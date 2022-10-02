Магия Эртеля не сработала! УНИКС огорчил «Зенит» в первом матче сезона

Сколько же событий прошло с тех пор, когда «Зенит» в Москве смог отобрать у ЦСКА звание чемпиона Единой лиги ВТБ. В сильнейшем турнире России появились две новые российские команды, вернулись стразу три российских тренера, а вместе с ними, кажется, родилась и интрига. Не только в борьбе за чемпионство, но и в середине турнирной таблицы.

Стартовый матч сезона всегда должен быть с яркой вывеской. «Зенит» — УНИКС? Отлично! Петербургский клуб не только действующий чемпион, но ещё и совсем недавно подкрепил свои претензии на защиту титула в столице, где броском на последней секунде забрал у ЦСКА Суперкубок.

Перед встречей с УНИКСом в Питере снова заставили говорить о себе. В город на Неве приехал Томас Эртель. Звёздный защитник сборной Франции ещё недавно вроде бы помогал национальной сборной на Евробаскете и завоевал с ней серебро. А теперь он взял 13-й номер и надел майку с надписью «Зенит», воссоединившись с бывшим партнёром по «Реалу» Трэем Томпкинсом.

Томас Эртель в матче с УНИКСом Фото: Единая лига ВТБ

Эртель, кстати, вышел в стартовой пятёрке, но совсем не это было главным удивлением. Главный тренер сине-бело-голубых Хави Паскуаль с первых минут доверился Игорю Вольхину. Российский форвард в прошлом сезоне лишь дважды начинал матч и тогда провёл далеко не самые яркие игры.

Но это точно было не про матч с УНИКСом!



Вольхин начал матч с четырёх (!) трёхочковых, удивив, кажется, не только соперника, но и своего коуча. Испанский тренер не выглядел радостным. Всё дело в том, что атака соперника постоянно находила слабые места и набирала очки. Преимущество чемпионов после 10 минут игры было минимальным — 23:22.

Игорь Вольхин Фото: Единая лига ВТБ

Паскуаль сразу начал доверять Эртелю. Именно француз станет тем дирижёром оркестра под названием «Зенит», которым был пару сезонов назад Кевин Пангос. В какие-то моменты даже приходилось протирать глаза, чтобы присмотреться и отогнать сомнения в том, что это точно не канадец отдаёт передачу на партнёра по команде.



Во второй четверти УНИКС, сменивший почти весь состав в летнее межсезонье, начал действовать с позиции силы. Новый разыгрывающий «зелёных» Ненад Димитриевич настырно лез под кольцо и забивал тяжёлые мячи с сопротивлением, а хорошо знакомый петербургской публике Джален Рейнольдс наконец вспомнил короткую дорогу до колец на «Сибур Арене».

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Уже после большого перерыва случился невероятный рывок гостей. Два трёхочковых подряд от вовремя «проснувшегося» Энтони Брауна и 14:0 за половину четверти. Паскуаль на продолжительное время как будто потерял нити игры, а его коллега Велимир Перасович гнал парней вперёд, стараясь решить все вопросы о победителе здесь и сейчас.

«Зенит» не сломался, вновь показав чемпионский характер. Кулагин исправно зарабатывал фолы, набрав все шесть своих очков с линии. Тем же способом воспользовался и Томас Уимбуш. Автор победного броска в кольцо ЦСКА на Суперкубке забил 11 из 12 штрафных, набрав таким образом 11 из 13 своих очков.

Активность «Зенита» привела матч в классическую концовку. Казалось, что шансов у отыгравшихся хозяев чуть больше. И даже Рейнольдс дал им возможность подобраться на расстояние одного броска за 28 секунд до конца четвёртой четверти. Бигмен УНИКСа зачем-то ударил по лицу Уимбуша во время борьбы на чужом щите, а арбитры после совещания «наградили» американца неспортивным.

Французский форвард УНИКСа Луи Лабери нарушил правила на Калебе Хомсли в «бонусной» атаке после неспортивного фола. Защитник «Зенита» имел шанс сравнять счёт, но промахнулся в первой попытке. Промах настолько выбил его из колеи, что в порыве быстро нарушить правила и получить тактический фол на Ненаде Димитриевиче переусердствовал и схлопотал неспортивный. Димитриевич своими штрафными поставил точку в матче, огорчив болельщиков «Зенита». Итоговый счёт — 82:79 в пользу казанцев.

УНИКС одерживает первую победу в сезоне без травмированного лидера Дэрила Мэйкона, делая серьёзную заявку на борьбу за чемпионский кубок имени Сергея Белова. «Зенит» же пока ждёт возвращения из лазарета Сергея Карасёва и надеется на магию Томаса Эртеля.