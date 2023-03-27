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Обзор дня в НБА 27 марта: «Шарлотт» — «Даллас», «Лейкерс» — «Чикаго», «Голден Стэйт» — «Миннесота»

Месть удалась! Патрик Беверли вернулся в Лос-Анджелес и указал на «низкорослость» Леброна
Артемий Берстенев
Патрик Беверли указал на «низкорослость» Леброна
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Комментарии
Очередной провал «Далласа», ключевая «трёшка» Таунса — в обзоре дня НБА.

«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс»

У руководства «Далласа» есть все законные основания для распространения паники. «Бродяги» снова проигрывают — причём второй раз подряд именно «Шарлотт» в нынешнем сезоне НБА.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 22, Вашингтон - 21, Уильямс - 15, Смит - 14, Макгауэнс - 9, Тор - 9, Михайлюк - 7, Маледон - 6, Букнайт - 5, Джонс - 2, Болл, Мартин, Ричардс, Розир, Убре
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 14, Вуд - 9, Баллок - 3, Харди - 3, Грин - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пауэлл, Пинсон, Райт, Холидэй
Кто победит в основное время?
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Гордон Хэйворд (22), Пи Джей Вашингтон (21), Марк Уильямс (15) и Деннис Смит-младший (14) приложили максимум усилий, чтобы разочаровать в очередной раз «Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Первая четверть сыграла важную роль. Создать 14-очковое преимущество — это серьёзная заявка», — поделился впечатлениями главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд в послематчевом интервью.

У Луки Дончича 40 очков (12 из 29 с игры), 12 подборов и восемь передач. Кайри Ирвинг добавил 18 очков (5 из 15 с игры), четыре подбора и три передачи. 15 и 14 очков со скамейки у Тима Хардуэя-младшего и Максимилиана Клебера.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Зато Ирвингу удалось удалить болельщика во время матча. Защитник чётко указал, кто наговаривал гадости и пытался сбить с толку (а ведь удалось).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Он обратился ко мне, назвал по имени — нужно было убедиться, что он обращается именно ко мне. Многие фанаты говорят плохие вещи, когда они уверены, что ты их якобы не замечаешь. Он что-то кричал, а я просто урегулировал ситуацию», — рассказал о ситуации Ирвинг.

Важно знать: «шершни» — лучшая команда после звёздного уикенда НБА по защитному рейтингу (111,6). Вот так-то! На втором и третьем местах расположились «Бостон Селтикс» (111,9) и «Милуоки Бакс» (112,2).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз»

Помните, как разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли обещал, что постарается выбить «Лейкерс» из плей-офф? Сегодня у него частично это получилось (будет второй матч, не забываем). И отчасти этот матч был имени его.

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Патрик Беверли: хочу выбить «Лейкерс» из зоны плей-офф
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Бисли - 18, Браун - 18, Шрёдер - 17, Дэвис - 15, Ривз - 13, Вандербилт - 4, Габриэль - 2, Уокер - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Хатимура
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 17, Уайт - 13, Драммонд - 12, Беверли - 10, Джонс - 8, Досунму - 8, Карузо - 7, Уильямс - 7, Вучевич - 4, Болл, Грин, Джонс, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
Кто победит в основное время?
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Но перед тем, как продолжим тему с Беверли, упомянем скореров «Буллз»: Зак Лавин (32), Демар Дерозан (17 очков и 10 передач) и Коби Уайт (13). У «Лейкерс» — Леброн Джеймс (19), вышедший со скамейки запасных во второй раз за карьеру, Трой Браун (18), Малик Бизли (18) и Деннис Шрёдер (15).

Первое. Патрик Беверли всем своим видом даёт понять, что Леброн Джеймс — низкорослый — продемонстрирован соответствующий жест в адрес самого Короля.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем уроженец Чикаго вышел на прямой контакт с местной публикой, которая когда-то в этом сезоне аплодировала Патрику в ответ. Отношения после такой выходки наверняка подпортятся.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кажется, появился шанс на возможное возвращение «озёрников» в игру после удаления центрового Николы Вучевича (в моменте также фигурировал Леброн), но это временная надежда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Забавный факт: Д'Анджело Расселл за месяц в составе «Лейкерс» пропустил больше встреч (девять), чем Расселл Уэстбрук за полтора года, будучи в команде (семь).

