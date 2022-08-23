«Лейкерс» выводят номер Газоля. Пророчество Коби полностью сбылось

В «Лос-Анджелес Лейкерс» решили отдать дань уважения Пау Газолю. Номер 16, под которым в команде выступал испанский баскетболист, будет выведен из обращения 7 марта следующего года – в день матча с «Мемфисом», где Пау начинал свою карьеру в НБА. Он будет стоять в одном ряду с Мэджиком Джонсоном, Уилтом Чемберленом, Каримом Абдул-Джаббаром и другими легендами клуба. Но настолько ли фигура Газоля важна для «Лейкерс»?

В «Лос-Анджелесе» Пау провёл шесть с половиной лет после того, как присоединился к команде в середине сезона-2007/2008. В обмен на испанца «Мемфису» отдали Кваме Брауна, Джавариса Криттентона, Аарона Макки, права на Марка Газоля (младшего брата Пау) и два пика первого раунда. Тогда Пау должен был заменить Эндрю Байнума, выбывшего незадолго до трейда из-за тяжёлой травмы колена. Но в итоге с Газолем всё получилось даже лучше, чем со здоровым Байнумом.

На тот момент безоговорочным лидером «Лос-Анджелеса» был Коби Брайант, всерьёз настроенный выиграть свой первый титул без Шакила О’Нила, а второй атакующей опцией неизменно оставался Ламар Одом. Газоль с его плеймейкерскими способностями быстро вписался в коллектив, и в первом же сезоне его присутствие в передней линии дало свои плоды. Тогда «Лейкерс» вышли в финал НБА, но проиграли «Селтикс» со счётом 2-4. После финальной серии Газоль подвергся серьёзной критике – он был слишком «мягким» и неконтактным по сравнению с Кевином Гарнеттом, против которого ему пришлось обороняться. Но замотивированный испанец быстро избавился от этого ярлыка, выдав два подряд феноменальных сезона, ставших для «Лейкерс» чемпионскими.

Пау Газоль Фото: Harry How/Getty Images

В 2009 и 2010 годах испанец не пропустил ни одного матча плей-офф из 46 возможных, в среднем набирая дабл-дабл за 40 минут игрового времени. Его вклад в те два чемпионства «Лейкерс» невозможно переоценить. И даже Коби Брайант предвидел, что однажды в команде отдадут Газолю должное:



«Когда Пау завершит карьеру, его номер выведут из обращения вместе с моим. Реальность такова, что я не выиграл бы эти титулы без Пау. У Лос-Анджелеса не было бы этих двух чемпионств без Пау Газоля. Мы это знаем. Все это знают».

В составе «Лейкерс» Газоль не только дважды становился чемпионом НБА, но и принял участие в трёх Матчах всех звёзд и трижды включался в символические сборные лиги. Пау также стал девятым лучшим игроком в истории команды по количеству подборов, блок-шотов и проценту реализации с игры, и 10-м – по количеству трипл-даблов. В среднем он набирал 17,7 очка, 9,9 подбора, 3,5 ассиста и 1,4 блок-шота за матч при реализации в 52,2% с игры.

Коби Брайант и Пау Газоль Фото: Jeff Gross/Getty Images

И даже несмотря на бесконечные слухи об обмене, которые порой приходилось опровергать самому Брайанту, несостоявшийся трейд на Криса Пола, разногласия с тренером Марком Д’Антони, травмы и прочие неприятности, свалившиеся на плечи Газоля в заключительные годы в команде, на площадке он всегда выкладывался по полной. Он полюбился болельщикам и заработал хорошую репутацию, пускай и существует мнение, что в «Лейкерс» его всегда недооценивали.



Однако на «Лос-Анджелесе» достижения Газоля не ограничиваются. В «Мемфисе» он становился новичком года и обладателем огромного количества клубных рекордов, а в сборной завоевал 11 международных наград, включая два серебра Олимпиады. Уже после отъезда из «Лос-Анджелеса» он стал одним из четырёх игроков в истории НБА, кому удалось набрать 20 000 очков, 10 000 подборов, 3500 передач и 1500 блок-шотов за карьеру. Помимо него, этой отметки достигали только Карим Абдул-Джаббар, Кевин Гарнетт и Тим Данкан.



Уже сейчас, по завершении карьеры, Газоля можно уверенно назвать претендентом на включение в баскетбольный Зал славы – он это заслужил. Но в истории «Лейкерс» были персонажи куда более именитые, чем Пау. И в этом вся проблема. Теперь, когда его номер будет выведен из обращения, испанец будет стоять в одном ряду с настоящими легендами. Только посмотрите на этот список:



Номера, выведенные из обращения в «Лейкерс»



Уилт Чемберлен – номер 13

Элджин Бэйлор – 22

Гейл Гудрич – 25

Мэджик Джонсон – 32

Карим Абдул-Джаббар – 33

Шакил О'Нил – 34

Джеймс Уорти – 42

Джерри Уэст – 44

Джамаал Уилкс – 52

Коби Брайант – 8 и 24

Пау Газоль Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сделал ли Газоль для «Лейкерс» и всего баскетбола столько же, сколько Чемберлен, Абдул-Джаббар или тот же Брайант? Безусловно, нет. Но «Лос-Анджелес» – команда с богатой историей. И если бы Газоль добился тех же успехов в клубе менее титулованном, вопросов к выведению его номера из обращения не возникло бы в принципе. Такое мнение высказал и известный обозреватель Макс Келлерман:



«Проблема «Лейкерс» в том, что можно собрать две горы Рашмор и всё равно говорить: «Блин, мы оставляем столько людей в стороне». У Пау нет оснований быть на горе Рашмор в «Лейкерс», но в другой команде он мог бы быть. Про него говорят: «Он не Карим, не Мэджик, не Коби, не Шак, не Уилт Чемберлен, не Джерри Уэст». Но в большинстве команд Пау был бы в четвёрке лучших».



Но история историей, а отблагодарить Газоля всё-таки решили. Да и болельщики «Лейкерс» с этим решением фронт-офиса спорить не стали. В социальных сетях можно найти множество сообщений со словами поддержки и благодарности в адрес Газоля.

«Никогда не забуду тот день, когда мы обменяли его. Абсолютно заслуженно. Пау – легенда «Лейкерс»! Мгновенная «химия» между ним и Коби была нереальной».



«Любой болельщик в возрасте 25-35 лет, как и я, вероятно, включает его в тройку любимых «озёрников». Обожаю Пау».



«Я ненавидел Пау после поражения в финале 2008-го. Я определённо был одним из тех, кто называл его тряпкой. Но он вернулся в следующем сезоне и заткнул меня. Я люблю этого парня. Отличный игрок и ещё лучший человек».



В общем, 16-й номер в «Лейкерс» заслуженно оставят за Газолем, не оглядываясь на величие тех, кто ранее был удостоен такой чести. Пау внёс неоспоримый вклад в два чемпионства команды, и в своё время, кажется, так и не получил должного признания. Но уже в следующем году, спустя девять лет после ухода из «Лос-Анджелеса», он официально впишет своё имя в историю клуба – по заветам Коби. И на радость болельщикам.