ 75 тыс. Тогда в голову Чарльзу пришла идея: если он не выполнит требования «Сиксерс», то они не отдадут за него пик и он сможет получить более привлекательный контракт в другом месте. Благодаря фастфуду буквально за два дня он набрал аж 9 кг и со спокойной душой отправился на драфт.

«Когда мы прилетели в Филадельфию, я весил 137 кг. Я думал: «Слава богу, «Сиксерс» меня не выберут». Но когда комиссар Дэвид Стерн сказал: «Филадельфия Сиксерс» выбирает Чарльза Баркли», я подумал: «О, чёрт».

И вот я выхожу в этом ужасном бордовом костюме. Все остальные счастливы, а Чарльз недоволен. Но всё получилось замечательно. Самым важным человеком в моей баскетбольной карьере был Мозес Мэлоун. Он заставил меня похудеть до 113 кг, а остальное уже история», – вспоминает Баркли.

Чарльз Баркли

Чарльз Баркли

Фото: Sporting News/Getty Images

Чарльз и правда вошёл в историю. За 16 лет в НБА он 11 раз сыграл на Матче всех звёзд, 11 раз попадал в символические сборные, а в 1993 году стал самым ценным игроком регулярного сезона. Будучи эффективным на обоих концах площадки, он славился своей контактной и агрессивной игрой, которая в своё время позволила Баркли стать лучшим в лиге по подборам. В итоге он стал четвёртым игроком в истории НБА, который сумел набрать более 20 000 очков, 10 000 подборов и 4000 передач за карьеру. В 2006 году он вошёл в баскетбольный Зал славы.

Но ему, как и многим другим легендарным баскетболистам, просто не повезло играть в одно время с Майклом Джорданом. Его Воздушество оставил без перстня не только Чака, но и Патрика Юинга, Карла Мэлоуна, Джона Стоктона… Хотя самого Баркли это особо не беспокоит. В «Последнем танце» он вспомнил, как его «Филадельфия» потерпела поражение от «Буллз» в финале в 1993-м. «Санз», имевшие тогда преимущество домашней площадки, проиграли три домашних матча и в итоге уступили в серии со счётом 2-4. А Джордан, выдавший сумасшедшую статистику, получил награду MVP Финальной серии.

Чарльз Баркли

Чарльз Баркли

Фото: Sporting News/Getty Images

Но Чарльз принимает это поражение с достоинством:

«Во втором матче я играл настолько хорошо, насколько мог, но Майкл просто переиграл меня. Это был, наверное, первый раз в моей жизни, когда я почувствовал, что в мире есть баскетболист, который лучше меня. Мне не стыдно проигрывать Майклу. Проигрывать ему – это не стыдно».

После этого Эм Джей завоевал ещё три чемпионских титула, а вот Баркли больше ни разу не сыграл в финале НБА. В прошлом Майкл любил подшучивать над Чаком, который так и остался без перстня. Они были хорошими друзьями, однако их общение окончательно прекратилось в 2012-м. Тогда Баркли уже работал аналитиком на телевидении и в эфире раскритиковал Джордана за неудачи на посту владельца «Шарлотт». Комментарии задели Его Воздушество до такой степени, что он попросту оборвал все контакты с Чарльзом. И воссоединение не представляется возможным – так считает и сам Баркли, потому что они оба «слишком упрямы».

Но ещё до того, как он стал аналитиком на телевидении, Чарльз славился своими противоречивыми высказываниями и поступками. В 1991-м он плюнул в болельщика, выкрикивавшего в его адрес расистские оскорбления, но случайно попал в 10-летнюю девочку. В том же году он был арестован за драку после первого матча финала Восточной конференции – тогда он сломал нос болельщику «Милуоки». А в 1997-м Чак выкинул из окна бара некого провокатора, дважды бросившего в него стаканчик со льдом. При этом сам Баркли признаётся, что за столкновения с болельщиками он был арестован не один, не два, а аж восемь раз.

«Меня восемь раз арестовывали за то, что я бил фанатов. И все восемь раз они это заслужили», – сказал он.

Чарльз Баркли

Чарльз Баркли

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Но подраться Баркли любил не только за пределами площадки. В его карьере было две известных стычки: с Билом Лэймбиром в 1990-м и с Шакилом О’Нилом в 1999-м. В первом случае он вступился за одноклубника Рика Махорна, которому Лэймбир зарядил мячом в лицо. А во втором случае аналогичный приём использовал сам Баркли, намеренно бросив мяч в голову Шаку. Но Лэймбира Чак всегда недолюбливал, а вот с О’Нилом они были хорошими друзьями. Отношения тот инцидент не испортил – дружбу спасли совместный ужин и партия в гольф. Теперь они работают вместе на шоу Inside the NBA и остаются лучшими друзьями, несмотря на жаркие дебаты в эфире.

Болельщики до сих пор обожают Баркли. И если бы его игровая карьера пришлась на пору интернета и социальных сетей, он гарантированно был бы одним из самых популярных баскетболистов в мире. Но в своё время он так и остался в тени Майкла Джордана. А жаль!

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Заглавное фото: Doug Pensinger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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