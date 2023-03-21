Билеты за $ 1 в Шарлотт, победа «Голден Стэйт» на выезде — в обзоре дня НБА.

Джулиус Рэндл набрал рекордные для себя 57 очков! А какая польза от этого «Никс»?

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс»

Сегодняшний игровой день был открыт матчем «Шарлотт» — «Индиана». И сразу забавный факт: «Хорнетс» продают билеты вплоть до $ 1 на фоне новостей о продаже акций Майклом Джорданом. Счастливчики те, кто посетил игру с «Индианой» за $ 1 и лицезрел победу «шершней».

Сразу три игрока в составе победителей отметились как минимум 20 набранными очками — Келли Убре (28), Терри Розир (23) и Гордон Хэйворд (22). В составе «Пэйсерс» отличились Бадди Хилд и Майлз Тёрнер — 20 очков каждый.

Отдельно выделим Ника Ричардса, который провёл, возможно, лучший матч за карьеру — 14 очков, 17 подборов и два блок-шота. Бигмен также реализовал пять бросков с игры из восьми.

Статистика «Шарлотт» в матче с «Индианой» Фото: twitter.com/hornets

«Шарлотт» проигрывал по ходу встречи с разницей 21 очко — это самый крупный камбэк для «Хорнетс» в нынешнем сезоне. И как верно подметил Убре после игры: «Разминки, тренировки и занятия в зале — всем этим мы занимаемся каждый день и становимся только лучше».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Становимся лучше» — типичная фраза после редкой, но при этом меткой победы над крепким соперником. Как правило, потом снова идут поражения. Смелый прогноз!

«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз»

Один из основных претендентов на приз MVP в лице Джоэла Эмбиида провёл типичный матч — 37 очков, 16 подборов и три блок-шота при 11 реализованных бросках из 22. Два овертайма и победа «Чикаго» — краткий итог встречи.

В основное время защитник Тайриз Макси имел шикарную возможность принести победу хозяевам, совершив бросок под сирену при счёте 91:91. Но мимо. В первом овертайме Демар Дерозан мог отметиться победным «баззером» — тоже мимо. Во втором дополнительном времени удача осталась на стороне гостей.

В составе «Буллз» 26 очков набрал Зак Лавин, также отдавший семь передач и сделавший три перехвата. На счету Дерозана — 25 очков, три перехвата и два подбора. Никола Вучевич добавил 21 очко, 12 подборов и четыре перехвата.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последних 12 играх «быки» одержали восемь побед. За этот промежуток у «Чикаго» лучший защитный рейтинг и четвёртое лучшее соотношение побед и поражений на Востоке.

Джеймс Харден, реализовавший лишь два броска с игры из 14 (5 очков итого) после матча пропустил пресс-конференцию. Док Риверс сообщил, что у защитника проблемы с ногой и Джеймс работал со специалистом.

Из последнего: разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл перенёс очередную операцию на колене и выбыл на неопределённый срок.

Бонусом видео: этот счастливчик стал обладателем сезонных билетов благодаря попаданию с центра площадки. Попробуем порадоваться за мужчину? Возможно, он не вспомнит сегодняшнее поражение «Сиксерс»!

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз»

Возможно, мы посвятили бы рассказ исключительно перформансу Джулиуса Рэндла, набравшему в матче с «Тимбервулвз» 57 очков (19 из 29 с игры, 11 из 13 — штрафные). Однако будем справедливы — упомянем это как факт, не приведший к победе «Никс».

Главным же героем назовём, пожалуй, Торина Принса — 35 очков, пять подборов и две передачи. Это второй лучший матч по результативности в карьере форварда (личный рекорд — 38 очков, дважды).

И особенно важно — Принс отличился в клатче: во-первых, удачная «трёшка» за две минуты до конца основного времени при счёте 132:131 в пользу гостей; во-вторых, реализованный лэй-ап за десять секунд до конца. Счёт стал 139:134. А дальше — логическое завершение.

«Я был словно в кино», — сказал Принс после игры. «Отличное выступление Торина. Он прям живчик сегодня!» — верно подметил Джейден Макдэниелс.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Принс стал первым игроком в истории лиги, завершившим встречу с 30+ очками и 8+ «трёшками» при проценте реализации бросков с игры — 90+ (12 из 13)!

«Никс»… А что «Никс»? Пусть довольствуются тем, что Рэндл провёл одно из лучших индивидуальных выступлений в «Мэдисон Сквер Гарден».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Свершилось! «Воины» наконец-то одержали победу в выездном матче — впервые с 30 января 2023 года. «Пострадал» занимающий последнее место на Западе «Хьюстон».

Игра слов на английском языке: «Конец матча. «Уорриорз» выиграли» — «Наконец-то «Уорриорз» выиграли» Фото: twitter.com/NoContext_GSW

Стефен Карри и Клэй Томпсон на двоих набрали 59 очков, Джонатан Куминга добавил 17 очков со скамейки запасных. Дрэймонд Грин отметился лучшим показателем «плюс-минус» в команде — «+15». У «Рокетс» 20+ очков набрали Тари Исон (21) и Джейлен Грин (20).

Осторожно тревожные новости: Джордан Пул случайно нанёс повреждение Стефену Карри, который позже стал прихрамывать. Возможно, звёздному разыгрывающему предоставят отдых в следующем матче. В общем, наблюдаем.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс»

И снова Диллон Брукс отличился, причём с разным знаком. Форвард-скандалист сначала отметился проходом и мощным данком с сопротивлением немца Макса Клебера. А после обратился к скамейке «Далласа», показывая непонятные жесты.

Судьи не оценили этот момент и выписали технический фол, который стал 18-м в нынешнем сезоне для Диллона. А это значит, что игрок получает автоматическую дисквалификацию на следующую игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Маверикс», в свою очередь, не далеко ушли от Брукса — за последние 4 минуты 25 секунд «бродяги» набрали 0 очков! В заключительной четверти всего 12 очков — это, получается, одно очко в среднем за минуту. Таким образом, «мишки» снова переместились на вторую строчку в Западной конференции.

По выступлениям. Джарен Джексон-младший набрал 28 очков (10 из 16 с игры), 22 балла со скамейки запасных на свой счёт записал Санти Альдама. По 17 и 16 очков — у Десмонда Бэйна и Тайаса Джонса соответственно. У «Далласа» 28 очков набрал Кайри Ирвинг, по 20 — Кристиан Вуд и Джейден Харди.

Забавное. Ирвинг не стал брать майку Брукса при традиционном обмене джерси после встречи. Кайри уверенно прошёл мимо. Придаст ли этому значение Диллон?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»

«Не так просто начинать сезон, когда чуть ли не каждый говорит: «Юта» — ужасная команда», — сказал главный тренер «Юты» Уилл Харди после матча. «Как же люблю этих ребят, даже не представляете», — откровенничает наставник.

Оно и понятно: обыграть на тот момент вторую команду Запада — дорогого стоит, особенно когда так мало ресурсов на скамейке запасных. «С каждой игрой кто-то да обязательно делает шаг вперёд», — подытоживает Харди.

А кого выделять-то у «Джаз», когда у восьми игроков 10+ очков? Соображения: Очаи Агбаджи, набравший больше всех очков (27), и новичок Уокер Кесслер.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кесслер, кстати, стал третьим игроком в текущем сезоне, провëдшим как минимум 10 матчей с 5+ блок-шотами. Блестящий показатель для новичка, который попал в компанию Джарена Джексона и Брука Лопеса. Перспективы для DPOY очевидны для юноши.