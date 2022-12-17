«Я свободен, слава богу». Звезду «Нетс» не волнует потеря спонсоров и миллионов долларов

Начало сезона-2022/2023 для «Бруклин Нетс» было омрачено отсутствием второй звезды команды – защитника Кайри Ирвинга. Из строя он выбыл, как обычно, по нетривиальной причине. Клуб был вынужден отстранить игрока за скандальную публикацию в социальных сетях. Эта история вроде как подошла к логическому завершению: разыгрывающий вернулся на площадку и продолжает приносить пользу команде. Вот только за свой проступок Ирвинг ещё заплатит – в прямом смысле этого слова.

Кайри Ирвинг Фото: John Fisher/Getty Images

Всё началось в конце октября, когда Кайри опубликовал на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку». В США эту картину считают антисемитской, из-за чего поступок баскетболиста был воспринят крайне негативно. Ситуация была осложнена тем, что поначалу он отказался приносить извинения за публикацию, и в «Нетс» были вынуждены принять решение об отстранении игрока. Подробнее – в другом материале «Чемпионата».

Из-за дисквалификации Ирвинг пропустил восемь матчей, что, как признался сам разыгрывающий, значительно выбило его из игрового ритма. Хотя с момента возвращения он в среднем набирал по 24,1 очка, 4,1 результативной передачи и 4,5 подбора в 12 встречах, в которых его команда потерпела лишь три поражения. Но как бы полезен Ирвинг ни был, он всё ещё находится не в лучшем положении, в том числе с точки зрения финансов.

Главной денежной потерей, которую понёс Ирвинг, стало расторжение контракта с его долгосрочным спонсором – Nike. По подсчётам Forbes, в прошлом году Кайри заработал $ 17 млн на рекламных контрактах и прочих договорённостях. Из них $ 11 млн пришлось на соглашение с Nike – именно столько баскетболист ежегодно получал от компании.

В предыдущем сезоне именные кроссовки Кайри стали вторыми по популярности в НБА после линейки Майкла Джордана. Их носили 50 игроков лиги, 17 из которых выбрали для себя пару Nike Kyrie 7. Но недавно вся обувь из коллекции Ирвинга пропала с полок официальных магазинов, а онлайн продавалась за полцены. К тому же выпуск новой модели Kyrie 8, который был запланирован на 8 ноября, был попросту отменён.

Ирвинг должен был продлить контракт с Nike 1 октября 2023 года. При этом слухи о том, что сделка не будет переподписана, ходили ещё в мае этого года. Тогда ожидалось, что из-за популярности Кайри компания всё же будет распространять некоторые связанные с ним продукты, например, ретромодель кроссовок. Однако в свете последних событий производитель решил оборвать все связи с игроком.

Кайри Ирвинг Фото: Mike Stobe/Getty Images

Стоит отметить, что между Nike и Ирвингом и без того существовали разногласия. В июле 2021-го спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографию экземпляра Kyrie 8 и сопроводил её гневной подписью. Он назвал кроссовки «мусором» и заявил, что не имеет никакого отношения к разработке дизайна или маркетингу модели, да и вообще Nike собирается выпустить её в свет без одобрения самого игрока. Правда, спустя несколько дней Кайри признал, что погорячился, а совместная работа над Kyrie 8 идёт полным ходом.

Что интересно, с финансовой точки зрения вся ситуация с Ирвингом никак не повлияла на Nike. Акции компании выросли на 20% с тех пор, как он опубликовал злополучную ссылку. Неудивительно, что теперь «подобрать» непутёвого баскетболиста готовы другие большие бренды – adidas, Puma и New Balance. По слухам, с игроком также связывался независимый производитель SIA, однако окончательное решение пока не было принято.

И хотя Ирвинг продолжает играть в кроссовках от Nike, он нашёл оригинальный выход из ситуации. Когда защитник впервые вышел на площадку после отстранения, логотип компании на его кроссовках был заклеен чёрным скотчем, поверх которого красовалась надпись «Я свободен, слава богу». В последних матчах Кайри выходил на паркет в чёрных Nike Kyrie 3, попросту заклеив «свуш».

Есть и другая трата, свалившаяся на плечи Ирвинга в связи со скандалом. В «Нетс» ему выдвинули целых шесть требований к возвращению, одним из которых было пожертвование в размере $ 500 тыс. на борьбу с нетерпимостью. Изначально Антидиффамационная лига отказалась его принимать, так как на тот момент Кайри не принёс публичных извинений за публикацию, хотя и имел не одну подходящую возможность. Однако в итоге баскетболист все условия возвращения выполнил, что означает, что и полмиллиона долларов из его кармана были направлены на соответствующие нужды.

Это не первый раз, когда Ирвинг теряет деньги из-за собственного поведения вне площадки. В прошлом году Кайри отдал, по различным данным, $ 10–15 млн, положенных ему по контракту, за пропуск домашних матчей «Нетс». Тогда он отказался прививаться от коронавируса, из-за чего не мог посещать баскетбольную арену согласно ограничениям, действовавшим в Нью-Йорке. По этой же причине в «Бруклине» решили отозвать крупное предложение о продлении контракта на четыре года и $ 186 млн, которое руководство готовило для игрока.

Получается, в прошлом году Ирвинг потерял где-то $ 200 млн из-за ситуации, напрямую никак не связанной с баскетболом. В этом году он уже потерял $ 11,5 млн из-за антисемитского скандала, но это ещё не всё. Некоторые эксперты верят, что этот сезон может стать последним в карьере 30-летнего разыгрывающего. В «Бруклине» выдавать долгосрочный контракт человеку, который принёс команде столько неприятностей, вряд ли станут. А это значит, что Ирвинг рискует потерять десятки миллионов долларов. Его по сей день пытаются обменять, но безуспешно – среди других клубов НБА защитник совсем не востребован. Ведь его выступление пока никак не компенсирует сопутствующего вреда.

Кайри прошёл все «исправительные мероприятия» от «Нетс», публично принёс извинения, отбыл восьмиматчевую дисквалификацию, но непоправимый ущерб его и без того сомнительной репутации всё же был нанесён. И теперь от необдуманных поступков игрока пострадает не только «Бруклин», но и он сам. Как это отразится на его карьере, мы узнаем уже следующим летом, когда Ирвинг официально станет свободным агентом.