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз»

«Мемфис» продолжает закрепляться вверху турнирной таблицы Западной конференции. Для «мишек» сегодняшняя победа — шестая кряду и вторая подряд — на выезде.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 28, Капела - 18, Хантер - 17, Мюррей - 13, Оконгву - 13, Богданович - 10, Бей - 9, Коллинс - 9, Гриффин - 2, Джонсон, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Бейн - 25, Джексон - 15, Тиллман - 15, Кеннард - 14, Джонс - 13, Брукс - 6, Родди - 6, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Кто победит в основное время?
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Джа Морант окончательно перевёлся в стартовую пятёрку (ранее две предыдущие игры начинал как резервист) и набрал 27 очков, шесть передач и три подбора. У Десмонда Бэйна — 25 баллов. По 15 очков на счету Джарена Джексона (и восемь блок-шотов) и Ксавьера Тиллмана.

«На самом деле мы ещё не проявили себя во всей красе в выездных матчах. Всё впереди», — поделился Джексон во время пресс-конференции.

В составе «ястребов» очередные дабл-даблы у Трея Янга (28 очков и 10 передач) и Клинта Капелы (18 очков и 16 подборов). 17 баллов набрал форвард Деандре Хантер.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Гриззлиз» попали 13 «трёшек», у нас их семь. Попади мы ещё несколько штук, исход был бы иной», — посчитал Янг.

«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Матч, где по всем законам логики победу должны брать хозяева, что, собственно говоря, и произошло. Подопечные Грега Поповича терпят 56-е поражение в сезоне-2022/2023, а «Бостон» вплотную приближается к «Милуоки Бакс», который располагается на первой строчке Востока.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
137 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Браун - 41, Брогдон - 20, Уайт - 19, Смарт - 13, Уильямс - 11, Мускала - 9, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Дэвисон - 5, Корнет - 4, Уильямс - 3, Галлинари, Гриффин, Кабенгеле, Притчард, Тейтум
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 21, Брэнэм - 15, Мамукелашвили - 13, Джонс - 11, Васселл - 9, Лэнгфорд - 8, Макдермотт - 7, Уэсли - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Грэм - 2, Шэмпени - 2, Барлоу, Берч, Бэсси, Джонсон, Дьенг, Сохан
Кто победит в основное время?
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Лёгкий форвард Джейсон Тейтум пропустил игру с «Сан-Антонио» из-за травмы бедра, поэтому неудивительно в официальном протоколе увидеть 41 очко и 13 подборов защитника Джейлена Брауна. Малькольм Брогдон набрал 20 очков в качестве запасного, 19 баллов — у Деррика Уайта.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В составе «Спёрс» 21 очко, семь подборов и четыре передачи оформил тяжёлый форвард Зак Коллинз, 15 баллов набрал защитник Малакай Брэнэм. «По факту мы отыграли хорошо только одну четверть», — подытожил Попович.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И просто случайный факт для вас: Грег Попович на 40 лет старше главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы. Само собой, 74-летний Поп дал пару советов молодому специалисту.

«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс»

Так вышло, что второй матч подряд у нас с участием аутсайдера и явного фаворита. Тоже логика сработала: «Кливленд» уверенно обыграл техасского оппонента на своей площадке.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 91
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Аллен - 24, Митчелл - 22, Мобли - 19, Гарлэнд - 17, ЛеВерт - 10, Осман - 5, Окоро - 4, Дьяките - 3, Рубио - 2, Стивенс - 2, Грин, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Уиндлер, Уэйд
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Шенгюн - 14, Мартин - 13, Смит II - 12, Исон - 10, Портер - 6, Гаруба - 2, Кристофер - 2, Никс - 2, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Огастин, Тэйт, Хаджинс
Кто победит в основное время?
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Возвращение Кевина Портера-младшего в Огайо не увенчалось успехом: на счету атакующего защитника всего шесть очков (3 из 12 с игры), четыре передачи и три подбора. Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин — 30 очков, четыре передачи и три подбора.

