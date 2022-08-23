Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Лос-Анджелес Лейкерс» выводит из обращения номер 16, под которым играл испанский центровой Пау Газоль

«Лейкерс» выводят номер Газоля. Пророчество Коби полностью сбылось
Арина Ершова
«Лейкерс» выводят номер Газоля
Комментарии
Теперь Пау Газоль стоит в одном ряду с Чемберленом, Шаком, Каримом и Мэджиком.

В «Лос-Анджелес Лейкерс» решили отдать дань уважения Пау Газолю. Номер 16, под которым в команде выступал испанский баскетболист, будет выведен из обращения 7 марта следующего года – в день матча с «Мемфисом», где Пау начинал свою карьеру в НБА. Он будет стоять в одном ряду с Мэджиком Джонсоном, Уилтом Чемберленом, Каримом Абдул-Джаббаром и другими легендами клуба. Но настолько ли фигура Газоля важна для «Лейкерс»?

«И тогда Лоренцен Райт ответил: «Я здесь, если что, обращайся» «И тогда Лоренцен Райт ответил: «Я здесь, если что, обращайся»
В бой идут старики. Ветераны нового сезона НБА В бой идут старики. Ветераны нового сезона НБА

В «Лос-Анджелесе» Пау провёл шесть с половиной лет после того, как присоединился к команде в середине сезона-2007/2008. В обмен на испанца «Мемфису» отдали Кваме Брауна, Джавариса Криттентона, Аарона Макки, права на Марка Газоля (младшего брата Пау) и два пика первого раунда. Тогда Пау должен был заменить Эндрю Байнума, выбывшего незадолго до трейда из-за тяжёлой травмы колена. Но в итоге с Газолем всё получилось даже лучше, чем со здоровым Байнумом.

На тот момент безоговорочным лидером «Лос-Анджелеса» был Коби Брайант, всерьёз настроенный выиграть свой первый титул без Шакила О’Нила, а второй атакующей опцией неизменно оставался Ламар Одом. Газоль с его плеймейкерскими способностями быстро вписался в коллектив, и в первом же сезоне его присутствие в передней линии дало свои плоды. Тогда «Лейкерс» вышли в финал НБА, но проиграли «Селтикс» со счётом 2-4. После финальной серии Газоль подвергся серьёзной критике – он был слишком «мягким» и неконтактным по сравнению с Кевином Гарнеттом, против которого ему пришлось обороняться. Но замотивированный испанец быстро избавился от этого ярлыка, выдав два подряд феноменальных сезона, ставших для «Лейкерс» чемпионскими.

Пау Газоль

Пау Газоль

Фото: Harry How/Getty Images

В 2009 и 2010 годах испанец не пропустил ни одного матча плей-офф из 46 возможных, в среднем набирая дабл-дабл за 40 минут игрового времени. Его вклад в те два чемпионства «Лейкерс» невозможно переоценить. И даже Коби Брайант предвидел, что однажды в команде отдадут Газолю должное:

«Когда Пау завершит карьеру, его номер выведут из обращения вместе с моим. Реальность такова, что я не выиграл бы эти титулы без Пау. У Лос-Анджелеса не было бы этих двух чемпионств без Пау Газоля. Мы это знаем. Все это знают».

В составе «Лейкерс» Газоль не только дважды становился чемпионом НБА, но и принял участие в трёх Матчах всех звёзд и трижды включался в символические сборные лиги. Пау также стал девятым лучшим игроком в истории команды по количеству подборов, блок-шотов и проценту реализации с игры, и 10-м – по количеству трипл-даблов. В среднем он набирал 17,7 очка, 9,9 подбора, 3,5 ассиста и 1,4 блок-шота за матч при реализации в 52,2% с игры.

