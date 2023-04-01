Дюрант не проигрывает в «Финиксе»! С ним команда может претендовать на чемпионство

Кевин Дюрант вернулся в игру! В начале марта звезда «Финикса» получил крайне неприятную травму ноги, повергнув в шок не только болельщиков «Санз» и их надежды на чемпионство, но и руководство, которое отдало за Кевина целый ряд крепких баскетболистов.

Стоит особенно отметить, что травма форварда натурально случилась на ровном месте. До очередного матча оставалось ещё много времени, и Дюрант проводил самую обычную предыгровую разминку, но в какой-то момент он сделал удар мячом и отправился под кольцо… а голеностоп не выдержал такого напряжения. В результате один из самых высокооплачиваемых игроков НБА пропустил несколько недель, и, к счастью для него, всё обошлось без хирургического вмешательства.

Возвращение после травмы получилось далеко не лучшим. В домашней встрече с «Миннесотой» Дюрант хоть и вышел в стартовой пятёрке, но был не в своей тарелке. Было хорошо заметно, что он пока далёк от лучшей формы. За 29 минут на паркете Кей Ди 18 раз бросил с игры, но попал лишь в пяти попытках, набрав 16 очков. Для победы над «Вулвз» хватило и этого (107:100).

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Финикс» определённо хочет быть выше в турнирной таблице, желая иметь преимущество своей площадки не только в первом раунде плей-офф. Именно поэтому каждый из оставшихся матчей для подопечных Монти Уильямса принимает принципиальное и стратегическое значение. «Денвер» в этом плане чувствует себя гораздо спокойнее, занимая первую строчку на Западе.

Всё внимание «Денвера» прямо сейчас сводится к теме здоровья главной звезды команды Николы Йокича. Серб не только претендует на третий подряд (!) приз самому ценному игроку сезона, но и горит желанием затащить свою команду как можно дальше по сетке в плей-офф.

Последние игры Джокер пропускал из-за травмы икроножной мышцы, а потому их дуэли с Дюрантом болельщики не увидели. Кстати, о болельщиках. Домашняя арена «Санз» так, между прочим, собрала уже 64 аншлага подряд (более 17 000 зрителей). Болельщики демонстрируют своё отношение к команде, показывая, насколько сильно в Аризоне желают успеха.

Перед гостевой игрой с «Финикс» тренерский штаб «Наггетс» решил, что матч с «Санз» — идеальное время для экспериментов и отдыха. В составе на игру (помимо вышеупомянутого Николы Йокича) отсутствовали другие звёздные игроки: Джамал Мюррей, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Майкл Портер. Именно поэтому стартовая пятёрка «Денвера» с центровым Деандре Джорданом выглядела немного необычно.

Но с первых же атак стало понятно, что Деандре Эйтон всё ещё не нашёл свою лучшую бросковую форму. Стартовый центровой набирал 20+ очков лишь в 3 из последних 10 матчей, а в отчётной встрече и вовсе разочаровал, выбросив 4 из 11. Его итоговые восемь очков за 28 игровых минут выглядят тревожно перед стартом плей-офф.

Девин Букер и Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Финикс» ожидаемо играл первым номером, но далеко не самая лучшая реализация бросков не позволила обеспечить существенный отрыв уже в первой четверти. Но вот на большой перерыв команды уходили уже при счёте 60:40. Максимально укомплектованный состав хозяев был на голову лучше соперника.

В середине третьей четверти разница стала и вовсе неприличной — 27 очков в пользу «Санз», которые и играть-то толком не начинали. Но в этот самый момент что-то произошло с игроками «Финикса». Хозяева, кажется, уже тогда решили, что смогут докатить до финиша по инерции на нейтральной передаче.

В НБА расслабленность быстро наказывается. И даже сильно обескровленному «Денверу» удалось соорудить полноценный камбэк. 97:93 за минуту до конца четвёртой четверти. И здесь снова сработал Дюрант, проводящий отличный (даже по своим высоким стандартам) матч. Его защита на ногах против Аарона Гордона вынудила последнего потерять мяч в важнейшей атаке.

Кей Ди после неудачи в предыдущей игре быстро исправился. За 33 минуты на паркете звёздный форвард реализовал 11 из 15 бросков с игры (в том числе два из трёх издали), набрав в конечном итоге 30 очков и обеспечив четвёртую подряд победу для «Финикса», который продолжает бороться за четвёртую строчку на Западе.

Для Дюранта эта была уже пятая игра за «Финикс», и с ним в составе команда из Аризоны ещё не проигрывала. Кевин не перетягивает инициативу на себя, давая чувствовать себя полноценными звёздами и Девину Букеру, и Деандре Эйтону, но в нужный момент именно на плечи 35-го номера ложится груз ответственности за итоговый результат. Который он обеспечивает. Это точно положительный знак перед плей-офф, который с каждым днём становится всё ближе и ближе.