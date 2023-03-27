Месть удалась! Патрик Беверли вернулся в Лос-Анджелес и указал на «низкорослость» Леброна

«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс»

У руководства «Далласа» есть все законные основания для распространения паники. «Бродяги» снова проигрывают — причём второй раз подряд именно «Шарлотт» в нынешнем сезоне НБА.

Гордон Хэйворд (22), Пи Джей Вашингтон (21), Марк Уильямс (15) и Деннис Смит-младший (14) приложили максимум усилий, чтобы разочаровать в очередной раз «Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Первая четверть сыграла важную роль. Создать 14-очковое преимущество — это серьёзная заявка», — поделился впечатлениями главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд в послематчевом интервью.

У Луки Дончича 40 очков (12 из 29 с игры), 12 подборов и восемь передач. Кайри Ирвинг добавил 18 очков (5 из 15 с игры), четыре подбора и три передачи. 15 и 14 очков со скамейки у Тима Хардуэя-младшего и Максимилиана Клебера.

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Зато Ирвингу удалось удалить болельщика во время матча. Защитник чётко указал, кто наговаривал гадости и пытался сбить с толку (а ведь удалось).

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«Он обратился ко мне, назвал по имени — нужно было убедиться, что он обращается именно ко мне. Многие фанаты говорят плохие вещи, когда они уверены, что ты их якобы не замечаешь. Он что-то кричал, а я просто урегулировал ситуацию», — рассказал о ситуации Ирвинг.

Важно знать: «шершни» — лучшая команда после звёздного уикенда НБА по защитному рейтингу (111,6). Вот так-то! На втором и третьем местах расположились «Бостон Селтикс» (111,9) и «Милуоки Бакс» (112,2).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз»

Помните, как разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли обещал, что постарается выбить «Лейкерс» из плей-офф? Сегодня у него частично это получилось (будет второй матч, не забываем). И отчасти этот матч был имени его.

Но перед тем, как продолжим тему с Беверли, упомянем скореров «Буллз»: Зак Лавин (32), Демар Дерозан (17 очков и 10 передач) и Коби Уайт (13). У «Лейкерс» — Леброн Джеймс (19), вышедший со скамейки запасных во второй раз за карьеру, Трой Браун (18), Малик Бизли (18) и Деннис Шрёдер (15).

Первое. Патрик Беверли всем своим видом даёт понять, что Леброн Джеймс — низкорослый — продемонстрирован соответствующий жест в адрес самого Короля.

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Затем уроженец Чикаго вышел на прямой контакт с местной публикой, которая когда-то в этом сезоне аплодировала Патрику в ответ. Отношения после такой выходки наверняка подпортятся.

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Кажется, появился шанс на возможное возвращение «озёрников» в игру после удаления центрового Николы Вучевича (в моменте также фигурировал Леброн), но это временная надежда.

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Забавный факт: Д'Анджело Расселл за месяц в составе «Лейкерс» пропустил больше встреч (девять), чем Расселл Уэстбрук за полтора года, будучи в команде (семь).

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз»

«Мемфис» продолжает закрепляться вверху турнирной таблицы Западной конференции. Для «мишек» сегодняшняя победа — шестая кряду и вторая подряд — на выезде.

Джа Морант окончательно перевёлся в стартовую пятёрку (ранее две предыдущие игры начинал как резервист) и набрал 27 очков, шесть передач и три подбора. У Десмонда Бэйна — 25 баллов. По 15 очков на счету Джарена Джексона (и восемь блок-шотов) и Ксавьера Тиллмана.

«На самом деле мы ещё не проявили себя во всей красе в выездных матчах. Всё впереди», — поделился Джексон во время пресс-конференции.

В составе «ястребов» очередные дабл-даблы у Трея Янга (28 очков и 10 передач) и Клинта Капелы (18 очков и 16 подборов). 17 баллов набрал форвард Деандре Хантер.

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«Гриззлиз» попали 13 «трёшек», у нас их семь. Попади мы ещё несколько штук, исход был бы иной», — посчитал Янг.

«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Матч, где по всем законам логики победу должны брать хозяева, что, собственно говоря, и произошло. Подопечные Грега Поповича терпят 56-е поражение в сезоне-2022/2023, а «Бостон» вплотную приближается к «Милуоки Бакс», который располагается на первой строчке Востока.

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум пропустил игру с «Сан-Антонио» из-за травмы бедра, поэтому неудивительно в официальном протоколе увидеть 41 очко и 13 подборов защитника Джейлена Брауна. Малькольм Брогдон набрал 20 очков в качестве запасного, 19 баллов — у Деррика Уайта.

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В составе «Спёрс» 21 очко, семь подборов и четыре передачи оформил тяжёлый форвард Зак Коллинз, 15 баллов набрал защитник Малакай Брэнэм. «По факту мы отыграли хорошо только одну четверть», — подытожил Попович.

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И просто случайный факт для вас: Грег Попович на 40 лет старше главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы. Само собой, 74-летний Поп дал пару советов молодому специалисту.

«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс»

Так вышло, что второй матч подряд у нас с участием аутсайдера и явного фаворита. Тоже логика сработала: «Кливленд» уверенно обыграл техасского оппонента на своей площадке.

Возвращение Кевина Портера-младшего в Огайо не увенчалось успехом: на счету атакующего защитника всего шесть очков (3 из 12 с игры), четыре передачи и три подбора. Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин — 30 очков, четыре передачи и три подбора.

Джарретт Аллен оформил дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов. Защитник Донован Митчелл набрал комфортные 22 балла, а Эван Мобли — 19 очков и семь подборов.