Джарретт Аллен оформил дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов. Защитник Донован Митчелл набрал комфортные 22 балла, а Эван Мобли — 19 очков и семь подборов.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И самое важное… Чуть не забыли! «Кавальерс» стали четвёртым восточным коллективом, гарантировавшим себе участие в постсезоне. И это первое участие огайцев с 2018 года и первое с 1998-го — без Леброна Джеймса.

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

Интересно, настанет ли тот момент, когда Микал Бриджес наберёт меньше 20 очков за матч? Сегодня у него 44 очка, впрочем, это не имеет значения, учитывая, что «Орландо» взял верх над «Бруклином».

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Энтони - 21, Вагнер - 19, Картер - 18, Саггс - 16, Вагнер - 12, Банкеро - 11, Фульц - 10, Харрис - 10, Битадзе - 2, Айзек, Бол, Картер-Уильямс, Океке, Скофилд, Скрабб, Харрис, Хьюстан
Бруклин Нетс: Бриджес - 44, Томас - 18, Джонсон - 10, Клэкстон - 9, Шарп - 8, Дюк - 4, Миллз - 4, Харрис - 3, Ватанабэ - 2, Динвидди - 2, Финни-Смит - 2, Браун, Карри, О'Нил, Самнер, Симмонс, Смит
Кто победит в основное время?
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«Меня не волнует тот факт, что я установил личный рекорд результативности, потому что мы проиграли. Победа — это то, что меня интересовало в первую очередь», — согласился с нами Бриджес.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В составе флоридского клуба восемь игроков отметились как минимум 10 набранными очками: Коул Энтони (21), Франц Вагнер (19 очков и 10 подборов), Уэнделл Картер (18), Джейлен Саггс (16), Паоло Банкеро (11 очков и девять подборов), Маркелл Фульц (10 очков и девять передач) и Гэри Харрис (10).

«Мы сделали то, что хотим донести до остальных команд лиги. Мы обязательно продолжим [наступать на пятки]», — резюмировал главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли.

У «Нетс» (кроме Бриджеса) отличились Кэмерон Томас, у которого 18 очков, два подбора и две передачи, и Кэмерон Джонсон (10 очков). «В первой четверти мы контролировали ход игры, но затем наши намерения в обороне и атаке были ликвидированы — это нормально для НБА», — оценил выступление своих подопечных Жак Вон.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс»

Игроки «Торонто» в пятый раз за сезон не позволяют оппоненту лидировать по ходу матча и выигрывают по итогам. Убедительная домашняя победа для канадского клуба.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Ануноби - 29, Ванвлит - 28, Сиакам - 19, Барнс - 13, Пёлтль - 12, Буше - 6, Даутин - 3, Ачиува - 2, Бартон - 2, Бэнтон, Колоко, Портер, Трент-мл., Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 26, Кисперт - 19, Авдия - 15, Дэвис - 15, Гэффорд - 10, Гудвин - 9, Райт - 5, Нанн - 3, Гилл - 2, Бил, Гибсон, Джексон, Кузма, Кукс, Моррис, Тодд, Хафф
Кто победит в основное время?
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Каждый игрок стартового состава «Рэпторс» отметился 12 или более набранными очками: О Джи Ануноби (29 очков и восемь подборов), Фред Ванвлит (28 очков и семь передач), Паскаль Сиакам (19 очков и 11 передач), Скотти Барнс (13) и Якоб Пёлтль (12 очков и 12 подборов). Скамейка хозяев сгенерировала 13 баллов.

«Ануноби был на кураже — это его день!» — отдал должное рулевой «Торонто» Ник Нёрс своему форварду.

«Столичные» могут похвастаться 26 очками бигмена Кристапса Порзингиса и 19 очками форварда Кори Кисперта. По 15 баллов — у форварда Дени Авдии и защитника Джонни Дэвиса. «Слишком много потерь (16 штук. — Прим. «Чемпионата») совершили, что привело к дополнительным очкам для соперника (25 очков. — Прим. «Чемпионата»)», — подвёл итоги главный тренер «Уизардс» Уэс Анселд-младший.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Из приятного для проигравшей стороны: Кристапс Порзингис набирает как минимум 20 очков в пяти матчах подряд. Правда, «Вашингтон» выиграл лишь однажды за этот промежуток.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Оклахома» приблизилась к равному балансу побед и поражений — 37-38. Обыграть «Портленд» без Дэмьена Лилларда (который, скорее всего, вряд ли появится в этом сезоне) не составило труда молодым бойцам «Тандер».

