Будущее российского баскетбола. 15-летний Егор Амосов дебютировал в Единой лиге ВТБ

«Самара» завершила свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ. Подопечные Сергея Базаревича, на днях оставившего свой пост, финишировали на десятом месте – это, увы, худший результат среди всех российских клубов. Зато в заключительной игре чемпионата, которая уже никак не влияла на турнирное положение, в команде «родилась звезда». Свой первый официальный матч провёл 15-летний Егор Амосов.

На протяжении последних лет 197-сантиметровый лёгкий форвард по праву считался одним из самых талантливых игроков, родившихся в 2008 году. И это неудивительно, ведь по средним карьерным показателям у него уже дабл-дабл: 15,8 очка, 11 подборов, а также 3,7 передачи, 4,6 перехвата и 1,5 блока.

Егор Амосов Фото: bcsamara.com

Ещё в 2021-м 13-летний Егор отличился на всероссийском первенстве, оформив три трипл-дабла за два месяца, два из которых – играя против ребят на год старше. Но по-настоящему проявить себя Амосову удалось на соревнованиях среди юниоров 2008 года рождения в прошлом сезоне. Его самарская СШОР №1 стала победителем турнира, а сам форвард был признан его самым ценным игроком. В каждом из семи матчей он оформил по дабл-даблу, в среднем набирая 18,1 очка, 15,3 подбора, 4,9 передачи, 3,7 перехвата и 1,6 блок-шота за игру. Так, он вошёл в пятёрку лучших снайперов первенства и стал лидером сразу по семи игровым показателям: подборам, передачам, перехватам, проценту реализации двухочковых, дабл-даблам, показателю «плюс-минус» и коэффициенту полезности.

После такого Амосов, само собой, не остался незамеченным. В июне 2022-го он был впервые вызван на сборы в юниорскую сборную России U16, в августе подписал четырёхлетний контракт с «Самарой», уже в октябре выступил на международном турнире в Минске в составе национальной команды. Там подопечные Дмитрия Пивцайкина без проблем разобрались со сверстниками из Беларуси, юниорским составом «Локомотива-Кубань» и сборной Белгородской области, став победителями соревнований. Егор же снова проявил себя лучше остальных и получил награду MVP.

Помимо этого, в нынешнем сезоне он успел поиграть сразу в нескольких юниорских и молодёжных лигах. Больше всего матчей баскетболист провёл в ДЮБЛ – 20. Семь встреч он отыграл за первую команду Самарской области, ещё три – за «Самару-2». Свою лучшую статистику Амосов продемонстрировал именно за сборную региональную команду – 18,6 очка, 15,9 подбора, 6,7 передачи, 3,4 перехвата и 2,9 блок-шота. При этом его средние показатели за сезон составили 14,7 очка, 10,4 подбора, 4,2 передачи, 2,8 перехвата и 1,7 блока.

Егор Амосов Фото: bcsamara.com

И вот под самый конец чемпионата старания молодого таланта были вознаграждены – он дебютировал за основную команду в Единой лиге ВТБ.

197-сантиметровый форвард стал участником последнего матча сезона – выездной встречи с «Енисеем» (74:79). Он провёл на площадке всего 69 секунд, за которые успел сделать только фол. По итогам встречи Сергей Базаревич заявил, что хотел предоставить Амосову больше игровых минут – вот только ход игры, увы, не позволил.

«Мы считаем, что Егор — талантливый парень, очень развитый для своего возраста. У него большие возможности, и ему нужно правильно ими распорядиться. Мы весь сезон пытались ему в этом помочь, когда он не был задействован в других командах. У него очень хорошее чувство игры, не по годам. У него есть размер и всё, что нужно, чтобы играть, и ему нужно заняться баскетбольным образованием. Больше тренироваться, чем, может быть, играть — и тогда это будет большой игрок», – сказал специалист.

А вот как на собственный дебют отреагировал сам Егор:

«Я очень рад, что получил игровое время. Жаль, что не получилось много сыграть. Но так шёл матч, так решил тренер. Конечно, я очень рад стать самым юным игроком, участвовавшим в официальном матче Единой лиги ВТБ. В следующем сезоне я, скорее всего, буду подключаться и к основной команде, и к молодёжной — хочется сыграть в лиге побольше».

Теперь Амосов является самым молодым игроком, когда-либо выходившим на площадку Единой лиги. Его дебют на турнире состоялся в возрасте 15 лет и 61 дня. Предыдущий рекорд принадлежал грузину Гоге Битадзе, в данный момент выступающему в НБА за «Орландо Мэджик». В сезоне-2015/2016 он появился на площадке в составе «Виты» Тбилиси, проводившей тогда свой первый и последний год в Лиге ВТБ. Ему было 16 лет 76 дней.

Егор Амосов Фото: bcsamara.com

Амосов также стал самым молодым баскетболистом «Самары», принявшим участие именно в официальном матче (он уже выступал за команду в предсезонных встречах). До него таковым являлся Данила Чикарёв, защищающий цвета клуба по сей день – на момент дебюта ему было 17 лет 14 дней.

В предстоящем сезоне мы наверняка увидим Амосова в составе «Самары». Он многого добился на юниорском уровне, имеет впечатляющую статистику и фактически уже провёл свой первый матч в высшем дивизионе. Базаревич доверил ему появиться на площадке – а это само по себе достижение. Остаётся только пожелать Егору дальнейших успехов. Вот такое оно, будущее российского баскетбола!