ЦСКА не заметит «Автодор», УНИКС и «Нижний» ждут трудности. Превью плей-офф Лиги ВТБ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершён. Новый формат с двумя кругами, кажется, полностью оправдал ожидания, подарив не просто дополнительные матчи, а настоящую борьбу за плей-офф и за более высокий посев. К примеру, последний билет в матчи на вылет «Автодор» получил в последнем туре, буквально отобрав его у красноярского «Енисея». А «Локо» и «Нижний» также заочно боролись между собой за четвёртую строчку в турнирной таблице. В итоге «НН» всё-таки получил преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии.

Если подводить промежуточные итоги, то нет никаких сомнений, что ЦСКА лучше всех провёл летнее комплектование. Новый тренер, хорошо знающий лигу, говорящий на русском, желающий расти на новом месте — идеальное попадание. Как и подписания Деяна Давидоваца и Ливио Жан-Шарля, ставших идеальным дополнением к уже имеющейся звёздной паре Алексей Швед — Никола Милутинов.

Армейцы настолько мощно стартовали, установив рекорд лиги по продолжительности победной серии, что в какой-то момент показалось — чемпионат досрочно потерял главную интригу. Но в феврале и у них неожиданно случились две осечки: дома с «Зенитом» и на выезде с УНИКСом. Правда, никто из соперников воспользоваться этим не смог. «Зенит» уже занимался решением собственных проблем, а УНИКС, показав против красно-синих лучший баскетбол в сезоне, заметно сбавил обороты и подходит к плей-офф в далеко не лучшей форме.

8 из 12 команд продолжат свой путь в плей-офф. Для «Минска», «Астаны», «Самары» и «Енисея» сезон уже закончен. Последние две команды до последнего сражались за свой шанс попасть в восьмёрку, и эта борьба в группе «Б» получилась захватывающей.

Первый раунд плей-офф стартует уже 31 марта двумя сериями: ЦСКА — «Автодор», «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань». На следующий день в борьбу вступят оставшиеся пары: УНИКС — «Парма-Пари» и «Зенит» — МБА. Четвертьфинальные серии длятся до трёх побед.

ЦСКА (1) — «Автодор» (8)

Армейцы последними узнали своего соперника по плей-офф. До заключительного тура не было ясно, куда в итоге отправится ЦСКА на третий матч серии (будет ли он последним — узнаем). Разброс по городам был серьёзный — Саратов или Красноярск. В итоге красно-синие получили в соперники быстрый «Автодор», который сменил за сезон троих главных тренеров.

Раде Загорац против Алексея Шведа Фото: vtb-league.com

Наставнику ЦСКА Эмилу Райковичу придётся бороться с командой, где он успешно работал в прошлом году. Но вряд ли этот факт будет иметь сколь-нибудь важное значение.

ЦСКА точно не захочет затягивать серию более чем на три матча. Возможно, на домашнем паркете саратовцы смогут навязать борьбу, но даже без Алексея Шведа москвичи выглядят более сбалансированным коллективом, который превосходит «Автодор» на каждой позиции.

Прогноз: 3:0

УНИКС (2) — «Парма-Пари» (7)

Казанцы, несмотря на свою далеко не лучшую форму в последних матчах регулярного чемпионата, будут являться фаворитами серии. «Парма» усилилась по ходу сезона, подписав защитника Айзею Риза, и очень неплохо выглядела после новогодних праздников. Но не стоит забывать, что в группе «Б» пермяки не играли против соперников из первой шестёрки, а потому с первого же матча в Казани им нужно быть готовыми к куда более интенсивным действиям оппонента.

Ненад Димитриевич против Джастина Роберсона Фото: vtb-league.com

У УНИКСа есть проблемы. Если бы их не было, то вряд ли бы отчислили Энтони Брауна. На его место успел прийти Маркос Найт из «Самары», но полностью интегрировать новичка в состав за несколько тренировок вряд ли под силу даже такому опытному специалисту, как Велимир Перасович. «Парма» способна взять один (или два?) матч за счёт своей организации и спокойствия внутри коллектива. В этой серии очень многое будет зависеть от самого УНИКСа. Потому что соперник, уступающий в классе, готов наказывать за любую ошибку.

Прогноз: 3:1

«Пари Нижний Новгород» (4) — «Локомотив-Кубань» (5)

На бумаге — самая упорная серия. «Нижний» уже выиграл Кубок России и не хочет останавливаться на достигнутом. Парни Зорана Лукича после неудачного старта сильно прибавили в организации и смогли забраться на рекордную для себя четвёртую строчку в турнирной таблице. «Локомотив» удобен волжанам по стилю, а потому в регулярке «Нижний» оказывался сильнее кубанцев.

Джейлен Дарфорд против Александра Ганькевича Фото: vtb-league.com

Но важным фактором станет здоровье Драгана Апича. Сербский форвард «НН» получил травму и пропускал последний матч регулярки, а без него команда потерпела поражение от МБА. Правда, до этого чёрно-белые чуть было не обыграли ЦСКА в гостях, но для этого потребовался снайперский рекорд сезона от Джермейна Лава, настрелявшего в кольцо лидера сезона 34 очка (13 из 20 бросков с игры).

Прогноз: 3:2

«Зенит» (3) — МБА (6)

Действующему чемпиону пришлось меняться по ходу сезона. В итоге почти все позиции легионеров были обновлены, а команда заняла только третье место в регулярном чемпионате. Главная новость для поклонников «Зенита» — звезда петербуржцев Томас Эртель здоров и готов сражаться в плей-офф. В последнем матче регулярки он провёл на паркете 30 минут и помог обыграть УНИКС.

Даниил Аксёнов против Игоря Вольхина Фото: vtb-league.com

С МБА петербуржцам приходилось непросто в сезоне. Последняя очная встреча в этом плане не будет показательной, поскольку москвичи дали отдых своим травмированным игрокам. Самым ярким матчем соперников по четвертьфиналу, безусловно, стала игра в Москве, когда сине-бело-голубые растеряли 20-очковое преимущество и проиграли в овертайме. Но в серии до трёх побед парни Хави Паскуаля выглядят безоговорочными фаворитами. Для дебютанта лиги будет большим успехом, если они возьмут даже один матч у чемпиона. В этом сезоне МБА не раз показывала, что с большим удовольствием накажет любого оппонента за расслабленность и халатность.

Прогноз: 3:1.