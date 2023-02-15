Жара в Казани! УНИКС нанёс ЦСКА второе поражение в сезоне, набрав рекордные 112 очков

В Казанском «Баскет-холле» состоялась центральная встреча недели в Единой лиге ВТБ. В матче второго этапа встречались лидеры турнира ­– УНИКС и московский ЦСКА. И хотя хозяевам удалось задавить оппонента в первой половине, после большого перерыва ход игры переменился. Исход противостояния решался в овертайме, по итогам которого казанцы всё же оказались сильнее. Вау!

В нынешнем сезоне УНИКС и ЦСКА встречались дважды. В первом матче армейцы доминировали всю вторую половину и одержали победу с двузначной разницей (92:79), а вот исход второго противостояния определила дополнительная пятиминутка (95:93 ОТ). На тот момент ещё никому не удавалось затащить непобедимых москвичей в овертайм. Но на сегодняшний день ЦСКА – уже не непобедимый!



Феноменальная беспроигрышная серия ЦСКА подошла к концу 6 февраля. После 24 подряд выигранных матчей армейцы на своей площадке уступили «Зениту» со счётом 86:90. Правда, за этим последовала разгромная и крайне уверенная победа над «Локомотивом-Кубань» – 98:66. Так, с балансом 25-1 красно-синие справедливо занимают первую строчку и в сводной турнирной таблице, и в таблице второго этапа Единой лиги.

УНИКС же по-прежнему остаётся на втором месте в чемпионате. На данный момент казанцы выиграли 22 матча из 25 возможных. В предыдущей встрече они без проблем обыграли другой столичный клуб – МБА – со счётом 94:63, зато неделей ранее даже с большей разницей уступили «Локо» – 70:103. Таким образом, была прервана их девятиматчевая победная серия. Помимо прочего, команда вылетела из Кубка страны, проиграв в серии «Нижнему Новгороду».



Но «спасти» УНИКС должно было возвращение Джалена Рейнольдса, который ещё не принимал участия в матчах второго этапа из-за небольшого повреждения. Накануне встречи с ЦСКА стало известно, что американец полностью восстановился после травмы и готов выйти на паркет.

УНИКС — ЦСКА (112:104) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Правда, решили. Велимир Перасович выпустил Ненада Димитриевича, второго лучшего скорера лиги Дэрила Мэйкона, Луи Лабери, Энтони Брауна и Винса Хантера. Выбор Эмила Райковича пал на Каспера Уэйра, Ивана Ухова, Деяна Давидоваца, лучшего подбирающего турнира Николу Милутинова и Алексея Шведа.



Начало первой четверти получилось достаточно равным. Хозяевам очки приносил Мэйкон, ЦСКА отвечал попаданиями Шведа. Но игра заметно преобразилась на шестой минуте, когда на площадке впервые с 20 января появился Джален Рейнольдс. На радость казанской публике, его первым же броском оказался точный трёхочковый. И хотя центровой разнообразил атаку УНИКСа, на площадке по-прежнему было много борьбы. Это сказалось и на счёте – значительного преимущества не было ни у одной, ни у другой команды. Казанцы были куда лучше на подборе, но ЦСКА оставался в игре благодаря лучшей точности двухочковых. И по итогам первых 10 минут счёт на табло был 21:20 в пользу команды Перасовича.

На старте второго отрезка УНИКС повёл 10-0 по подборам в нападении, и уже через две с половиной минуты преимущество команды достигло отметки в «+5». Казанцы смотрелись в разы лучше, чем в предыдущем матче с «Локо». Реализация, подбор, количество бросков – у них получалось всё. Рейнольдс быстро вырвался в лидеры матча по результативности, а данк Лабери с двух рук сделал разницу в счёте «+7». В дальнейшем преимущество хозяев только продолжило расти и за две минуты до сирены стало двузначным. Как бы ни старались Швед и Милутинов, к большому перерыву соперников разделяли аж 17 очков и 17 подборов (УНИКС вёл 27-10). Команды уходили с площадки при счёте 55:38 – впервые в сезоне ЦСКА пропустил больше 50 очков за половину!

УНИКС — ЦСКА (112:104) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Неизвестно, как обстояли дела в раздевалке армейцев в перерыве, но в третьей четверти их было просто не узнать. Попадания Уэйра, Милутинова и Шведа помогли гостям набрать в два раза больше, чем соперник, и сократить отрыв до пустяковых шести очков. Они оборонялись гораздо плотнее, чем в первой половине, буквально не оставив шансов нападению УНИКСа. Но хозяева не сдавались – борьба на площадке накалилась до такой степени, что фол заработал даже Эмил Райкович. И хотя с выходом Георгия Жбанова казанцам удалось вернуть себе двузначное преимущество, ЦСКА ответил моментально, оставив соперника с «+7» – 74:67.



В начале заключительной десятиминутки ситуацию в свои руки взял Никола Милутинов. Он преодолел отметку в 20 набранных очков, а также оформил дабл-дабл, сделав свой десятый подбор. Но ни это, ни 17 очков и семь передач Шведа не помогли команде выйти вперёд. Армейцы выдали рывок 11:2, но так и не могли сравнять. За минуту до финальной сирены у УНИКСа оставалось минимальное преимущество, но Димитриевич, у которого на протяжении всего матча хромала реализация, сделал важнейшее попадание. На это ЦСКА ответил точным дальним попаданием Давидоваца после подбора в нападении, которые у армейцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Точку в матче при счёте 92:92 мог поставить Дэрил Мэйкон, но игрок выпустил влетевший в кольцо мяч из рук уже после финальной сирены. Матч перешёл в овертайм.

УНИКС — ЦСКА (112:104) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

На первых минутах дополнительного отрезка УНИКСу удалось завладеть небольшим преимуществом. И хотя ЦСКА то и дело сравнивал счёт, казанцы первыми добрались до отметки в 100 набранных очков, а затем благодаря фантастической игре Луи Лабери увеличили собственный отрыв до «+7». Оставшиеся без Шведа армейцы (в частности Каспер Уэйр) до последнего пытались атаковать кольцо, но безуспешно – мяч будто не хотел опускаться в корзину. В итоге точку в матче поставил Ненад Димитриевич, оформивший попадание в быстром проходе. Итог – 112:104. ЦСКА терпит второе поражение в сезоне, у УНИКСа – рекорд по результативности!

Самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр. У него 27 очков и семь передач. 25 очков и 13 подборов сделал Никола Милутинов. В составе УНИКСа лучшим стал Димитриевич, набравший 24 очка. 21 очко и семь ассистов – на счету Дэрила Мэйкона.



Единая лига уходит на весенний перерыв. В следующем матче ЦСКА также сыграет с УНИКСом, но эта встреча состоится только 2 марта. До этого казанцы успеют дома сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» – игра пройдёт 26 февраля. Ну а 19 февраля Лига ВТБ порадует болельщиков Матчем всех звёзд. Начало – в 16:30 мск.