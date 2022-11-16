Триллер в Лиге ВТБ! «Зенит» едва не уступил «Локо», выдав камбэк 30:5 в третьей четверти

На стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды устроили на площадке настоящее сумасшествие, дважды перевернув ход встречи во второй половине! Однако победа в крайне напряжённой концовке всё же осталась за действующими чемпионами.

Накануне матча команда Хавьера Паскуаля занимала третье место в турнирной таблице с шестью победами и двумя поражениями. В предыдущем туре коллектив одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» со счётом 76:66.



«Локомотив» же провёл на одну встречу больше и располагался на пятой строчке с балансом 5-4. На прошлой неделе краснодарцы на выезде обыграли «Енисей» (71:69), одержав свою третью победу кряду.



Это первая встреча «Зенита» и «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата – 2022/2023, однако в конце сентября они встречались в матче Суперкубка. Тогда железнодорожникам удалось одержать победу с минимальным преимуществом – 74:73.



«В голове ты всегда держишь, кому ты проиграл, и, так как мы проиграли «Локо» в рамках Суперкубка, нам необходимо побеждать, чтобы психологически себя лучше чувствовать.

Как и всегда, будем играть на победу. У нас было достаточно времени на подготовку, сейчас главное — восстановиться после длительной поездки. Но все готовы», – сказал защитник «Зенита» Виталий Фридзон.



В стартовой пятёрке «Зенита» на матч вышли Калеб Хомсли, Игорь Вольхин, Томас Эртель, Ричард Соломон и Томас Уимбуш. Состав хозяев выглядел следующим образом: Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Даррал Уиллис.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит», 62:68 Фото: Фёдор Обмайкин, БК «Локомотив-Кубань»

Начало встречи осталось за подопечными Александра Секулича. «Зенит» допустил три потери, и в результате «Локомотив» повёл 10:2 спустя всего две минуты. Гости также испытывали проблемы с набором очков – много промахивались. При этом у обеих команд страдала реализация трёхочковых: 1/5 у «Зенита» и 0/5 – у «Локо». Однако вышедший на площадку в середине отрезка Кирилл Елатонцев помог своему коллективу довести преимущество до «+9», сделав счёт 14:5. Но попадания Дмитрия Кулагина и Томаса Эртеля принесли сине-бело-голубым пять очков, и четверть завершилась со счётом 14:10.

На старте второй десятиминутки ситуация для «Зенита» осложнилась – Трэй Томпкинс получил третий персональный фол и отправился на скамейку. «Локомотив» же продолжил качественно обороняться и в первой половине отрезка удерживал преимущество в пять-шесть очков. Однако ближе к концу четверти гости всё чаще отправлялись на штрафную линию, пользуясь перебором командных фолов у соперника. Так, за две минуты до сирены «Зенит» сократил отрыв до «+2», вынудив «Локо» взять тайм-аут. И после минутного перерыва краснодарцы быстро вернулись в игру. Захар Ведищев оформил двухочковое попадание, Уиллис сделал данк в проходе, а Бэрфорд добавил одно очко со штрафной. В итоге на большой перерыв команды уходили со счётом 29:25.



Третья четверть. Фол Бэрфорда в момент дальней атаки Сергея Карасёва подарил «Зениту» три штрафных. Форвард был точен на линии, а затем сделал важный перехват, позволивший Эртелю забросить трёхочковый и вывести свою команду вперёд. Вслед за этим дальнее попадание оформил и сам Карасёв – гости выдали рывок 9:0 за полторы минуты. К тому же «Зенит» оборонялся так, что у «Локомотива» ну никак не получалось забить с игры. Так, 9:0 превратились в 14:0, и гости повели «+10» к середине отрезка. Без нахватавшего фолов Мартюка было совсем тяжело. Свои первые очки в третьей четверти подопечные Секулича набрали спустя пять с лишним минут, и то со штрафной. У петербуржцев же «полетело» с дальней дистанции, и в результате они повели уже «+15», а потом и «+24». Под давлением ни Уиллис, ни Щербенёв не смогли забить даже со штрафной линии. Свою команду «спас» Владислав Емченко, забивший два штрафных, а затем Антон Квитковских добавил два очка с игры. Итог – 30:5 в третьей четверти, 55:34 в матче.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит», 62:68 Фото: Фёдор Обмайкин, БК «Локомотив-Кубань»

В заключительном отрезке ход встречи вновь перевернулся с ног на голову. Игроки «Зенита» упустили инициативу и перестали попадать с дальней, а «Локомотив» вернулся в игру, выдав рывок 19:5 и сократив отставание с «+24» до «+7». Паскуаль был вынужден взять два тайм-аута за полторы минуты, но и это не помогло его игрокам, продолжавшим мазать один бросок за другим. На седьмой минуте краснодарцев наградили тремя штрафными за фол на Бэрфорде, который попал три из трёх, сократив отставание до «+3». Он же и сравнял счёт – 61:61 после дальнего попадания Джейлена. За полторы минуты до финальной сирены «Зенит» вёл с преимуществом в одно очко – 62:61. Щербенёву удалось сравнять со штрафной линии, однако все три последующих владения гости завершили двухочковыми попаданиями. Итог – 68:62, потрясающая победа сине-бело-голубых.

Лучшим игроком встречи стал Джейлен Бэрфорд, на счету которого 22 очка, два подбора и две передачи. Самыми результативными в составе «Зенита» стали Томас Эртель и Томас Уимбуш, набравшие по 16 баллов. На счету Уимбуша также 10 подборов.



Таким образом, «Зенит» прервал трёхматчевую победную серию «Локомотива». В следующем туре железнодорожники отправятся на выезд в Минск, а санкт-петербуржцы дома встретятся с МБА. Эти игры состоятся 20 и 21 ноября соответственно.