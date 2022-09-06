Греция Итудиса нанесла Украине первое поражение! У Янниса — 41 очко и сразу три рекорда

Групповой этап Евробаскета-2022 продолжается. Сегодня, 6 сентября, в матче 4-го тура встретились лидеры группы C – Греция и Украина. Обе команды не потерпели ни одного поражения в трёх матчах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Но в этом матче коллективам предстояло выяснить, кто же на самом деле является главным фаворитом в их шестёрке.

До начала сегодняшнего матча Украина и Греция занимали первое и второе место в группе C соответственно. При этом подопечные Димитриса Итудиса уступали сопернику только по разнице набранных очков. В предыдущем туре украинцы обыграли сборную Италии (84:73), а Греция победила Великобританию (93:77).



Матч с британцами пропустил Яннис Адетокунбо, суперзвезда греческой сборной и Евробаскета в целом. Игрок испытывал дискомфорт в колене, из-за чего в команде решили предоставить ему день отдыха. Однако к матчу с Украиной Яннис восстановился и вышел на площадку в стартовой пятёрке вместе с братом Таннасисом, Ником Калатесом, Тайлером Дорси и Костасом Папаниколау. С первых минут им противостояли Богдан Близнюк, Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Артём Пустовой и Виталий Зотов.



Встреча состоялась в Италии, на стадионе «Олимпия» из Милана. Играли команды при полупустых трибунах, несмотря на то что Янниса и сборную Греции на турнире поддерживают весьма активно. Зато на арене Адетокунбо поддерживала целая делегация «Милуоки» – одноклубник Крис Миддлтон, владелец клуба Марк Ласри, вице-президент Алекс Ласри и генеральный менеджер Джон Хорст.



На то, чтобы открыть счёт в матче, Яннису понадобилось выигранное вбрасывание и 10 секунд игрового времени. А вот сборной Украины потребовалось почти три минуты, чтобы набрать свои первые очки. В ответ на рывок 7:0 от греков лэй-ап реализовал Святослав Михайлюк. Но, несмотря на уверенный старт соперника, к концу отрезка украинцам удалось сократить отставание. Игроки Айнарса Багатскиса не реализовали ни одного трёхочкового при шести попытках, зато забросили четыре из четырёх с линии и допускали меньше потерь. Греки же выглядели куда менее уверенно, особенно в отсутствие Янниса, в первой четверти набравшего 9+4+1. Так, по итогам первых 10 минут счёт на табло был 23:20.

Евробаскет-2022. Греция – Украина Фото: Getty Images

На старте второй четверти украинцы набрали пять безответных очков и впервые в матче повели в счёте. Грекам быстро удалось сравнять, но в первой половине отрезка небольшое преимущество было на стороне то одной, то другой команды. Украинцы всеми силами пытались остановить Янниса и то и дело нарушали правила. В первых двух эпизодах судьи не разглядели неспортивного фола, зато наказали техническим Димитриса Итудиса, который крайне эмоционально отреагировал на их решение. А вот в третьем случае Алексей Лень всё-таки получил свой неспортивный. Но, несмотря на то что Адетокунбо реализовал пять из шести штрафных бросков, сборная Греции всё равно оставалась позади. В составе Украины можно было отметить Иссуфа Санона и Святослава Михайлюка, набравших по 13 и 11 очков за первую половину. Яннис же записал на свой счёт 18 очков и шесть подборов за 15 минут. На большой перерыв команды уходили со счётом 39:46.

В начале третьей десятиминутки греки вернулись в игру, но только благодаря усилиям Янниса Адетокунбо. За четыре с половиной минуты он в одиночку набрал девять очков подряд и наконец вывел свою команду вперёд. Уже на седьмой минуте 34-й номер преодолел отметку в 30 набранных очков за матч, а затем отправился на скамейку. Но даже без него Тайлер Дорси, Костас Папаниколау и Ник Калатес продолжили атаковать кольцо соперника. А вот украинцы испытывали проблемы как в нападении, так и в обороне, и к концу отрезка преимущество сборной Греции достигло двузначной отметки. Третью четверть подопечные Димитриса Итудиса выиграли с разгромным счётом 32:11 (один Яннис настрелял 15) и перед заключительной десятиминуткой вели «+14» – 71:57.

Евробаскет-2022. Греция — Украина Фото: Getty Images

За три минуты грекам удалось увеличить отрыв до «+20». Украинцы хоть и бросали неплохие трёшки, но в обороне не могли сделать буквально ничего. Яннис ненадолго покинул площадку, чтобы перебинтовать повреждённый палец, но тут же вернулся, дабы установить персональный рекорд по результативности в сборной – 41 очко. В XXI веке 40 и более очков на Евробаскете набирали только Дирк Новицки (43 очка, 2001) и Пау Газоль (40, 2015). Украинцы в четвёртой четверти набрали в два раза больше, чем в третьей, но всё равно проиграли с разницей в 20 очков – 79:99.

Лучшим игроком матча предсказуемо стал Яннис Адетокунбо – 41 очко, девять подборов и две передачи. Это, кстати, рекорд по результативности на Евробаскете-2022! В составе сборной Украины по 16 очков набрали Михайлюк и Санон, 10 очков и восемь подборов сделал Алексей Лень.



В следующем туре Украина встретится со сборной Хорватии, а Греция сыграет с Эстонией. Обе встречи состоятся в заключительный день группового этапа, 8 сентября.