Коби Брайант и Пау Газоль

Коби Брайант и Пау Газоль

Фото: Jeff Gross/Getty Images

И даже несмотря на бесконечные слухи об обмене, которые порой приходилось опровергать самому Брайанту, несостоявшийся трейд на Криса Пола, разногласия с тренером Марком Д’Антони, травмы и прочие неприятности, свалившиеся на плечи Газоля в заключительные годы в команде, на площадке он всегда выкладывался по полной. Он полюбился болельщикам и заработал хорошую репутацию, пускай и существует мнение, что в «Лейкерс» его всегда недооценивали.

Однако на «Лос-Анджелесе» достижения Газоля не ограничиваются. В «Мемфисе» он становился новичком года и обладателем огромного количества клубных рекордов, а в сборной завоевал 11 международных наград, включая два серебра Олимпиады. Уже после отъезда из «Лос-Анджелеса» он стал одним из четырёх игроков в истории НБА, кому удалось набрать 20 000 очков, 10 000 подборов, 3500 передач и 1500 блок-шотов за карьеру. Помимо него, этой отметки достигали только Карим Абдул-Джаббар, Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

Уже сейчас, по завершении карьеры, Газоля можно уверенно назвать претендентом на включение в баскетбольный Зал славы – он это заслужил. Но в истории «Лейкерс» были персонажи куда более именитые, чем Пау. И в этом вся проблема. Теперь, когда его номер будет выведен из обращения, испанец будет стоять в одном ряду с настоящими легендами. Только посмотрите на этот список:

Номера, выведенные из обращения в «Лейкерс»

Уилт Чемберлен – номер 13
Элджин Бэйлор – 22
Гейл Гудрич – 25
Мэджик Джонсон – 32
Карим Абдул-Джаббар – 33
Шакил О'Нил – 34
Джеймс Уорти – 42
Джерри Уэст – 44
Джамаал Уилкс – 52
Коби Брайант – 8 и 24

Пау Газоль

Пау Газоль

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сделал ли Газоль для «Лейкерс» и всего баскетбола столько же, сколько Чемберлен, Абдул-Джаббар или тот же Брайант? Безусловно, нет. Но «Лос-Анджелес» – команда с богатой историей. И если бы Газоль добился тех же успехов в клубе менее титулованном, вопросов к выведению его номера из обращения не возникло бы в принципе. Такое мнение высказал и известный обозреватель Макс Келлерман:

«Проблема «Лейкерс» в том, что можно собрать две горы Рашмор и всё равно говорить: «Блин, мы оставляем столько людей в стороне». У Пау нет оснований быть на горе Рашмор в «Лейкерс», но в другой команде он мог бы быть. Про него говорят: «Он не Карим, не Мэджик, не Коби, не Шак, не Уилт Чемберлен, не Джерри Уэст». Но в большинстве команд Пау был бы в четвёрке лучших».

Но история историей, а отблагодарить Газоля всё-таки решили. Да и болельщики «Лейкерс» с этим решением фронт-офиса спорить не стали. В социальных сетях можно найти множество сообщений со словами поддержки и благодарности в адрес Газоля.

«Никогда не забуду тот день, когда мы обменяли его. Абсолютно заслуженно. Пау – легенда «Лейкерс»! Мгновенная «химия» между ним и Коби была нереальной».

«Любой болельщик в возрасте 25-35 лет, как и я, вероятно, включает его в тройку любимых «озёрников». Обожаю Пау».

«Я ненавидел Пау после поражения в финале 2008-го. Я определённо был одним из тех, кто называл его тряпкой. Но он вернулся в следующем сезоне и заткнул меня. Я люблю этого парня. Отличный игрок и ещё лучший человек».

В общем, 16-й номер в «Лейкерс» заслуженно оставят за Газолем, не оглядываясь на величие тех, кто ранее был удостоен такой чести. Пау внёс неоспоримый вклад в два чемпионства команды, и в своё время, кажется, так и не получил должного признания. Но уже в следующем году, спустя девять лет после ухода из «Лос-Анджелеса», он официально впишет своё имя в историю клуба – по заветам Коби. И на радость болельщикам.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022