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 29, Литтл - 28, Джонсон - 14, Нокс - 11, Тибулл - 8, Ойбанкс - 7, Уотфорд - 6, Реддиш - 4, Арчидиаконоу - 3, Уокер - 2, Баджи, Батлер, Грант, Лиллард, Нуркич, Саймонс, Уинслоу
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 23, Джо - 20, Гидди - 17, Уильямс - 7, Дорт - 6, Манн - 5, Робинсон-Эрл - 5, Дженг - 4, Батлер, Покушевски, Сарр, Уиггинс, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен, Шарич
Кто победит в основное время?
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В частности, сразу бросается в глаза индивидуальное выступление разыгрывающего Шея Гилджес-Александера: 31 очко, четыре перехвата, три передачи и два подбора. 23 и 20 очков — у Джейлена Уильямса и Айзеи Джо соответственно.

«Не назову выступление удачным — не самая лучшая наша игра. В будущем потребуется определённый уровень стойкости, чтобы выигрывать на постоянной основе», — выступил Марк Дэйгнолт.

Что касается хозяев, то Шэйдон Шарп, которому теперь дают стабильно по 30+ игровых минут, отметился 29 очками, включая пять отскоков и три передачи. У Нассира Литтла 28 баллов и шесть подборов.

«По моему мнению, мы играли достойно: что в обороне, что в нападении. Мяч двигался», — остался доволен наставник «Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, «Портленд» гарантировал себе отрицательное соотношение побед и поражений в нынешнем розыгрыше НБА, а это значит, что «Трэйл Блэйзерс» второй год подряд проваливаются (в прошлом сезоне — 27-55). Тем временем Гилджес-Александер стал третьим игроком за сезон с 2000 очками (Джейсон Тейтум — 2078; Джоэл Эмбиид — 2032).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз»

Матч со спорными моментами в концовке (не судейские решения) со стороны конкретного игрока. Матч, в котором исход предрешён броском из-за дуги. Гостям удалось добыть победу в Сан-Франциско, даже несмотря на тот факт, что у «волков» был девятиминутный отрезок с одним набранным очком!

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 99
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 27, Карри - 20, Томпсон - 15, Грин - 12, Пэйтон II - 9, Куминга - 5, Луни - 3, Лэмб - 3, Дивинченцо - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Муди, Роллинз, Уиггинс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 23, Таунс - 14, Эдвардс - 13, Андерсон - 12, Конли - 12, Гобер - 10, Александер-Уолкер - 6, Принс - 5, Маклафлин - 3, Макдэниелс - 1, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс
Кто победит в основное время?
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А давайте перейдём сразу к сути, а потом уже статистика и прочее? Ключевой момент: трёхочковое попадание центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса за 12 секунд до конца после потери Дрэймонда Грина. Счёт 98:96.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Заключительная атака «Голден Стэйт», ввод мяча из-за боковой. Что делает Джордан Пул? Совершает потерю при попытке отдать пас Стефену Карри! Второй явно в шоке.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По статистике: лидерами «Уорриорз» стали вышеупомянутый Пул (27), Стефен Карри (15 — 8 из 23 с игры) и Клэй Томпсон (15 — 5 из 17 с игры). В составе «Тимбервулвз» 23 очка у Наза Рида, 14 баллов на свой счёт записал Таунс. Энтони Эдвардс добавил 13 очков.

Из приятного: болельщики «Уорриорз» наконец-то дождались возвращения защитника Гэри Пэйтона II. Парень, о котором часто говорили в прошлом сезоне и который внёс существенный вклад в чемпионство калифорнийцев.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Клэй Томпсон практически приблизился к лучшему карьерному показателю образца сезона-2015/2016 по количеству попаданий из-за дуги (276). Сейчас у защитника 273 «трёшки».

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