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И самое важное… Чуть не забыли! «Кавальерс» стали четвёртым восточным коллективом, гарантировавшим себе участие в постсезоне. И это первое участие огайцев с 2018 года и первое с 1998-го — без Леброна Джеймса.

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

Интересно, настанет ли тот момент, когда Микал Бриджес наберёт меньше 20 очков за матч? Сегодня у него 44 очка, впрочем, это не имеет значения, учитывая, что «Орландо» взял верх над «Бруклином».

«Меня не волнует тот факт, что я установил личный рекорд результативности, потому что мы проиграли. Победа — это то, что меня интересовало в первую очередь», — согласился с нами Бриджес.

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В составе флоридского клуба восемь игроков отметились как минимум 10 набранными очками: Коул Энтони (21), Франц Вагнер (19 очков и 10 подборов), Уэнделл Картер (18), Джейлен Саггс (16), Паоло Банкеро (11 очков и девять подборов), Маркелл Фульц (10 очков и девять передач) и Гэри Харрис (10).

«Мы сделали то, что хотим донести до остальных команд лиги. Мы обязательно продолжим [наступать на пятки]», — резюмировал главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли.

У «Нетс» (кроме Бриджеса) отличились Кэмерон Томас, у которого 18 очков, два подбора и две передачи, и Кэмерон Джонсон (10 очков). «В первой четверти мы контролировали ход игры, но затем наши намерения в обороне и атаке были ликвидированы — это нормально для НБА», — оценил выступление своих подопечных Жак Вон.

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«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс»

Игроки «Торонто» в пятый раз за сезон не позволяют оппоненту лидировать по ходу матча и выигрывают по итогам. Убедительная домашняя победа для канадского клуба.

Каждый игрок стартового состава «Рэпторс» отметился 12 или более набранными очками: О Джи Ануноби (29 очков и восемь подборов), Фред Ванвлит (28 очков и семь передач), Паскаль Сиакам (19 очков и 11 передач), Скотти Барнс (13) и Якоб Пёлтль (12 очков и 12 подборов). Скамейка хозяев сгенерировала 13 баллов.

«Ануноби был на кураже — это его день!» — отдал должное рулевой «Торонто» Ник Нёрс своему форварду.

«Столичные» могут похвастаться 26 очками бигмена Кристапса Порзингиса и 19 очками форварда Кори Кисперта. По 15 баллов — у форварда Дени Авдии и защитника Джонни Дэвиса. «Слишком много потерь (16 штук. — Прим. «Чемпионата») совершили, что привело к дополнительным очкам для соперника (25 очков. — Прим. «Чемпионата»)», — подвёл итоги главный тренер «Уизардс» Уэс Анселд-младший.

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Из приятного для проигравшей стороны: Кристапс Порзингис набирает как минимум 20 очков в пяти матчах подряд. Правда, «Вашингтон» выиграл лишь однажды за этот промежуток.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Оклахома» приблизилась к равному балансу побед и поражений — 37-38. Обыграть «Портленд» без Дэмьена Лилларда (который, скорее всего, вряд ли появится в этом сезоне) не составило труда молодым бойцам «Тандер».

В частности, сразу бросается в глаза индивидуальное выступление разыгрывающего Шея Гилджес-Александера: 31 очко, четыре перехвата, три передачи и два подбора. 23 и 20 очков — у Джейлена Уильямса и Айзеи Джо соответственно.

«Не назову выступление удачным — не самая лучшая наша игра. В будущем потребуется определённый уровень стойкости, чтобы выигрывать на постоянной основе», — выступил Марк Дэйгнолт.

Что касается хозяев, то Шэйдон Шарп, которому теперь дают стабильно по 30+ игровых минут, отметился 29 очками, включая пять отскоков и три передачи. У Нассира Литтла 28 баллов и шесть подборов.

«По моему мнению, мы играли достойно: что в обороне, что в нападении. Мяч двигался», — остался доволен наставник «Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс.

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К слову, «Портленд» гарантировал себе отрицательное соотношение побед и поражений в нынешнем розыгрыше НБА, а это значит, что «Трэйл Блэйзерс» второй год подряд проваливаются (в прошлом сезоне — 27-55). Тем временем Гилджес-Александер стал третьим игроком за сезон с 2000 очками (Джейсон Тейтум — 2078; Джоэл Эмбиид — 2032).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз»

Матч со спорными моментами в концовке (не судейские решения) со стороны конкретного игрока. Матч, в котором исход предрешён броском из-за дуги. Гостям удалось добыть победу в Сан-Франциско, даже несмотря на тот факт, что у «волков» был девятиминутный отрезок с одним набранным очком!

А давайте перейдём сразу к сути, а потом уже статистика и прочее? Ключевой момент: трёхочковое попадание центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса за 12 секунд до конца после потери Дрэймонда Грина. Счёт 98:96.

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Заключительная атака «Голден Стэйт», ввод мяча из-за боковой. Что делает Джордан Пул? Совершает потерю при попытке отдать пас Стефену Карри! Второй явно в шоке.

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По статистике: лидерами «Уорриорз» стали вышеупомянутый Пул (27), Стефен Карри (15 — 8 из 23 с игры) и Клэй Томпсон (15 — 5 из 17 с игры). В составе «Тимбервулвз» 23 очка у Наза Рида, 14 баллов на свой счёт записал Таунс. Энтони Эдвардс добавил 13 очков.

Из приятного: болельщики «Уорриорз» наконец-то дождались возвращения защитника Гэри Пэйтона II. Парень, о котором часто говорили в прошлом сезоне и который внёс существенный вклад в чемпионство калифорнийцев.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Клэй Томпсон практически приблизился к лучшему карьерному показателю образца сезона-2015/2016 по количеству попаданий из-за дуги (276). Сейчас у защитника 273 «трёшки».